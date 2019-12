Firma SENER Polska zdobyła kontrakt na zaprojektowanie i wyprodukowanie zestawu urządzeń wspomagających montaż oraz testy paneli słonecznych dla satelity JUICE, jednej z największych misji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Zleceniodawcą kontraktu jest Airbus Defence and Space Netherlands - czytamy w informacji prasowej przekazanej we wtorek PAP.

JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) to pierwsza duża misja Europejskiej Agencji Kosmicznej, realizowana w ramach programu Cosmic Vision (Kosmiczna Wizja) na lata 2015-2025.

Sonda będzie badała atmosferę największej planetu Układu Słonecznego - Jowisza oraz jego księżyców: Europy, Kallisto i Ganimedesa. Przypuszcza się, że pod lodową powierzchnią tych księżyców znajduje się płynna woda. A gdzie jest woda, tam może znajdować się życie.

Satelita będzie wyposażony w największe w historii międzyplanetarnych misji panele słoneczne o powierzchni aż 97 m 2. Taki rozmiar jest potrzebny, aby zapewnić sondzie zasilanie w dużej odległości od Słońca. Wyposażony w 10 instrumentów pomiarowych próbnik będzie bowiem potrzebował aż ok. 850 W.

Urządzenia warszawskiej firmy SENER Polska umożliwią montaż paneli, pomogą w ich transporcie oraz pozwolą na przeprowadzenie kluczowych testów, tzw. wibracyjnych i funkcjonalnych.

Polska firma odpowiada za zaprojektowanie i produkcję Support Frame - urządzenia, które służy do podnoszenia, obracania oraz przewożenia paneli słonecznych wraz adapterem do wibracji. Jest tez odpowiedzialna za nadzór nad produkcją w Polsce czterech typów urządzeń zaprojektowanych przez zleceniodawcę, Airbus Defence and Space Netherlands - czytamy w informacji prasowej.

SENER Polska w ramach misji JUICE bierze też udział w symulacjach komponentów ponad 10-metrowego manipulatora magnetometru. Dzięki manipulatorowi można będzie umieścić naukowe instrumenty z dala od sondy - tak, aby uniknąć zakłóceń magnetycznych.

Firma stworzy też stanowisko symulujące warunki mikrograwitacji, które zostanie wykorzystane do finalnych testów manipulatora magnetometru na Ziemi. Odpowiada ona również za produkcję, testy i weryfikację komponentów reflektora antenowego wchodzącego w skład głównej anteny służącej do komunikacji z Ziemią (podsystem antenowy o średnim zysku energetycznym - MGAMA).

Start misji zaplanowany jest na połowę 2022 roku. Termin jest sztywno ustalony ze względu na korzystne, wzajemne ułożenie w tym czasie Ziemi, Wenus i Marsa. Sonda będzie bowiem korzystała z asyst grawitacyjnych tych planet. Po przebyciu 600 milionów kilometrów, próbnik znajdzie się na orbicie Jowisza w 2029 r., gdzie będzie prowadzić obserwacje przez co najmniej trzy lata.