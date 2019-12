STYCZEŃ

1.01. – Weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym umożliwiająca sędziom SN i NSA, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu.

4.01. – Szef MON Mariusz Błaszczak podczas wizyty w Bośni i Hercegowinie spotkał się z żołnierzami Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującymi w Sarajewie.

8.01. – Klub PO-KO złożył wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Posłowie PO-KO zarzucali szefowi MS m.in. niedopełnianie obowiązków oraz przekraczanie uprawnień ws. afer w SKOK oraz KNF i działanie zmierzające do wyprowadzenia Polski z UE.

9.01. – Ówczesny wicepremier, szef MSW Włoch Matteo Salvini spotkał się w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim, szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim oraz prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

9.01. – Premier Mateusz Morawiecki odwołał ze stanowiska na wniosek szefowej MRPiPS wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Bojanowską, która była odpowiedzialna za projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z którego wynikało m.in., że sprawcą przemocy domowej nie jest osoba, która dopuściła się jej jednorazowo.

11.01. – ABW zatrzymała pod zarzutem szpiegostwa Weijinga W. - jednego z dyrektorów polskiego oddziału chińskiego koncernu telekomunikacyjnego Huawei i Piotra D. - b. funkcjonariusza polskich służb specjalnych. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla obu podejrzanych.

13.01. – Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany przez 27-letniego mieszkańca Gdańska ostrym narzędziem na scenie podczas "Światełka do nieba" WOŚP. W bardzo ciężkim stanie trafił wieczorem do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

13.01. – Z udziałem około 950 działaczy i sympatyków w Krakowie odbyła się I konwencji krajowa Porozumienia Jarosława Gowina, które wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy.

14.01. – Zmarł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który został zaatakowany dzień wcześniej ostrym narzędziem podczas "Światełka do nieba" WOŚP.

14.01. – Kondolencje po śmierci Adamowicza spływały z całego świata i ze wszystkich stron polskiej sceny politycznej. Prezydent Andrzej Duda informował wówczas, że dzień pogrzebu prezydenta Gdańska będzie dniem żałoby narodowej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o ogłoszeniu w stolicy trzydniowej żałoby. W całej Polsce odbywały się wiece pamięci, a na wiec w Gdańsku, który zgromadził około 16 tysięcy uczestników, przyjechał z Brukseli szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

14.01. – Prokuratura Okręgowa w Gdańsku postawiła sprawcy zamachu na prezydenta Gdańska Stefanowi W. zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Gdański sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Stefana W.

14.01. – Para prezydencka spotkała się w Warszawie z korpusem zagranicznych dyplomatów akredytowanych w Polsce. W trakcie spotkania uczczono pamięć Pawła Adamowicza.

15.01. – W Gdańsku rozpoczęła się żałoba po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza, która trwała do dnia pogrzebu.

15.01. – Wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przyjęła propozycję premiera Mateusza Morawieckiego, aby pełnić funkcję komisarza w Gdańsku po śmierci Pawła Adamowicza.

17.01. – Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją przepisy nowelizacji ustawy o IPN zawierające pojęcia "ukraińscy nacjonaliści" i "Małopolska Wschodnia".

17.01. – W związku ze śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza prezydent Andrzej Duda zarządził żałobę narodową na terytorium RP od dnia 18 stycznia 2019 r. od godz. 17.00 do 19 stycznia do godz. 19.00. Prosił również o właściwe uszanowanie żałoby.

17.01. – Podczas nadzwyczajnej sesji rady Warszawy Pawłowi Adamowiczowi zostało nadane pośmiertnie Honorowe Obywatelstwo m.st. Warszawy.

19.01. – W Bazylice Mariackiej w Gdańsku pochowano zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W świątyni oraz na terenie miasta w pożegnaniu samorządowca brało udział kilkadziesiąt tysięcy osób. W trakcie uroczystości głos zabrała rodzina zmarłego, jego przyjaciel, historyk Aleksander Hall, p.o. prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

W uroczystościach pogrzebowych Adamowicza wzięli udział byli prezydenci, byli premierzy, szef RE Donald Tusk, a także prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

21.01. – Na polecenie prokuratury został zatrzymany szef ochrony imprezy WOŚP z 13 stycznia w Gdańsku; wprowadził policję w błąd, że zabójca prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Stefan W. posługiwał się plakietką "Media". Szef ochrony usłyszał zarzuty składania fałszywych zeznań i podżegania do składania fałszywych zeznań.

21.01. – Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie ustanawiające 3 marca przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza.

22.01. – Prezydent Andrzej Duda rozpoczął swoją trzydniową wizytę w Davos, gdzie brał udział w panelach organizowanych w ramach Światowego Forum Ekonomicznego i odbył kilka spotkań bilateralnych. Do Davos udał się także premier Mateusz Morawiecki, który spotykał się m.in. z prezesami międzynarodowych przedsiębiorstw oraz szefami rządów kilku państw europejskich.

23.01. – P.o. prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz ogłosiła, że wystartuje w marcu w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. PO i PSL ogłosili poparcie jej kandydatury, a PiS nie wystawiło w tych wyborach kontrkandydata.

23.01. – PiS złożyło w Sejmie projekt ws. jawności wysokości wynagrodzeń. Z projektu wynikało m.in., że wysokość wynagrodzeń prezesów, wiceprezesów, członków zarządu i osób pełniących kierownicze stanowiska w NBP będzie publikowana w BIP. Było to pokłosie informacji medialnych dotyczących wysokich zarobków współpracowniczek prezesa NBP Adama Glapińskiego - szefowej departamentu komunikacji i promocji Martyny Wojciechowskiej oraz dyrektor gabinetu prezesa NBP Kamili Sukiennik.

25.01. – W Sejmie na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego odbyło się spotkanie szefów klubów i kół parlamentarnych ws. zmian legislacyjnych przygotowanych w resortach zdrowia i sprawiedliwości po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PiS, PO-KO, PSL, Nowoczesnej i Kukiz'15.

25.01. – Minister obrony Mariusz Błaszczak i prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki podpisali w Mielcu (podkarpackie) umowę na dostawę czterech śmigłowców S-70i Black Hawk dla wojska. Wartość umowy wyniosła 683,4 mln zł.

