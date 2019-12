Przywódcy unijni porozumieli się w czwartek na szczycie w Brukseli w sprawie osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polska, jak podkreślono we wnioskach, nie mogła "zobowiązać się do realizacji tego celu" na tym etapie. Szefowie państw i rządów mają wrócić do tej sprawy w czerwcu 2020 roku.

"To duży problem, że polski rząd odsunął się na margines wczoraj w czasie dyskusji klimatycznych. Oczywiście Polska jest w trudnej sytuacji, my jako Zieloni bardzo mocno to wspieramy, żeby regiony, społeczności najbardziej dotknięte transformacją miały dodatkowe wsparcie i aby okazana im była dodatkowa solidarność ze strony innych krajów członkowskich. Ale odsuwając się na margines, polski rząd mówi +nie dla tej solidarności, nie dla tego wsparcia+" - powiedziała polskim dziennikarzom w Brukseli Keller.

Jak mówiła 70 proc. polskiego społeczeństwa popiera cel neutralności klimatycznej, dlatego ma nadzieję, że rząd w Warszawie szybko zmieni swoje stanowisko w tej sprawie.

"Wsparcie jest dostępne, tylko jeśli mamy cele i środki, żeby je osiągnąć. Nie da się zaoferować pieniędzy za nic. Ostatecznie to są publiczne pieniądze z kieszeni podatników i dlatego muszą iść na wspieranie wspólnego celu" - zaznaczyła szefowa Zielonych. "Nie można nie mieć celów i dostawać przy tym wsparcie finansowe" - dodała.

We wnioskach ze szczytu UE podkreślono, że transformacja będzie wymagała znacznych inwestycji publicznych i prywatnych. W tym kontekście Rada Europejska poparła ogłoszony przez EBI zamiar wsparcia wartych 1 bilion euro inwestycji dotyczących działań na rzecz klimatu w kolejnej dekadzie.

Szefowie państw i rządów unijnych zaznaczyli, że "dla regionów i sektorów najbardziej dotkniętych transformacją" udostępnione zostanie wsparcie z przyszłego mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła zapowiedź Komisji Europejskiej w sprawie propozycji skierowanych na zmobilizowanie wartych 100 mld euro inwestycji za pośrednictwem mechanizmu sprawiedliwej transformacji.

