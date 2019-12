Art Games wyda 'RC Service Simulator' na PC i Nintendo Switch w IV kw. 2020 r.



Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Art Games Studio opublikowało w serwisie Steam zapowiedź swojej kolejnej produkcji - "RC Service Simulator", w której gracz wcieli się w konstruktora aut. Studio będzie jednocześnie wydawcą tytułu. Gra ukaże się w wersji na komputery stacjonarne i konsolę Nintendo Switch w IV kw. 2020 r., podała spółka.

"W 'RC Service Simulator' stawiamy na wysoki realizm konstruowania pojazdów. Tytuł dedykujemy nie tylko pasjonatom modelarstwa, ale także graczom, którzy nigdy nie mieli do czynienia z tym hobby. Mam nadzieję, że poprzez nasz projekt nowe osoby zainteresują się prawdziwymi modelami RC i być może odkryją swoją nową pasję. Nasz tytuł na pewno zagwarantuje fantastyczną zabawę" - powiedział prezes Jakub Bąk, cytowany w komunikacie.

"RC Service Simulator" to produkcja, w której użytkownik wciela się w konstruktora customowych, zdalnie sterowanych modeli. W prosty ale również precyzyjny i dokładny sposób jest w stanie złożyć swój własny pojazd RC, który może później przetestować na torze wyścigowym i zdobywać punkty za lepsze osiągi, wyjaśniono.

Gracz poprowadzi również warsztat, w którym zajmie się naprawą samochodów. Dzięki temu zarobi na lepsze części do własnego modelu. Lepsze części oznaczają ciekawszy wygląd auta i przyjemniejszą jazdę, dodano.

"RC Service Simulator" to jeden z kilku projektów, nad którymi obecnie pracuje Art Games Studio.

"Koniec roku jest dla nas bardzo pracowity. Nie tylko dodajemy własne gry do portfolio, lecz również zwiększamy działalność w zakresie marketingu i wydawniczym. Stawiamy na popularny typ gier symulacyjnych pozwalających na robienie rzeczy, z którymi rzadko można spotkać się w realnym życiu. Koncentrujemy się na wyborze gier, które w naszej ocenie będą ciekawe dla graczy, a dla nas rentowne" - wskazał Bąk.

W minionym tygodniu ukazał się trailer zapowiadanej kilka miesięcy temu humorystyczno-rozrywkowej gry "Pooplers". Gra będzie dostępna w wersji na PC i Nintendo Switch w I kwartale 2020 roku, przypomniano także.

Art Games Studio zostało założone w lipcu 2017 r. Prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2019 r.

(ISBnews)