28.01. – Były szef gabinetu politycznego MON Bartłomiej M., były członek zarządu spółki PGZ S.A. Radosław O., były poseł PiS Mariusz Antoni K., a także trzej byli pracownicy MON oraz spółki PGZ zostali zatrzymani w śledztwie dotyczącym doprowadzenia Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

29.01. – "Gazeta Wyborcza" opublikowała stenogram nagrania rozmowy m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, która dotyczy planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna. Ujawniona rozmowa odbyła się 27 lipca 2018 r. w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Wzięli w niej udział Jarosław Kaczyński, jego brat cioteczny Grzegorz Tomaszewski, austriacki biznesmen Gerald Birgfellner powiązany rodzinnie z prezesem PiS i jego wspólniczka, pełniąca jednocześnie rolę tłumaczki. Był to początek całego cyklu artykułów dotyczących spółki Srebrna i szefa PiS.

30.01. – PO złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zarzucała mu m.in. płatną protekcję, powoływanie się na wpływy oraz przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

31.01. – Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego, autorstwa posłów PiS, zgodnie z którą osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na jakąkolwiek karę, a nie tylko na karę pozbawienia wolności, nie będzie miała prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

31.01. – Prokuratura Krajowa poinformował, że zamierza postawić posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu zarzuty popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Wystosowała też wniosek o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu Niesiołowskiemu.

LUTY

3.02. – Robert Biedroń oficjalnie ogłosił rozpoczęcie działalności swojej nowej partii politycznej - Wiosny.

7.02. – Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Bratysławie.

7.02. – W wieku 88 lat w Warszawie zmarł Jan Olszewski, premier w latach 1991-1992, obrońca opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL.

12.02. – Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało b. prezesa PKN Orlen Jacka K. i dwóch b. dyrektorów koncernu pod zarzutem wyrządzenia spółce szkody wielkich rozmiarów.

12.02. – W Warszawie szef MSZ Jacek Czaputowicz spotkał się z sekretarzem stanu USA Mikiem Pompeo w ramach dwustronnej wizyty szefa amerykańskiej dyplomacji przed konferencją bliskowschodnią.

13.02. – W Warszawie rozpoczęła się organizowana przez Polskę i USA konferencja bliskowschodnia, w której wziął udział m.in. wiceprezydent USA Mike Pence, sekretarz stanu USA Mike Pompeo, prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz premier Izraela Benjamin Netanjahu.

14.02. – W obecności prezydenta Andrzeja Dudy i wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a w Warszawie podpisano umowę na dostawę amerykańskiego systemu artylerii rakietowej HIMARS. Cena za 20 wyrzutni z amunicją, kupowanych w ramach programu Homar, to 414 mln dolarów.

14.02. – Drugiego dnia konferencji bliskowschodniej premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

14.02. – Współprzewodniczący konferencję bliskowschodnią, szefowie dyplomacji Polski i USA ogłosili powstanie siedmiu grup roboczych ds. pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, które mają wypracować konkretne rozwiązania dla regionu w różnych dziedzinach. Było to zapoczątkowanie tzw. procesu warszawskiego.

14.02. – W nocy z 14 na 15 lutego rozpoczęła się żałoba narodowa po śmierci b. premiera Jana Olszewskiego, która trwała do 16 lutego.

15.02. – Prezydent Andrzej Duda oraz wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence odwiedzili były niemiecki obóz Auschwitz.

15.02. – Ambasador Izraela w Warszawie Anna Azari została wezwana do polskiego MSZ w związku z doniesieniami mediów o wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Netanjahu, który miał powiedzieć, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście. Azari dementowała te informacje, jednak polski resort dyplomacji uznał jej wyjaśnienia za niewystarczające. Kancelaria Premiera Izraela oznajmiła wówczas, że wypowiedź Netanjahu została "źle zrozumiana". Do słów Netanjahu odniósł się szef MSZ Izraela Israel Katz, który stwierdził, że "było wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami" oraz, że "Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki". Po tych słowach premier Mateusz Morawiecki zrezygnował z wizyty w Bratysławie, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z premierem Izraela, a same konsultacje zostały odwołane.

15.02. – Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz szef MSZ Jacek Czaputowicz wzięli udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

16.02. – W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego, który spoczął na cmentarzu Powązki Wojskowe. W pogrzebie uczestniczyli m.in. przedstawiciele najwyższych władz, rodzina i przyjaciele zmarłego.

16.02. – SLD postanowiło przystąpić do Koalicji Europejskiej i wystartować w tej formule w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

19.02. – Komitet Polityczny PiS przedstawił "jedynki" na listach wyborczych w wyborach do PE. Wśród "jedynek" PiS znaleźli się ówczesny szef MSWiA Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło, Jacek Saryusz-Wolski, b. szef MSZ Witold Waszczykowski, szefowa MEN Anna Zalewska.

20.02. – Sejm odrzucił w środę wniosek posłów klubu PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

21.02. – Klub PO-KO złożył w Sejmie wniosek o odwołanie ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego zarzucając mu, że nie rozwiązał żadnego z ważnych problemów wsi.

23.02. – PiS podczas konwencji programowej "Nowa arena programowa" przedstawiło pięć nowych propozycji programowych. W "nowej piątce PiS" znalazły się: wprowadzenie 500+ od pierwszego dziecka, "trzynastka" w postaci najniższej emerytury 1100 zł dla każdego emeryta, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, obniżenie kosztów pracy.

24.02. – Liderzy PO, PSL, Nowoczesnej, SLD, Partii Zieloni podpisali deklarację o powołaniu Koalicji Europejskiej.

24.02. – Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w pierwszym historii szczycie UE-Liga Państwa Arabskich w Szarm El-Szejk w Egipcie.

25.02. – Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie ustanawiające datę wyborów do Parlamentu Europejskiego na 26 maja.

28.02. – Szef MON Mariusz Błaszczak podpisał Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych do 2026 roku, który zakłada modernizację o wartości 185 mld złotych.

28.02. – Prezydent Andrzej Duda wziął udział w Koszycach na Słowacji w szczycie prezydentów państw Bukareszteńskiej Dziewiątki (B9).

MARZEC

1.03. – Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Uroczystości upamiętniające żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. Prezydent, premier, szef MON Mariusz Błaszczak, a także przedstawiciele innych instytucji państwowych wzięli udział w Apelu Pamięci przy warszawskim Grobie Nieznanego Żołnierza. Premier podczas Apelu Pamięci oświadczył, że Polska domaga się ekstradycji Stefana Michnika, jednego ze zbrodniarzy komunistycznych.

