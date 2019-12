Global Forest Watch Fires, która monitoruje pożary lasów na całym świecie, pokazuje mapę Australii w płomieniach, setki oddzielnych ognisk pożarów.

W Nowej Południowej Walii, stanie najciężej doświadczonym przez pożary, po raz drugi w tym roku ogłoszono stan wyjątkowy; w czwartek zginęło tam dwóch członków ochotniczej straży pożarnej, a trzej zostali ciężko poparzeni.

W pożarach spłonęło dotąd 800 domów, 3 mln hektarów łąk i rozmaitych upraw; władze oceniają, że w płomieniach zginęło 2 tys. niedźwiadków koala.

Pożary w okolicach Sydney ogarnęły 440 tys. hektarów lasów oraz zarośli; zagrażają już miastu.

Najgroźniejsze pożary, które przeszły do historii Australii jako "czarna sobota", wydarzyły się 7 lutego 2009 roku, kiedy to temperatura wzrosła tam do 46,4 st. C, a w ogniu zginęły 173 osoby.

Tragedię tę uznano za największą klęskę naturalną w dziejach Australii. (PAP)