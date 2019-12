Energa OZE ma przedwstępną umowę zakupu budowanej farmy fotowoltaicznej na 8 MWe



Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Energa OZE podpisała przedwstępną umowę na przejęcie spółki PV Wielbark, będącej właścicielem budowanej farmy fotowoltaicznej w Borkach Wielbarskich, podała spółka. Po zrealizowaniu tej inwestycji, moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Grupie Energa zwiększy się o dodatkowe 8 MWe. Obecnie Energa OZE zarządza dwoma farmami PV.

"Bycie liderem wśród polskich grup energetycznych, w udziale wytwarzanej energii z odnawialnych źródeł, zobowiązuje nas do ciągłego utrzymywania tej pozycji. Kolejnym krokiem jest podpisana właśnie umowa przedwstępna na zakup PV Wielbark. Nasza każda kolejna nowa inwestycja w OZE jest korzystna zarówno pod względem biznesowym, jak również - co jest dla nas szczególnie ważne - ochrony środowiska naturalnego. Naszym działaniem przyczyniamy się do wypełnienia celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku" - powiedział prezes Energi Grzegorz Ksepko, cytowany w komunikacie.

Strony podpisały także porozumienie w sprawie współpracy przy ewentualnej akwizycji kolejnych instalacji fotowoltaicznych, dodano.

Na realizowaną inwestycję będzie składać się ponad 24 tys. paneli fotowoltaicznych usytuowanych na powierzchni ponad 15 ha. Szacowana roczna produkcja energii w pierwszym roku wyniesie ponad 8 tys. MWh. Szacuje się, że dzięki wytwarzaniu energii w PV Wielbark, roczne zmniejszenie emisji CO2 może wynieść prawie 5 mln kg.

PV Wielbark to nie jedyna inwestycja Energi OZE w dziedzinie farm fotowoltaicznych. W listopadzie br. spółka ogłosiła przystąpienie do realizacji jednego z największych projektów PV w Polsce - farmy fotowoltaicznej PV Gryf. Obiekt powstanie w gminie Przykona, obok budowanej obecnie farmy wiatrowej. Moc zainstalowana będzie wynosić 19,83 MWe, przypomniano.

Energa OZE osiąga wzrost wolumenu wytwarzanej energii z odnawialnych źródeł przez dywersyfikację. Zarówno przez budowę lub optymalizację różnych rodzajów obiektów - farmy wiatrowe, fotowoltaika, elektrownie wodne, jak również przez stosowanie różnych modeli biznesowych. W przypadku obiektów PV Gryf i FW Przykona - spółka buduje je od podstaw. Natomiast, jeżeli chodzi o inwestycję PV Wielbark - przejmuje realizowaną już budowę, wyjaśniono w materiale.

Po oddaniu do użytku PV Wielbark i PV Gryf, Energa OZE będzie zarządzać łącznie czterema obiektami tego typu. Obecnie spółka jest właścicielem dwóch dużych farm fotowoltaicznych. PV Czernikowo we wsi Wygoda, pod Toruniem jest jedną z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Natomiast druga eksploatowana farma PV Delta zlokalizowana jest niedaleko Gdańska, zakończono.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)