1.03. – W wywiadzie dla PAP premier poinformował, że: od 2019 roku każdy emeryt co roku otrzyma wsparcie z programu Emerytura Plus, która obejmie zarówno emerytów, jak i rencistów; także osoby, które pobierają emerytury cząstkowe. Morawiecki zapowiedział też, że 500 plus będzie dla wszystkich rodzin, w których jest jedno lub więcej dzieci; nie będzie żadnego progu finansowego; warunkiem otrzymania wsparcia jest złożenie wniosku. Poinformował ponadto, że zniesienie PIT obejmie wszystkich pracowników do 26. roku życia oprócz osób prowadzących działalność gospodarczą.

1.03. – Gerald Birgfellner po raz czwarty stawił się w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, która kontynuowała przesłuchanie austriackiego biznesmena. Przesłuchanie zakończyło się po 10 godzinach. Pełnomocnik Geralda Birgfellnera mec. Jacek Dubois zarzucał, że dochodzi do skandalu, bo w ciągu miesiąca od zawiadomienia prokuratura powinna wszcząć śledztwo, a jego klient łącznie składa już zeznania ponad 30 godzin.

1.03. – Weszła w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym; zgodnie z nią świadczenie w wysokości 1100 zł mogą otrzymać kobiety po 60. roku życia, które wychowały co najmniej czworo dzieci. W uzasadnionych sytuacjach o świadczenie mogą ubiegać się niektórzy ojcowie. W budżecie państwa w 2019 r. na program "Mama 4 plus" zagwarantowano około 801,3 mln zł.

2.03. – W Warszawie obradowała Rada Krajowa Nowoczesnej, która podjęła ostateczną decyzję o wejściu do Koalicji Europejskiej, a także przyjęła uchwałę określającą podstawy programowe Nowoczesnej na wybory do Parlamentu Europejskiego; Nowoczesna postulowała m.in. wejście do strefy euro i ustanowienie nowego mechanizmu do monitorowania naruszeń prawa w krajach członkowskich UE.

3.03. – W Gdańsku rozpoczęły się przedterminowe wybory prezydenta miasta; były one konieczne po wygaśnięciu mandatu wieloletniego włodarza tego miasta - Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia, po tym jak dzień wcześniej został zaatakowany nożem w czasie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

3.03. – ulicami Warszawy przeszła 20. Manifa. Uczestnicy demonstracji szli pod hasłem "To my jesteśmy rewolucją. Dość litości dla przemocowych gości".

4.03. – Aleksandra Dulkiewicz wygrała wybory na prezydenta Gdańska uzyskując 82,22 proc. głosów. W wyścigu o prezydencki fotel Dulkiewicz pokonała reżysera filmów dokumentalnych Grzegorza Brauna, który startował z własnego komitetu wyborczego i otrzymał 11,86 procent poparcia oraz wystawionego przez KWW "Odpowiedzialni-Gdańsk" działacza katolickiego i przedsiębiorcę budowlanego Marka Skibę, na którego zagłosowało 5,92 procent wyborców. Frekwencja wyniosła 48,6 procent.

4.03. – Samolot z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim rozbił się w niezabudowanym terenie 8 km od Łochowa (woj. mazowieckie). Pilot, który się katapultował, został przewieziony do szpitala w stanie dobrym. Awaria nastąpiła podczas lotu technicznego. Rzecznik Dowództw Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Marek Pawlak poinformował, że po wypadku loty myśliwców MiG-29 zostały wstrzymane.

5.03. – Premier przedstawił tzw. mapę drogową realizacji pięciu propozycji, które przedstawiono pod koniec lutego na konwencji PiS. Tzw nowa piątka PiS to: wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, "trzynastka" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach. Program ten ma kosztować 30-40 mld zł.

5.03. – Prezydent Duda i minister obrony Mariusz Błaszczak spotkali się z szefem Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmundem Andrzejczakiem i innymi dowódcami, aby omówić sytuację po wypadku myśliwca MiG-29. W spotkaniu wzięli udział też: dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, Inspektor Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Jacek Pszczoła oraz dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim płk. pil. Krzysztof Stobiecki.

Prezydent podczas spotkania zwrócił się do szefa MON z sugestią, aby programowi HARPIA nadać rangę narodową, zapewniającą finansowanie z budżetu państwa i pozyskiwanie samolotów 5. generacji w tak skutecznej formule, jak miało to miejsce w przypadku samolotów F-16 - poinformowało BBN.

7.03. – Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg złożył oficjalną wizytę w Warszawie w związku z obchodami 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. W Belwederze odbyło się spotkanie prezydenta Dudy z sekretarzem generalnym NATO. Po spotkaniu Duda podkreślił, że Polska realizuje nasze zobowiązania sojusznicze, wizyta w Polsce sekretarza generalnego NATO "mocno podkreśla" fakt członkostwa Polski w Sojuszu. Szef NATO zauważył, że przez 20 lat Polska pokazywała silne zobowiązanie na rzecz NATO.

- Odbyła się doroczna odprawa kierownictwa MON i najwyższych dowódców; z okazji obchodów dwudziestolecia Polski w NATO miała ona miejsce w Pałacu Prezydenckim.

– Rada Miasta Gdańska zdecydowała o rozbiórce pomnika ks. prałata Henryka Jankowskiego oraz zmianie nazwy skweru noszącego dotychczas imię kapłana. Wcześniej na tej samej sesji radni pozbawili duchownego tytułu honorowego obywatela miasta Gdańska.

W grudniu 2018 r. w "Dużym Formacie" opublikowano reportaż "Sekret Świętej Brygidy. Dlaczego Kościół przez lata pozwalał księdzu Jankowskiemu wykorzystywać dzieci?", w którym kapelan Solidarności, wieloletni proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku Henryk Jankowski został oskarżony m.in. o seksualną przemoc wobec nieletnich. Publikacja wywołała falę protestów przeciwko czczeniu pamięci duchownego. W nocy z 20 na 21 lutego br. doszło do przewrócenia pomnika ks. Jankowskiego, który stanął w 2012 r. w sąsiedztwie kościoła św. Brygidy w Gdańsku staraniem społecznego komitetu.

8.03. – Koalicja Europejska złożyła w PKW dokumenty rejestrujące komitet wyborczy.

9.03. – W Jasionce pod Rzeszowem (Podkarpackie) odbyła się konwencja regionalna PiS z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego; zaprezentowano europejską deklarację programową, pod którą pod koniec spotkania podpisali się wszyscy liderzy list partii w poszczególnych okręgach.

