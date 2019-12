W nocy z czwartku na piątek przywódcy unijni porozumieli się w sprawie osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku, ale Polska nie była w stanie zadeklarować woli wdrożenia tego celu. Temat ma powrócić na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu 2020 roku.

W piątek rano przywódcy krajów UE wrócili do budynku Rady Europejskiej i wznowili obrady. Projekt wniosków ze szczytu zakłada, że przywódcy wezwą brytyjski parlament do ratyfikacji zawartej jeszcze w 2018 roku umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Rada Europejska ma też ponownie potwierdzić swoje oczekiwania w sprawie podpisania umowy o współpracy z Wielką Brytanią "tak bliskiej, jak to możliwe".

Przywódcy mają też wezwać Komisję Europejską do przedstawienia jej propozycji mandatu negocjacyjnego w sprawie przyszłych relacji z Wielką Brytanią zaraz po brexicie.

Wcześniej piątek odbędzie się szczyt strefy euro w formacie 27 krajów, który ma debatować o zmianach w architekturze eurolandu. Dyskusja ma być "strategiczna" i ma dotyczyć reformy unii gospodarczo-walutowej i międzynarodowej roli euro. W spotkaniu wezmą udział przewodniczący eurogrupy Mario Centeno i szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde.

Na początku grudnia ministrowie finansów państw strefy euro osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie reformy Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS), który jest głównym instrumentem pomocowym dla krajów popadających w kłopoty. Między stolicami są jednak jeszcze różnice.

"To bardzo ważny moment dla Europy. Jesteśmy na wstępie nowego cyklu instytucjonalnego. Musimy wziąć to pod uwagę przy tworzeniu strategii dla wzmocnienia międzynarodowej roli euro" - powiedział w piątek rano Mario Centeno.

Z Brukseli Łukasz Osiński i Krzysztof Strzępka (PAP)