To wniosek płynący z badań Programme for International Student Assessment (PISA), przeprowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jak podaje Quartz, system nauczania w Finlandii okazał się bardziej efektywny niż np. w Singapurze, który plasuje się na szczycie rankingu najlepszych wyników. Podczas gdy uczniowie w Singapurze czy Hongkongu spędzają dużo czasu na nauce zarówno w szkole, jak i w domu, to w Finlandii uczniowie osiągają dobre wyniki, nie poświęcając tylu godzin na nauce. Jak pokazuje przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie ogrom lekcji i prac domowych nie przynosi rezultatów, fińska „wydajność uczenia się” jest warta naśladowania.

W tegorocznej edycji testu PISA – badaniu 15-latków w trzech dziedzinach: matematyki, rozumowania w naukach przyrodniczych oraz czytania i interpretacji – fińscy uczniowie uplasowali się na podium. Jeśli chodzi o wynik testu czytania w przeliczeniu na godzinę nauki, na pierwszym miejscu znaleźli się Finowie, a następnie dzieci w Niemczech i Szwecji. Ci uczniowie uczą się dużo w bardzo krótkim czasie. Uczniowie z Polski uzyskali wyniki powyżej średniej OECD; tak jak i Kanada, Japonia oraz Wielka Brytania. Z kolei Chiny, Singapur i USA uplasowały się nieco poniżej tej średniej. Uczniowie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich spędzili najwięcej czasu na nauce, ale ich wyniki były stosunkowo niskie.

W fińskim systemie szkoła zaczyna się w wieku siedmiu lat, nie ma zbyt wiele pracy domowej, a dzieci nie muszą stresować się egzaminami. Inspiracją dla podejścia do edukacji w Finlandii były amerykańskie badania naukowe i filozofowie tacy jak John Dewey. Równy dostęp do edukacji jest prawem konstytucyjnym.

Jak wygląda fiński system edukacji? Jak pisze WE Forum, wczesna edukacja w Finlandii opiera się na koncepcji uczenia się przez zabawę. Jeśli rodzicom zależy na tym, by dzieci rozpoczęły naukę przed 7 urodzinami, fiński system oferuje rozbudowany program wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Program jest dotowany – rodzice płacą ok. 14 proc. kosztów. Finlandia nie dzieli edukacji podstawowej na szkoły podstawowe i gimnazjum. Zamiast tego oferuje kształcenie w jednej strukturze przez dziewięć lat, przez 190 dni w roku. Lokalni administratorzy szkół i nauczyciele mają sporą swobodę, mogą zmienić i przeorganizować program nauczania. Mogą to zrobić również uczniowie. Jak tłumaczy nauczyciel Pasi Sahlberg dla Washington Post: „Wiele fińskich szkół przyjęło pogląd Deweya na edukację na rzecz demokracji poprzez zwiększenie dostępu uczniów do podejmowania decyzji dotyczących ich własnego życia i nauki w szkole”. Na dodatek szkoły oferują bezpłatne posiłki dla wszystkich dzieci, a poradnictwo i doradztwo są częścią programu nauczania.

Po ukończeniu szkoły podstawowej dziecko może wybrać kontynuację nauki w szkole średniej II stopnia. 90 proc. uczniów rozpoczyna naukę w szkole średniej II stopnia zaraz po ukończeniu szkoły podstawowej, a pozostałe 10 proc. może zdecydować się na bezpłatny powrót do nauki później.

Szkołę średnią dzieli się na dwie główne ścieżki, ogólną i zawodową, a obie trwają około trzech lat. Uczniowie mają dużą swobodę w decydowaniu o harmonogramie. Pod koniec szkoły zdają krajowy egzamin maturalny – jedyny standardowy test w Finlandii. Ich wyniki są wykorzystywane jako część wniosków o przyjęcie na studia. Kształcenie zawodowe jest bardziej ukierunkowane na pracę i obejmuje praktyki zawodowe oraz naukę w szkole. Około 40 proc. uczniów rozpoczyna kształcenie zawodowe po ukończeniu szkoły podstawowej. Ścieżka ta kończy się uzyskaniem kwalifikacji opartych na kompetencjach po ukończeniu przez studenta indywidualnego planu studiów.

Szkolnictwo wyższe, podobnie jak szkolnictwo podstawowe i średnie II stopnia, jest bezpłatne. Studenci muszą płacić tylko za książki, transport i inne materiały szkolne, a pomoc finansowa dla studentów jest łatwo dostępna. Fińskie szkoły wyższe dzielą się na dwa rodzaje: uniwersytety i szkoły nauk stosowanych. Uniwersytety koncentrują się na badaniach naukowych, podczas gdy szkoły nauk stosowanych kładą nacisk na praktyczne zastosowania. Studenci zazwyczaj otrzymują tytuł licencjata w ciągu czterech lat studiów dziennych, a magisterskie trwają od pięciu do sześciu lat.

Warto zauważyć, że ani uczniowie, ani studenci nie są zamknięci w tych ścieżkach. Zarówno szkoły średnie (liceum i zawodówka), jak i wyższe (uniwersytety oraz szkoły nauk stosowanych) są elastyczne, dzięki czemu studenci mogą odkryć nowe zainteresowania lub obrać drogę, która łączy obie ścieżki.