10.03. – Doszło do katastrofy lotniczej etiopskich linii lotniczych; w samolocie Ethiopian Airlines, który rozbił się niedaleko stolicy kraju Addis Abeby, byli pasażerowie z ponad 30 krajów. Polskie MSZ podało, że wśród ofiar katastrofy jest dwóch Polaków i że jeden z nich to pracownik MSZ, a drugą ofiarą jest "osoba małoletnia obywatelstwa polsko-kenijskiego".

– Premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji, wraz z ministrami obrony krajów V4 wzięli udział w Warszawie w uroczystościach rocznicy rozszerzenia NATO. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że w ciągu minionych 20 lat nasze państwa udowodniły, że są wartościowymi członkami NATO, a Sojusz Północnoatlantycki pokazał, iż pozostaje gwarantem wspólnego bezpieczeństwa.

11.03. – Aleksandra Dulkiewicz objęła urząd prezydenta miasta Gdańska. Ślubowanie inaugurujące jej prezydenturę odbyło się podczas uroczystej sesji Rady Miasta Gdańska w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska. Zaapelowała o budowanie wspólnoty i bycie razem.

12.03. – Komisja weryfikacja uchyliła decyzję o przyznaniu odszkodowania Alinie D. za nieruchomość przy ul. Morszyńskiej 27 oraz uchyliła decyzję zwrotową ws. nieruchomości przy Senatorskiej 9 - poinformował szef komisji Patryk Jaki.

– Prezydent Andrzej Duda w Pradze wraz z prezydentami Czech - Miloszem Zemanem, Słowacji - Andrejem Kiską oraz Węgier - Janosem Aderem wziął udział w uroczystości z okazji 20-lecia rozszerzenia NATO.

13.03. – Prezydent Andrzej Duda wręczył pięć nominacji na pierwszy stopień generalski lub admiralski w wojsku. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w ramach obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.

Stopień generała brygady otrzymali szef Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Robert Cierniak, dowódca 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej Andrzej Dąbrowski, dowódca 15. Brygady Zmechanizowanej Norbert Iwanowski i pełnomocnik MON ds. utworzenia wojsk obrony cybernetycznej Karol Molenda. Stopień kontradmirała otrzymał dowódca 3. Flotylli Okrętów Mirosław Jurkowlaniec.

– Prezydent Andrzej Duda skierował zaproszenia do przywódców krajów Unii Europejskiej, NATO, Partnerstwa Wschodniego oraz do sekretarza generalnego ONZ na wrześniowe obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

– Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że prokurator nie może jeszcze podjąć decyzji o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania po zawiadomieniu G. Birgfellnera; konieczne jest m.in. przetłumaczenie dokumentów przez biegłego.

14.03. – Szef MSZ przedstawił w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 r.; informacji wysłuchali prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, parlamentarzyści, korpus dyplomatyczny w tym ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Expose ministra SZ trwało około dwóch godzin. Czaputowicz podkreślał, że dążenie Polski, by stać się rdzeniem obecności wojskowej NATO i USA w regionie jest realne. Opowiedział się za odnowieniem współpracy w Trójkącie Weimarskim i kontynuowaniem dialogu z Izraelem; podkreślał znaczenie członkostwa w UE dla modernizacji Polski.

Wystąpienie szefa MSZ w Sejmie pokazało, że polska polityka zagraniczna jest realizowana w sposób zaplanowany od dawna i ma swoją ciągłość - powiedział prezydent Duda. Zaapelował też do rządu o szybsze podnoszenie wydatków na obronność.

15.03. – Sejm przyjął informację szefa MSZ Jacka Czaputowicza o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 r. Posłowie opozycji wnioskowali o jej odrzucenie.

15.03. – Zarząd Platformy Obywatelskiej zatwierdził kandydatów partii na listy wyborcze Koalicji Europejskiej tworzonej przez PO, PSL, SLD, Nowoczesną i Zielonych. Zgodnie z ustaleniami koalicjantów, PO wskazać miała kandydatów na siedem "jedynek", a pozostałe ugrupowania w Koalicji Europejskiej na pierwsze miejsca sześciu list - po trzy "jedynki" przypadły PSL i SLD. Ani Nowoczesna, ani Zieloni nie wskazały żadnego kandydata na pierwsze miejsca list wyborczych. Rekomendowani zostali m.in.: Radosław Sikorski, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Tomasz Frankowski, Janina Ochojska, Władysław Kozakiewicz.

Zarząd PO powołał też posła Marcina Kierwińskiego na szefa sztabu wyborczego Koalicji Europejskiej; z kolei poseł Cezary Tomczyk - decyzją zarządu Platformy - został koordynatorem ds. komunikacji medialnej PO.

15.03. – Prezydent i szef MON odwiedzili w Sarajewie polskich żołnierzy unijnej misji EUFOR Althea.

15.03. – Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem w związku z uroczystością z okazji święta narodowego Węgier w rocznicę wybuchu rewolucji węgierskiej z 1848 r.

16.03. – Odbyła się konwencja wyborcza PiS w Katowicach; prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że dla Polski nie ma innej alternatywy niż członkostwo w Unii Europejskiej; UE jest wyborem ogromnej większości Polaków. Podkreślał ponadto, nie można zniszczyć tego, co daje Polsce niezależność energetyczną.

Premier zadeklarował, że województwo śląskie, którego budżet zmniejszył się w ostatnim czasie o 39 mln zł w wyniku korekty wyliczeń przypadających na region subwencji oświatowej i regionalnej, otrzyma taką samą kwotę na inne cele, m.in. na obchody stulecia powstań śląskich.

16.03. – W Warszawie odbyła się konwencja Komitetu Obrony Demokracji. Przedstawiciele KOD zapowiedzieli, że Komitet wesprze swoimi działaniami w całej Polsce Koalicję Europejską; zapowiedzieli też działania "mobilizacyjne i frekwencyjne" przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

18.03. – Premier Mateusz Morawiecki zainaugurował akcję informacyjną nt. nowej "piątki PiS". Nasza polityka ma za zadanie przywracać nadzieję - podkreślił szef rządu.

– Lider Wiosny Robert Biedroń zainaugurował kampanię swego ugrupowania do PE. Wiosna - zapowiadał wówczas Biedroń - "zmieni oblicze polskiej polityki" i "doda skrzydeł Europie i polskiej delegacji w PE".

