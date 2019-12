Ustawa o porozumieniu w sprawie wystąpienia z UE - nazwana w skrócie WAB - ma dać prawnie obowiązującą moc politycznym uzgodnieniom zawartym w umowie z UE wynegocjowanej w połowie października przez rząd Johnsona.

Tę samą ustawę Johnson próbował przeforsować już w poprzedniej kadencji, gdy jego Partia Konserwatywna nie miała w Izbie Gmin większości. Posłowie w pierwszym głosowaniu poparli nawet projekt ustawy, co oznaczało skierowanie go do prac w komisjach. Nie zgodzili się jednak na to, jak chciał rząd, by całość prac nad ustawą zakończyć w trzy dni. W konsekwencji doprowadziło to do odłożenia brexitu oraz rozwiązania parlamentu i przedterminowych wyborów, w których konserwatyści odnieśli zdecydowane zwycięstwo.

Nowo wybrany parlament po raz pierwszy zbierze się w najbliższy wtorek, ale tego dnia odbędzie się wybór spikera, ślubowania poselskie i podobne sprawy organizacyjne. Na czwartek planowana jest mowa tronowa królowej Elżbiety II, w której przedstawi ona plany legislacyjne rządu na najbliższą sesję.

Prace nad ustawą WAB w piątek będą miały charakter symboliczny, tak aby pokazać, że rząd Johnsona dotrzymuje obietnic - tego dnia posłowie co najwyżej mogą przegłosować skierowanie ustawy do pracy w komisjach, natomiast pozostała część ścieżki legislacyjnej odbędzie się po świąteczno-noworocznej przerwie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)