Na wtorkowym spotkaniu prasowym w Będzinie Konieczny (Razem) nawiązał do swojej przedwyborczej obietnicy działań na rzecz rozwoju transportu kolejowego i szynowego w regionie. Jak przypomniał, dotyczą one koncepcji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), zakładającej tworzenie Kolei Metropolitalnej.

„Już zabrałem głos w tej sprawie w Sejmie, osoby z mojego biura będą na czwartkowym posiedzeniu zgromadzenia GZM. Mogę obiecać, że się dzieje – w kwestii, abyśmy powalczyli w Warszawie o finansowanie na ten projekt” - zadeklarował poseł.

Jak argumentował, niektóre odcinki metra warszawskiego były nawet w połowie finansowane z budżetu centralnego. „Jeżeli Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest największą aglomeracją w kraju, powinna liczyć co najmniej na równie dobre traktowanie z centrali. Będziemy nie tylko w Sejmie chodzić, upominać się i zabiegać o to, aby to centralne finansowanie na rozwój transportu na Śląsku i w Zagłębiu było” - mówił Konieczny.

Rafał Adamczyk z SLD dodał, że wsparcie dla transportu kolejowego będzie wspólnym celem posłów Lewicy z regionu. „Będziemy walczyć w Zagłębiu o trzeci i czwarty tor w Dąbrowie, Będzinie i Sosnowcu” - zapowiedział.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej przez rząd dla regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Jednym z jej ustawowych zadań jest transport publiczny.

Od początku tworzenia GZM jej przedstawiciele akcentowali, że podstawą transportu publicznego powinien być transport szynowy, który przez ostatnich 30 lat tracił tam jednak na znaczeniu. Deklarując wolę odwrócenia tendencji, samorządowcy w ub. roku zamówili opracowanie koncepcji tzw. Kolei Metropolitalnej. Koncepcja przygotowana przez naukowców Politechniki Śląskiej zawiera cztery warianty, rozumiane też jako etapy tworzenia Kolei Metropolitalnej.

W wariancie zerowym ma ona ograniczać ma do istniejących relacji Gliwice – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice oraz Tarnowskie Góry – Tychy Miasto. Zakładane działania obejmują zakupy taboru przez GZM i modyfikacje rozkładów jazdy, które zapewniłyby – szczególnie na trasie Gliwice – Ząbkowice, kursowanie pociągów np. co 15 minut w szczycie.

Wariant pierwszy zakłada wykorzystanie tych samych przebiegów linii (jednak z wydzielonymi dla Kolei Metropolitalnej torowiskami) oraz wydłużenie jej południowej trasy do stacji Nowy Bieruń (wymaga to odbudowy linii z Tychów).

Kluczowym problemem – poruszanym także przez organizujący obecnie ruch kolejowy o charakterze regionalnym, w tym metropolitalnym, urząd marszałkowski woj. śląskiego – jest wyczerpana przepustowość głównych linii kolejowych, szczególnie na przebiegu Dąbrowa Górn. - Katowice – Tychy.

Odpowiedź na to wyzwanie już kilka lat temu przedstawił zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, przygotowując projekt „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”, pod kątem unijnego instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF – Connecting Europe Facility).

Projekt ten, dzięki zwiększeniu przepustowości między Będzinem a Tychami, miał umożliwić tworzenie w GZM Kolei Metropolitalnej. Ze względu na brak wystarczającego finansowania z CEF, PLK poinformowały jednak w 2017 r. o odłożeniu realizacji kluczowej części inwestycji w centralnej części regionu na kolejne lata (teraz powstaje dokumentacja dla całości prac, fizycznie wykonane zostaną tylko w rejonie Czechowic-Dziedzic na południu województwa).

Zgodnie z zamówioną dokumentacją, pod kątem zwiększenia przepustowości linii dla Kolei Metropolitalnej założono m.in. zaprojektowanie zmiany układu dwutorowego na czterotorowy na odcinku Będzin – Sosnowiec Główny, zmianę układu dwutorowego na pięciotorowy na odcinku Sosnowiec Gł. – Szopienice Płd, a także zmianę układu dwutorowego na czterotorowy od Katowic Szopienic Płd. do Katowic Ligoty. Przewidziano też budowę nowych peronów i przystanków.(PAP)