19.03. – Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że podejmie rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie oczekiwań nauczycieli co do wzrostu wynagrodzeń. Oczekiwania nauczycieli "są uzasadnione".

20.03. – Odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim dotyczące postulatów nauczycieli ws. wzrostu ich wynagrodzeń. Rozmowa w Pałacu Prezydenckim trwała ok. dwóch godzin. Prezydent na spotkaniu apelował o porozumienie z nauczycielami.

21.03. – Szef MON Mariusz Błaszczak ustanowił doroczne Święto Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Nawiązujący do tradycji wojskowej asysty honorowej Pułk będzie obchodzić święto 31 marca.

21.03. – Stany Zjednoczone jasno stawiają sprawę powojennej restytucji mienia; rozumiemy, że jest skomplikowana - powiedziała ambasador USA w Polsce Goergette Mosbacher. Ambasador w rozmowie z Polsat News odniosła się do wypowiedzi sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, który w lutym podczas konferencji w Warszawie powiedział: "Doceniamy znaczenie rozwiązywania niezałatwionych spraw związanych z przeszłością i namawiam moich polskich kolegów do pójścia naprzód w sprawie kompleksowej restytucji prywatnej własności".

22.03. – W Kielcach podczas obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej spotkali się prezydenci Polski Andrzej Duda i Węgier Janos Ader. Tematami spotkania były m.in: współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza dot. rozwoju infrastruktury energetycznej i drogowej, wybory do PE, przyszłość UE, w tym brexit oraz współpraca z USA były tematami rozmowy z prezydentem Węgier Janosem Aderem.

– Premier na szczycie UE w Brukseli. Unijni liderzy wezwali do zintensyfikowania prac nad długoterminową strategią klimatyczną przed dalszą dyskusją na Radzie Europejskiej w czerwcu. Mateusz Morawiecki uznał, że zapisy są dobrą podstawą do dalszych dyskusji.

23.03. – We Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbyła się regionalna konwencja PiS z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezes PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli nie zwyciężymy w kolejnych wyborach Polska zacznie się cofać; nasi przeciwnicy z całą pewnością nie potrafiliby kontynuować naszej polityki - mówił wtedy Kaczyński.

– Posiedzenie Rady Krajowej PO, która przyjęła uchwałę zatwierdzającą okręgowe list kandydatów Platformy Obywatelskiej na posłów do Parlamentu Europejskiego w ramach Koalicji Europejskiej (PO, PSL, SLD, Nowoczesna, Zieloni). Zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi Platforma obsadziła siedem "jedynek", a po trzy otrzymali przedstawiciele PSL i SLD. Żadnego z miejsc pierwszych nie ma Nowoczesna i Zieloni.

– Konwencja Wiosny, na której Robert Biedroń zaprezentował "jedynki" swojego ugrupowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Biedroń podkreślił, że celem jego ugrupowania jest zagwarantowanie wynagrodzenia "na godnym, europejskim poziomie, ale nie na emigracji, tylko tu, w Polsce". "Zainwestowaliśmy w stadiony, najwyższa pora zainwestować w człowieka" - przekonywał.

29.03. – Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z głównym negocjatorem Komisji Europejskiej ds. brexitu Michelem Barnierem. Morawiecki zaznaczył, że Polska jest otwarta na wniosek o przedłużenie procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE o 6, 9 czy 12 miesięcy. Według Barniera wynegocjowana umowa to najlepszy kompromis.

30.03. – W Gdańsku odbyła się konwencja regionalna PiS w ramach kampanii przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. PiS dokona takiej implementacji dyrektywy o prawie autorskim, że wolność będzie zachowana; dlatego od dzisiaj nie będziemy mówili o "piątce", a "piątce plus"; ten plus to wolność - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– W Warszawie odbyła się krajowa konwencja wyborcza PSL, podczas której przedstawiono kandydatów Stronnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

31.03. – Rada Krajowa SLD zatwierdziła kandydatów Sojuszu do Parlamentu Europejskiego, którzy znaleźli się na listach Koalicji Europejskiej. Byli to m.in. byli premierzy: Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz i Marek Belka oraz wiceszef PE Bogusław Liberadzki.

KWIECIEŃ

1.04. – Prezydent powołał sędziego Trybunału Konstytucyjnego Grzegorza Jędrejka w skład Państwowej Komisji Wyborczej. Jędrejek zastąpił w Komisji jej dotychczasowego szefa Wojciecha Hermelińskiego, którego członkostwo wygasło, gdy ukończył 70 lat. Grzegorz Jędrejek pozostał sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

2.04. – Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) jest podstawowym dokumentem zobowiązującym do kontynuowania negocjacji w sprawie rozbrojenia jądrowego. Jego skuteczność musi zostać wzmocniona – mówił na forum RB ONZ Czaputowicz.

3.04. – Szef MSZ w Waszyngtonie na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich NATO. W dwudniowym spotkaniu zorganizowanym w 70. rocznicę powstania NATO wzięli udział szefowie MSZ 29 państw członkowskich NATO.

4.04. – "Przyszłość Polski. Wielki Wybór" - ogłoszono hasło Koalicja Europejska w kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a liderzy PO, PSL, Nowoczesnej, SLD i Zielonych podpisali deklarację programową.

4.04. – "Europa dla ciebie" to hasło Wiosny na eurowybory. Lider ugrupowania Robert Biedroń zapowiedział, że wsparcia podczas kampanii udzieli jego Wiośnie wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

4.04. – Poseł Stefan N. usłyszał zarzut przyjmowania i żądania korzyści osobistych i majątkowych w postaci usług seksualnych opłacanych przez dwóch znanych mu biznesmenów – poinformował łódzki wydział Prokuratury Krajowej Mariusz Jaworski.

5.04. - Premier Mateusz Morawiecki złożył jednodniową wizytę na Litwie, gdzie wraz z premierem tego kraju Sauliusem Skvernelisem wziął udział w uroczystości odsłonięcia Kamienia Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w rafinerii PKN Orlen w Możejkach. "Możejki to żywy pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, łączący krwiobiegi gospodarcze Polski i Litwy, tworzący dobre perspektywy na przyszłość" – mówił Morawiecki. Szef litewskiego rządu podkreślał bliskie relacje obu krajów.

– Klub PO-KO złożył wniosek o wotum nieufności dla minister edukacji Anny Zalewskiej. Szef klubu PO-KO Sławomir Neumann podkreślił, Zalewska jest osobiście odpowiedzialna za chaos w oświacie.

