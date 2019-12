"Uchwalona ustawa ma na celu realizację działań w obszarze podatków, dotyczy indeksacji stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Wyjaśniono, że zgodnie nowelizacją stawki podatku akcyzowego będą wyższe o około 10 proc. w stosunku do dotychczas obowiązujących w odniesieniu do: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich.

Podano, że w przypadku alkoholu etylowego nastąpi podwyżka z 5704,00 zł/hl 100 proc. vol. do kwoty 6275,00 zł/hl 100 proc. vol. W przypadku piwa nastąpi podwyżka z 7,79 zł/hl stopnia Plato do kwoty 8,57 zł/hl stopnia Plato, a wobec wina - podwyżka z 158,00 zł/hl do kwoty 174,00 zł/hl.

Podatek od napojów fermentowanych (z wyłączeniem cydru i perry o mocy alkoholowej do 5 proc. obj.) wzrośnie z 158,00 zł/hl do kwoty 174,00 zł/hl, a od tzw. wyrobów pośrednich - z 318,00 zł/hl do kwoty 350,00 zł/hl.

Podatek liczony dla papierosów wzrośnie z 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej, na 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej; w przypadku tytoniu do palenia - z 141,29 zł/kg i 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej na 155,79 zł/kg i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej. Zmiana dotycząca cygar i cygaretek przewiduje wzrost z 393,00 zł/kg na 433,00 zł/kg.

Zgodnie z komunikatem, akcyza na susz tytoniowy wzrośnie z 229,32 zł/kg na 252,25 zł/kg, natomiast w przypadku wyrobów nowatorskich - z 141,29 zł/kg i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na 155,79 zł/kg i 32,05 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

"Wprowadzono również podatek akcyzowy na płyn do papierosów elektronicznych w wysokości 0,55 zł za każdy mililitr" - dodano w komunikacie.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.

