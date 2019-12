Tusk: Polsce nie grozi Polexit na wzór tego, co się stało w Wielkiej Brytanii

Źródło: PAP

Polsce nie grozi Polexit na wzór tego, co się stało w Wielkiej Brytanii, ale od paru lat konsekwentnie, "systematycznym i zamaszystym krokiem" występujemy z Unii Europejskiej – powiedział we wtorek we Wrocławiu były przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.