– W Warszawie zakończyło się dwudniowe spotkanie ministrów obrony tzw. Bukaresztańskiej Dziewiątki zrzeszającej państwa wschodniej flanki NATO.

6.04. – W Warszawie odbyła się pierwsza wspólna konwencja Koalicji Europejskiej: Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Nowoczesnej oraz Zielonych. Szef PO Grzegorz Schetyna nawiązując do hasła Koalicji podkreślił, że Polaków w najbliższych wyborach do PE czeka "wielki wybór". "Albo Polska jeden z liderów Zachodu, albo Polska dryfująca na Wschód. Albo my Polacy dogonimy poziom i jakość życia zachodnich Europejczyków, albo się na pokolenia od nich oddalimy" - oświadczył.

– W Kadzidle k. Ostrołęki (Mazowieckie) odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości poświęcona mniejszym miejscowościom i polskiemu rolnictwu. Wzięli z niej udział m.in prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Prezes PiS podkreślił m.in. konieczność wsparcia lokalnych producentów żywności. "Chodzi także o szczególne wsparcie dla gospodarstw, które na tych samych zasadach, z własnych pasz, (...) z własnego chowu, produkują żywość, która jest sprzedawana lokalnie. Najmniej 100 złotych od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy, ale może być więcej" – powiedział prezes PiS.

8.04. – Rozpoczął się strajk w szkołach zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Do strajku przystąpiła też część nauczycieli-związkowców z oświatowej "Solidarności", m.in. z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, śląskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, choć NSZZ "Solidarność" zawarła porozumienie z rządem. Prezydent Andrzej Duda apelował do nauczycieli, by pozwolili, aby młodzież mogła spokojnie odbyć egzaminy.

9.04. – Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do strajkujących nauczycieli, by umożliwić uczniom wzięcie udziału w egzaminach.

10.04. – Uroczyste obchody 9 rocznicy katastrofy smoleńskiej; premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz ministrowie i politycy PiS wzięli udział w porannej mszy św. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca i Apelu Pamięci przed Pałacem Prezydenckim w 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Złożyli też kwiaty przed pomnikami przy pl. Piłsudskiego. Wieczorem, po mszy św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście, przeszli pod Pałac Prezydencki. "Nie pozwolimy tym, którzy nie chcą poznać prawdy o katastrofie smoleńskiej, by odnieśli sukces, by zamknęli nam usta i poddali amnezji pamięć narodu" - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach odbyły się z kolei stołeczne obchody 9. rocznicy katastrofy w Smoleńsku. Uroczystość rozpoczęła się od odczytania nazwisk 96 ofiar tragedii smoleńskiej, następnie odmówiona została modlitwa ekumeniczna. W ceremonii wzięli udział m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

11.04. – Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli na specjalnym szczycie ws. brexitu. 27 państw UE i Wielka Brytania zgodziły się na elastyczne przedłużenie brexitu do 31 października.

12.04. – Senator PO Jan Rulewski poinformował o odejściu z klubu PO, bo według niego PO przesunęła środek ciężkości w kierunku lewicowym. "Tym samym moja obecność w strukturach partii, która wcześniej określana była jako partia środka, budzi wewnętrzne sprzeczności" - oświadczył.

12.04. – Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w Chorwacji; wziął udział w IX Forum Biznesu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chin, a także w otwarciu wystawy o współpracy w dziedzinie edukacji państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chin. Morawiecki wziął też udział w VIII szczycie państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin (format 16+1), na marginesie którego spotkał się z premierem Chin Li Keqiangiem.

13.04. – Konwencja PiS w Lublinie podczas której prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył: "Mówimy +nie+ euro, mówimy +nie+ europejskim cenom; przyjmiemy euro, gdy osiągniemy poziom Niemiec". Tego dnia PiS zarejestrowało listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego we wszystkich 13 okręgach. Szef komitetu wykonawczego partii Krzysztof Sobolewski podał, że pod listami zebrano ponad 600 tys. podpisów.

– Koalicja Europejska złożyła wnioski o rejestrację list w wyborach do Parlamentu Europejskiego we wszystkich 13 okręgach; w przypadku czterech: Warszawy, Wielkopolski, Pomorza i Podlasia zostały już wydane decyzje o rejestracji - poinformował szef sztabu wyborczego koalicji Marcin Kierwiński (PO). Pod listami Koalicji zebrano w całym kraju około 500 tysięcy podpisów.

14.04. – Unijna polityka rolna, wyrównywanie dopłat oraz pomoc dla polskich rolników w razie bezumownego brexitu - to tematy, jakie premier Mateusz Morawiecki omówił podczas wieczornego spotkania z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Philem Hoganem. O spotkanie z Hoganem wystąpiła strona polska.

15.04. – GAZ SYSTEM podpisał w Brukseli umowę na dofinansowanie budowy gazociągu Baltic Pipe, dzięki któremu do Polski ma trafiać gaz z Norwegii. Wsparcie z kasy UE ma wynieść blisko 215 mln euro. Z tej okazji do belgijskiej stolicy przyleciał premier Mateusz Morawiecki.

– Premier poinformował, że spotkał się w Brukseli z unijnym komisarzem ds. budżetu Guntherem Oettingerem. Mówiąc o tych rozmowach, Morawiecki podkreślił, że są one poufne i nie są jeszcze zakończone, ale wyraził przekonanie, że przyszły unijny budżet "dla Polski będzie bardzo dobry" i "będzie odpowiadał naszym potrzebom dalszego rozwoju naszej infrastruktury".

16.04. – Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że władze Federacji Rosyjskiej uznały jednego z polskich urzędników konsularnych w Irkucku za persona non grata.

– Komitet Kukiz'15 zarejestrował listy kandydatów do PE we wszystkich 13 okręgach wyborczych.

– Prezydent Andrzej Duda zaapelował, by umożliwić młodzieży zdanie egzaminów, bo dla nich samych i dla ich rodziców ma to znaczenie fundamentalne. Zapewnił, że zarówno on sam jak i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda solidaryzują się z nauczycielami. Poinformował też, że spotkał się z szefową RDS Dorotą Gardias i zgodził się z jej propozycją, by okrągły stół ws. oświaty odbył się w "formule rozszerzonej Rady Dialogu Społecznego". Zadeklarował, że jest gotów udostępnić na te obrady Belweder.

– Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął dwudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych, w czasie której w Chicago oraz w Nowym Jorku spotkał się z inwestorami oraz wziął udział w uroczystych premierach filmu promującego Polskę - "Poland: The Royal Tour". Na Uniwersytecie Nowojorskim zabrał głos podczas "Transatlantyckiego dialogu", gdzie móiwł o relacjach Polski z Rosją, USA i UE.

17.04. – Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował liderom innych formacji podpisanie deklaracji ws. waluty euro.

– Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz z wizytą w Zagrzebiu, gdzie oświadczył, że Polska wspiera ambicje Chorwacji w zakresie przystąpienia do strefy Schengen.

18.04. – szef MSZ Jacek Czaputowicz w Bratysławie na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry i Słowacja) oraz Francji. Czaputowicz powiedział, że V4 ma wizję konkurencyjnej Europy, a Francja - protekcjonistycznej.

19.04. – Koalicja Europejska zaapelowała do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego o zrealizowanie postulatów nauczycieli i zakończenie protestu. Liderzy partii tworzących Koalicję podpisali deklarację na rzecz polskiej oświaty; zaproponowali w niej podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 30 procent, w trzech ratach, pierwsza od 1 stycznia 2020 roku.Koalicja Europejska jest w stanie obiecać wszystko, a po wyborach, jak zawsze ze wszystkiego się wycofa - zerowa wiarygodność - skomentowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

– szef MSZ Jacek Czaputowicz z wizytą w Ankarze. Mówił o namawianiu Turcji do poprawy relacji ze Stanami Zjednoczonymi; zaprosił Turcję do udziału w grupach roboczych, które powstaną w wyniku warszawskiego procesu pokojowego.

21.04. – Polska jest gotowa do dalszej wszechstronnej pomocy Ukrainie w sferze bezpieczeństwa i reform państwowych; może Pan liczyć na moje osobiste zaangażowanie w tej sprawie - napisał prezydent Andrzej Duda w depeszy gratulacyjnego do prezydenta-elekta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

24.04. – Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłożeniu Radzie Ministrów specjalnego projektu nowelizacji prawa oświatowego, która pozwolić miała na to, aby wszyscy maturzyści przystąpili do egzaminów. Premier zwrócił się do marszałków: Sejmu i Senatu z prośbą o nadanie szybkiej ścieżki legislacyjnej projektowi. Projekt tego samego dnia wpłynął do Sejmu.

– Prezydent Andrzej Duda zaproponował, by rozmowy nt. sytuacji nauczycieli odbyły się w formule rozszerzonej Rady Dialogu Społecznego. Zapewnił, że jeśli trzeba, weźmie w nich udział. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił m.in. rodziców, uczniów, nauczycieli, przedstawicieli związków zawodowych i reprezentantów środowiska oświatowego, do rozmów w formule tzw. okrągłego stołu edukacyjnego na Stadionie PGE Narodowym.

– Premier Morawiecki spotkał się w Bratysławie z szefem japońskiego rządu Shinzo Abe. Podczas spotkania politycy mieli rozmawiać o perspektywach rozwoju współpracy gospodarczej.

25.04. – W Bratysławie rozpoczął się trzeci szczyt szefów rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii. Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Dynamika formatu V4-Japonia ciągle rośnie; rośnie też nasz apetyt na handel i wzajemne inwestycje - mówił.

– Parlamentarny zespół ds. reparacji wojennych przyjął projekt rezolucji Rady Europy w sprawie pomocy humanitarnej i prawnej dla ofiar wojen i konfliktów zbrojnych oraz ich prawa do odszkodowania; zespół chce, by RE zbadała modele wypłacania odszkodowań na przykładach różnych konfliktów.

– W nocy z 25 na 26 kwietnia Sejm odrzucił wniosek posłów klubu PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej.

– Sejm uchwalił nowelę ustaw o systemie oświaty i Prawo oświatowe, dotyczącą klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur. Jeszcze tego samego dnia zajął się nią Senat, który nie wprowadził żadnych poprawek.

26.04. – Po godzinie 1.30 w nocy z 25 na 26 kwietnia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, autorstwa PiS, zgodnie z którą, nie będzie możliwości wnoszenia odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa zawierających wnioski o powołanie przez prezydenta wyłonionych kandydatów na sędziów SN. Podczas nocnego głosowania posłowie wybrali też sędziego Wojciecha Sycha na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego w miejsce kończącej kadencję sędzi TK Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz.

– Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o systemie oświaty i Prawo oświatowe, dotyczącą klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur.

– Senat poparł bez poprawek nowelizację ustawy o KRS, która m.in. wyklucza możliwość wnoszenia odwołań od wniosków KRS o powołanie sędziów Sądu Najwyższego.

27.04. – W Poznaniu odbyła się konwencja regionalna Koalicji Europejskiej. Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział na niej m.in., że 18 maja w Warszawie odbędzie się w wielki marsz organizowany przez Koalicję Europejską. Zaprosił na niego wszystkich, którzy "chcą wolnej, europejskiej Polski".

– W Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej konwencję regionalną zorganizowało także Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że przynależność do UE jest wymogiem polskiego patriotyzmu; jest ona korzystna dla Polski, bo dzięki niej mamy wyższe bezpieczeństwo i lepszy status. Jednocześnie opowiedział się przeciwko "Unii dwóch prędkości".

28.04. – W wieku 81 lat zmarł w Warszawie prof. Karol Modzelewski, historyk mediewista, dysydent, więzień polityczny, jeden z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL, kawaler Orderu Orła Białego.

30.04. – W przeddzień obchodów 15 rocznicy przystąpienia Polski do UE prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie telewizyjne. Podkreślił w nim, że 15 lat polskiego członkostwa w UE to wielki sukces nas wszystkich a każdy, kto próbuje dziś wzbudzić niepokój, co do naszej obecności w Unii, postępuje wbrew interesowi Polski.

MAJ

1.05. – Polska obchodziła 15 lecie członkostwa w UE. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się szczyt Together for Europe - High Level Summit z udziałem szefów rządów i przedstawicieli krajów, które od 2004 roku weszły do UE. Uczestnicy szczytu podpisali deklarację, która głosiła, że rządy wszystkich państw członkowskich muszą uczestniczyć w procesie decyzyjnym UE, na takiej samej zasadzie oraz w duchu lojalnej współpracy i jedności.

