Szczyt masowych wyjazdów na Święta zbiegł się z falą niepogody niemal w całym kraju. Z powodu silnego wiatru i gwałtownych ulew oraz burz w weekend ogłoszono alert pogodowy w jedenastu regionach kraju; od północy po południe. Na wielu drogach z powodu trudnych warunków oraz intensywnego ruchu utworzyły się w sobotę korki. Rekord padł w regionie Marche, gdzie na drodze między Civitanova i Grottammare powstał korek długości 23 kilometrów.

Z sondażu Instytutu Ixe wynika, że utrzymujący się kryzys nie zniechęca Włochów do świątecznych i noworocznych wyjazdów. W podróż do rodziny bądź na urlop wybiera się prawie co piąty mieszkaniec Italii. W porównaniu z ubiegłym rokiem to znaczny wzrost; blisko o jedną piątą.

81 procent wyjeżdżających wypoczywać będzie w kraju; większość wybiera zwiedzanie historycznych miast. Na drugim miejscu są górskie kurorty.

Najwięcej - jak podaje prasa - trzeba zapłacić za wypoczynek w miejscowości Cortina d'Ampezzo - nazywanej "perłą Dolomitów". W tamtejszych hotelach zostało niewiele miejsc; w niektórych za trzydniowy pobyt w czasie Świąt trzeba zapłacić 3500 euro za pokój.

Całkowicie odwrotna sytuacja panuje w tym roku w Wenecji, gdzie po raz pierwszy w ostatnich dekadach o 45 proc. spadła liczba zarezerwowanych miejsc w hotelach. Masowe rezygnacje to rezultat listopadowej powodzi w mieście. Miesiąc po tym nadzwyczajnym wydarzeniu tamtejsi hotelarze wystosowali apel: "Przyjeżdżajcie do Wenecji. Zobaczycie przepiękne, rozwijające się w zrównoważony sposób miasto, które w krótkim czasie powróciło do normalności".

"Od połowy listopada notujemy bezprecedensowy spadek rezerwacji" - przyznał prezes weneckiego stowarzyszenia właścicieli hoteli Vittorio Bonacini. Jak wyjaśnił, kryzys ten dotyczy zwłaszcza Sylwestra, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Dotychczas zarezerwowano tylko połowę miejsc.

Milion osób wypoczywać będzie w 23 tysiącach włoskich gospodarstwach agroturystycznych.

Z ankiet wynika, że średni koszt świątecznego wyjazdu to ponad 430 euro od osoby.

We Włoszech przed Bożym Narodzeniem wśród konsumentów wzrósł nastrój optymizmu i zaufania - wskazuje przeprowadzona analiza sytuacji na rynku. To wyraźna zmiana po okresie obaw i braku nadziei - podkreślił krajowy Instytut Statystyczny Istat.

W branży handlowej optymizm jest najwyższy od dwóch lat, a wśród klientów stwierdzono "zdecydowaną poprawę" oceny stanu gospodarki - pisze Istat.

Jak zaznaczono, większość Włochów pozytywnie ocenia zarówno swoją sytuację osobistą, jak i kraju.

Wszystkie wskaźniki opinii dotyczące czy to teraźniejszości, czy przyszłości przyszłości wzrosły - odnotowano.

>>> Czytaj też: Na rynek mogło trafić nawet 6 mln choinek. Zobacz, skąd pochodzą