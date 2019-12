W piątkowym komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyjaśnił, że ostrzeżenie dotyczy Nautilius Investment Ltd. z siedzibą w Ras Al Khaimah ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

UOKiK przypomniał, że w lipcu 2019 r. prezes urzędu postawił zarzuty firmie Nautilius Investment.

"Prowadzi ona i promuje systemy funkcjonujące na platformie Omega, które mogą być piramidą finansową. Informacje zgromadzone w toku tego postępowania wykazały, że istnieje duże ryzyko utraty środków wpłaconych przez konsumentów, dlatego UOKiK wydał ostrzeżenie" - poinformował UOKiK.

Urząd zawiadomił również Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, "ponieważ osoby, które stoją za tym systemem, mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i obywateli" - czytamy w komunikacie.

Jak wskazuje UOKiK, Nautilius Investment zachęca do zarabiania m.in. na oglądaniu reklam i kopaniu kryptowalut, jednak wcześniej użytkownik musi cyklicznie wykupywać tzw. Active Boxy, które kosztują od 50 euro do 200 tys. euro.

"Zasada działania piramid polega na tym, że zarabiają na opłatach od użytkowników. Jeżeli stale wzrasta liczba osób, które przystępują do systemu, będzie on dalej funkcjonować. Możliwość werbowania nowych członków prędzej czy później się skończy i system upadnie, a konsumenci stracą pieniądze, które ulokowali w piramidzie. Zakładanie, prowadzenie lub propagowanie systemów piramid to nieuczciwa praktyka rynkowa" - czytamy.

Zdaniem prezesa UOKiK Marka Niechciała "działanie tej firmy może zagrażać interesom ekonomicznym konsumentów". "Przedsiębiorca przyjmuje wpłaty i obiecuje korzyści za to, że ktoś namówi inne osoby do zakupu Active Boxów. Ostrzegam przed pochopnym przelewaniem pieniędzy i przystępowaniem do programu Omega" - powiedział cytowany w komunikacie Niechciał.

UOKiK przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, urząd wydaje ostrzeżenie konsumenckie, gdy stwierdzi, że przedsiębiorca stosuje nielegalną praktykę, która może narazić szeroki krąg konsumentów na znaczne straty finansowe lub niekorzystne skutki. Ostrzeżenia są zamieszczane na stronie internetowej urzędu.

Urząd ostrzega konsumentów, by uważali, gdy ktoś m.in. zapewnia o bardzo wysokich zyskach w krótkim czasie, nie wspominając jednocześnie o ryzykach związanych z inwestowaniem, a także tłumaczy, że niedawno rozpoczął działalność, ogólnie lub niezrozumiale przedstawia sposób swojego działania, unika odpowiedzi na konkretne pytania, posługuje się wzniosłymi sformułowaniami - "zostań partnerem", "odmień swoje życie", "zarób pieniądze bez wysiłku". Powinno się też uważać na oferowane kupony, pakiety inwestycyjne, świadectwa uczestnictwa, tokeny czy kryptowaluty. (PAP)

