"W Polsce działamy od kilku lat i chcemy powiększać tu nasze portfolio" - powiedział PAP dyrektor w MVRDV Gideon Maasland pytany o udział w konkursie w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Dodał, że o konkursie pracownia dowiedziała się za pośrednictwem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

Jak zaznaczył, "zainteresowaliśmy się nim, ponieważ uważamy, że nasze umiejętności koncepcyjne w połączeniu z bogatym doświadczeniem na polu dostępnego budownictwa pozwolą nam stworzyć wartościowy projekt dla lokalnej społeczności".

"W ostatnich latach jakość polskiej architektury oraz świadomość społeczna przechodzą pozytywną transformację, której chcemy być częścią" - dodał.

Maasland ocenił, że dostępne mieszkalnictwo jest fundamentalnym elementem dobrze funkcjonującego miasta. "Projekt osiedla przy Ratuszowej może być kolejnym ważnym krokiem w procesie rewitalizacji Pragi" - wskazał.

"Dostrzegamy ogromny potencjał rozwojowy w tej części Warszawy. Ponadto, wizja kreowania dostępnego, zrównoważonego osiedla wspierającego budowanie silnych społeczności lokalnych jest bliska naszej wizji mieszkalnictwa oraz nowoczesnego rozwoju miasta" - zaznaczył.

Maasland podkreślił, że nie będzie to pierwszy projekt budynków mieszkalnych w portfolio MVRDV. "Ze względu na długą historię mieszkań socjalnych w Niderlandach, większość naszych założeń tego typu zrealizowaliśmy w naszym kraju" – wskazał. Dodał, że projekty mieszkaniowe w ramach budownictwa społecznego autorstwa pracowni są również w krajach takich jak Indie, Hiszpania czy Francja.

Zwrócił uwagę, że w projektach MVRDV wspólną cechą jest "prosta i klarowna forma". "Te podstawowe elementy wzbogacamy o specjalną cechę, co daje mieszkańcom poczucie tożsamości, zachowując przy tym ekonomiczność założenia" - powiedział.

Podając przykłady "specjalnych cech" projektant wskazał m.in. na WoZoCo dom spokojnej starości w Amsterdamie, gdzie dzięki wysuniętym bryłom, mieszkańcy mają wspaniałe widoki oraz na osiedle Parkrand w Amsterdamie, gdzie z kolei mają do dyspozycji kolektywne przestrzenie zewnętrzne.

Pytany o to, na co podczas projektowania architekci w MVRDV kładą największy nacisk, Maasland odparł, że "na tworzenie wspólnoty i nadawanie tożsamości poszczególnym budynkom". "Jest to dla nas bardzo ważne, aby społecznościom miejskim dać możliwość nawiązywania więzi poprzez możliwość spotkania sąsiadów na krótkie pogawędki, wspólne uprawianie ogródka czy organizację małych lokalnych wydarzeń" - wskazał.

Architekt dodał, że jego pracowania nie chce tworzyć anonimowych bloków. "Chcemy projektować tak, aby mieszkańcy mogli utożsamiać się z miejscem zamieszkania wyróżniającym się na większym osiedlu" – podkreślił.

Pracownia MVRDV zgłosiła się do konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Ratuszowej. Razem z pięcioma innymi pracowniami zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu pokonując blisko 100 kandydatów.

Na działce przy ul. Ratuszowej, zakupionej od Poczty Polskiej przez PFR Nieruchomości, może powstać 485 mieszkań. Rozstrzygnięcie konkursu na projekt architektoniczny ma nastąpić w lutym 2020 roku, a budowa ma ruszy na koniec 2020 roku.

Mieszkanie plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzającym do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Jak podaje PFR Nieruchomości w ramach programu Mieszkanie Plus trwa projektowanie blisko 18 tysięcy mieszkań, kolejne 18 tysięcy oczekuje na decyzje inwestycyjne. W toku analiz due diligence znajduje się ponad 20 tysięcy mieszkań w całej Polsce.

