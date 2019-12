Nie da się inaczej zacząć: zwierzęta, oczywiście, mówią ludzkim głosem?

Bożena Walencik: Akurat sójka Kasia gadała ludzkim głosem.

Sójka?

Bożena Walencik: Naprawdę. Kiedy tylko wychodziłam na werandę, to ona już wiedziała, że będę wołała męża i krzyczała: „Jasiek! Jasiek!”.

To niemożliwe.

Jan Walencik: Tak było. Wołała tak wyraźnie, że wiedziałem, że o mnie chodzi. Któregoś roku pojechaliśmy kręcić film do ogrodu zoologicznego w Ranua w Finlandii. Kiedy przechodziliśmy koło woliery z krukami, jeden z nich niesłychanie wyraźnie zakrzyczał: „Jaska!”. Spytałem fińskiej pracownicy ogrodu, co on mówi. „Nic, Jaska się przedstawia. On ma tak na imię”.

Przepraszam, ale coś mnie chyba ominęło. Wszystkie zwierzęta tak gadają?

Bożena Walencik: Nie, ale komunikowały się z nami tak, że wiedzieliśmy, o co im chodzi.

Jan Walencik: Ech, my zawsze chcemy naszych pobratymców – nie lubię określenia bracia mniejsi – porównywać do nas. A właściwie czemu nikt nie powie: „Jest Wigilia, mówię wilczym albo żubrzym głosem”?

Mieli państwo zwierząt bez liku.

Bożena Walencik: Zawładnęły naszym domem. Często było tak, że wchodzimy do sypialni i okazuje się, że w łóżku nie ma już dla nas miejsca.

Żartuje pani.

Bożena Walencik: Nie. W jednym łóżku była rysica Sonia, dzik Kubuś, kuna Figa, dwa koty, no i nasz jamnik Sorek, który tym towarzystwem dowodził.

