W środę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało o usunięciu awarii rekuperatorów. "Usuwanie awarii rekuperatorów, czyli wymienników ciepła o wysokości ponad 5,6 metra i łącznej wadze około 20 t każdy, zamontowanych na obu liniach, odbywa się dwutorowo" - przekazało przedsiębiorstwo.

W pierwszej kolejności naprawiono rekuperator nr 1, co umożliwiło uruchomienie jednej linii technologicznej. Oznacza to przywrócenie jej pełnej funkcjonalności, czyli spalanie większości osadów powstających w oczyszczalni ścieków „Czajka”.

MPWiK podało też, że w związku z nieprzystąpieniem przez firmę Veolia Water Technologies (lidera konsorcjum firm, które zaprojektowały i wybudowały spalarnię) w ramach gwarancji do naprawy rekuperatorów, aby dochować należytej staranności "MPWiK S.A. zleciła niezależnym ekspertom wykonanie ekspertyzy technicznej. Jej celem było, po pierwsze - określenie przyczyn awarii rekuperatorów, a po drugie – sprawdzenie, czy przynajmniej jedno z urządzeń nadaje się do naprawy. Wyniki analizy wskazały na możliwość realizacji naprawy rekuperatora nr 1, która pozwoliła na jego bezpieczne uruchomienie. Prace te zlecono specjalistycznej firmie" - poinformowała spółka.

Jak dodała spółka, naprawa polegała na wymianie uszkodzonych elementów rekuperatora, przede wszystkim zewnętrznego płaszcza oraz wybranych elementów wewnętrznych urządzenia. Roboty, które prowadzono 24 godziny na dobę, 6 dni w tygodniu, obejmowały głównie demontaż uszkodzonych elementów stalowych, wykonanie nowych elementów i ich montaż w urządzeniu. Ponadto wykonano, m.in. nową izolację termiczną urządzenia, zarówno wewnętrzną tzw. wymurówkę, jak i zewnętrzną, zamontowano dodatkowe czujniki temperatury oraz wymieniono kompensatory.

MPWiK przekazała też, że drugim etapem prac naprawczych będzie wykonanie naprawy docelowej rekuperatorów, która wiąże się z zaprojektowaniem, produkcją i montażem dwóch nowych urządzeń, po jednym dla każdej z linii spalania.

Natomiast obecnie prowadzane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tych prac - otwarcie ofert wyznaczono na 20 grudnia 2019 r. "Termin realizacji prac zależy od wyników postępowania przetargowego. Naszym celem jest dokonanie wymiany rekuperatorów w możliwie najkrótszym czasie, który obecnie szacowany jest na ok. 1 rok od dnia podpisania umowy. Jednocześnie będzie funkcjonowała uruchomiona właśnie spalarnia" - poinformowali wodociągowcy.

Według wcześniejszych informacji MPWiK na przełomie listopada i grudnia 2018 r., w związku z awarią rekuperatorów, tj. wymienników ciepła, z eksploatacji została wyłączona stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych (STUOŚ), co było związane z uszkodzeniem jednego z urządzeń spalarni.

Od stycznia 2013 r. do września 2019 r. instalacja STUOŚ ulegała licznym awariom, przez co mogła nie pracować blisko połowę tego okresu. Ze względu na awarię spalarni w "Czajce" osady ściekowe (produkt uboczny, powstający podczas oczyszczania ścieków) z zakładu były wywożone przez firmy zewnętrzne. Odpady te pochodzą ze wszystkich oczyszczalni MPWiK, czyli z zakładów: "Czajka", "Południe", "Pruszków" i "Dębe", i trafiają do sześciu województw. Wedle oceny MPWiK, odpady te nie należą do niebezpiecznych. (PAP)

Autorka: Aleksandra Kuźniar