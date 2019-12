Na piątkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,2 proc. do 2.106,51 pkt., WIG zwyżkował 0,2 proc. do 56.729,11 pkt., mWIG40, jako jedyny, poszedł w dół o 0,1 proc. do 3.837,35 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,5 proc. do 11.879,12 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 730 mln zł, z czego 623 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania powyżej czwartkowego zamknięcia – w trakcie notowań indeks cechował wąski – kilkunastopunktowy – zakres zmian (ok. 2.104-2.122 pkt.).

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowały minimalne – poniżej 0,5 proc. – wzrosty.

DAX wzrósł 0,4 proc., a S&P500 zniżkował 0,2 proc. o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: mBank – o 2,6 proc., Orange – o 2,6 proc. i CCC – o 2,4 proc.

W czwartek po zakończeniu notowań mBank opublikował strategię na lata 2020-2023, której celem jest wzrost zwrotu na kapitale netto do około 10,5 proc. w 2023 roku - strategia zakłada również m.in. wypłatę dywidendy na poziomie 50 proc. zysku netto oraz średnioroczny wzrost (CAGR) wartości kredytów i depozytów o 6 proc., przychodów o 8 proc. i kosztów o 5 proc. w latach 2019-2023.

"(…) wydaje mi się, że cele są jednak ambitne; moje prognozy na horyzont 2023 są nieco niższe, także w odniesieniu do ROE. Nie bardzo wiemy, jakie są założenia z tytułu +franków+, więc to jest zmienna, którą należy wziąć pod uwagę” – ocenił strategię mBanku analityk Ipopema Securities Łukasz Jańczak.

Orange po czwartkowej sesji podał, że w ramach porozumienia ze związkami zawodowymi limit dobrowolnych odejść na najbliższe dwa latach został ustalony na 2,1 tys. pracowników - porozumienie przewiduje także możliwość wzrostu zasadniczych wynagrodzeń o 3,5 proc. w roku 2020 i roku 2021.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Tauron – o 5,1 proc., PGE – o 3,5 proc. i CD Projekt - o 1,4 proc. Zniżkował również kurs Lotosu – o 0,4 proc.

Przed końcem piątkowej sesji na rynek napłynęła informacja, że Grupa Lotos przewiduje zaangażować w projekt inwestycyjny "Polimery Police" 300 mln zł w formie kapitału akcyjnego oraz 200 mln zł w postaci pożyczki podporządkowanej.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Polnordu – wzrost o 7,5 proc., Stalproduktu – o 6,6 proc. i Cormay – o 4,8 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Mabionu – spadek o 17,4 proc. i Enei – o 7,2 proc. Poszła w dół także cena Energi – o 0,5 proc.

Cena Mabionu była na najniższym poziomie od maja 2016 roku, a od 2 grudnia kapitalizacja spółki obniżyła się o ok. 42 proc.

Mabion podał w czwartek wieczorem, że wnioski rejestracyjne o dopuszczenie leku MabionCD20 tego dnia były rozpatrywane na posiedzeniu w Europejskiej Agencji Leków (EMA) w trybie tzw. dodatkowych zagadnień, co może oznaczać, że EMA nie wydała pozytywnej ani negatywnej opinii - wnioski będą dalej procedowane.

Podczas porannej telekonferencji wiceprezes zarządu Mabion Sławomir Jaros wskazał, że sytuacja związana z procedurą rejestracyjną w EMA nie ma wpływu na spotkanie spółki z FDA, zaplanowane na styczeń 2020.

W czwartek wieczorem Enea opublikowała długoletnią strategię grupy, która zakłada wzrost wartości EBITDA w stosunku do 2018 roku o 35 proc. w 2025 roku oraz o 39 proc. w 2030 roku, a także nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 64 mld zł w perspektywie 2035 roku.

"Zakładany CAPEX na poziomie 64 mld zł do 2035 r. jest dość duży, większy niż to, co spółka wydaje teraz. Powstaje pytanie, jak miałyby się zmieścić jeszcze dywidendy, bo nie ma o tym słowa. Nie ma też słowa o Ostrołęce C, choć jest zakładany pokaźny wzrost mocy” – powiedział PAP Biznes analityk Ipopema Securities Robert Maj.

Energa przed zakończeniem piątkowych notowań podała, że podjęła decyzję o sprzedaży części aktywów ciepłowniczych. (PAP Biznes)