3.05. – W Warszawie odbyły się uroczystości Święta uchwalenia Konstytucji 3 maja. Prezydent Andrzej Duda powiedział wówczas na Placu Zamkowym w Warszawie, że powinniśmy zastanowić się czy wprowadzić zapisy o UE do naszej konstytucji. "Czy powinniśmy w konstytucji zagwarantować obecność w tym wielkim sojuszu - osobiście jestem przekonany, że tak. Czy powinniśmy zagwarantować obecność w NATO? - osobiście uważam, że tak" - oświadczył prezydent. Wypowiedź ta stała się przedmiotem dyskusji wszystkich środowisk politycznych.

– Prezydent Andrzej Duda odznaczył na Zamku Królewskim w Warszawie Orderami Orła Białego b. opozycjonistę Czesława Bieleckiego, rzeźbiarza Wincentego Kućmę oraz żołnierza AK, badacza tragedii polskiej ludności na Wołyniu w czasie II wojny światowej Władysława Siemaszkę.

– W Warszawie odbyła się defilada pod hasłem "Silni w sojuszach" z udziałem ponad 2 tys. żołnierzy Wojska Polskiego i z państw sojuszniczych oraz funkcjonariuszy służb podległych MON i MSWiA. W defiladzie przejechało ponad 200 pojazdów, a w powietrzu zaprezentowało się ok. 80 samolotów.

– Donald Tusk wygłosił na Uniwersytecie Warszawskim wykład pt. "Nadzieja i odpowiedzialność. O konstytucji, Europie i wolnych wyborach". Przemówieniu byłego premiera przysłuchiwało się liczne grono polityków opozycji, w tym liderzy PO, PSL oraz Nowoczesnej. Tusk, choć nie szczędził krytyki rządzącym, to przekonywał, że polityka nie może być "walką na śmierć i życie", zachęcał by w polskiej polityce częściej niż słowo "albo" rządziło słowo "i". Mówił także o potrzebie przestrzegania przez rządzących konstytucji, walce ze smogiem, ograniczeniu zużycia plastiku, czy zagrożeniach, które niesie dla dzieci niegraniczony dostęp do internetu.

Przemówienie Tuska poprzedził wykład redaktora naczelnego pisma "Liberté" Leszka Jażdżewskiego. Publicysta mówił m.in., że "Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu".

Jażdżewski wyraził również pogląd, że "dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą wstanie zdobyć władzę nad duszami Polaków". "Ale rywalizacja na inwektywy i negatywne emocje z nimi nie ma sensu, dlatego że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Trzeba zmienić zasady gry" - powiedział. Wypowiedź Jażdżewskiego była szeroko komentowana przez polityków.

7.05. – Oficjalną wizytę w Polsce złożyła prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. Spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą Zurabiszwilii, z marszałkami Sejmu i Senatu. W Belwederze odbyła się debata prezydentów pt. "Dziesięć lat Partnerstwa Wschodniego. Lekcje dla Gruzji i Polski".

9.05. – Prezydent Andrzej Duda wziął udział w Tiranie, jako gość specjalny, w szczycie państw tzw. inicjatywy Brdo-Brioni, której celem było zacieśnienie współpracy państw Bałkanów Zachodnich i wsparcie ich postępów na drodze do UE. W spotkaniu wzięli udział przywódcy sześciu państw Bałkanów Zachodnich: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii oraz Słowenii i Chorwacji, a także szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini.

18.05. – Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką wzięli udział w 75. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino; Andrzej Duda spotkał się też z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą.

20.05. – "Gazeta Wyborcza" napisała, że premier Mateusz Morawiecki wraz z żoną w 2002 roku kupił 15 ha gruntów od Kościoła i "za działki warte 4 mln zł zapłacił pięć razy mniej". Pokłosiem tego była przyjęta przez parlament ustawa w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych.

26.05. – Odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego w których PiS uzyskało 45,38 proc głosów, Koalicja Europejska - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc. PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska - 22, a Wiosna - 3. Przez całą kampanię wyborczą organizowane były konwencje regionalne PiS i Koalicji Europejskiej. Liderzy partii wzywali do uczestnictwa w wyborach. Frekwencja w tych wyborach była rekordowa bo wyniosła 45,68 proc.

CZERWIEC

4.06. – Odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu w ramach obchodów 30-lecia pierwszych wolnych wyborów do Senatu. 4 czerwca 1989 r. przeprowadzono pierwszą turę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu. Wybory odbyły się na zasadach ustalonych podczas obrad Okrągłego Stołu i zakończyły się zwycięstwem "Solidarności". Głosowanie z 4 czerwca było jednym z czynników, które doprowadziły do upadku komunizmu i trwałych demokratycznych w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej.

– Prezydent Andrzej Duda powołał w Pałacu Prezydenckim nowych ministrów w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Zmiany miały związek z wyborami do PE w których kilku ministrów zdobyło mandaty. Wicepremierem został wówczas Jacek Sasin, Elżbieta Witek - szefem MSWiA w miejsce Joachima Brudzińskiego, Bożena Borys-Szopa ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, za Elżbietę Rafalską, a Dariusz Piontkowski - szefem MEN za Annę Zalewską. Marian Banaś - ministrem finansów za Teresę Czerwińską, która od 2019 r. została członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

5.06. – W Sejmie obradował IV Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej z udziałem b. opozycjonistów, którzy walczyli o niepodległość krajów b. Jugosławii, NRD, Czechosłowacji, Węgier i b. ZSRR.

- W Lublanie Prezydent Andrzej Duda wziął udział w szczycie Inicjatywy Trójmorza, a także wspólnie z przywódcami pozostałych 12 państw tego gremium otworzył Forum Biznesu Państw Inicjatywy Trójmorza.

– Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w Wielkiej Brytanii, gdzie spotkał się z ówczesną brytyjską premier Theresą May; wziął też udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii.

7.06. – 9.06. – odbył się IX Kongres "Polska Wielki Projekt", podczas którego została wręczona nagroda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którą otrzymał historyk prof. Andrzej Nowak.

8.06. – Rady Krajowe PO i Nowoczesnej przyjęły uchwałę o połączeniu klubów w Sejmie i budowie bloku na wybory parlamentarne.

12.06. – Prezydent Andrzej Duda i prezydent USA Donald Trump podpisali w Waszyngtonie deklarację dotyczącą polsko-amerykańskiej współpracy obronnej. Zgodnie z deklaracją USA planują zwiększyć swoją aktualną obecność wojskową w Polsce. Trwała obecność wzrośnie w najbliższej przyszłości o około tysiąc dodatkowych żołnierzy.

13.06. – Prezydent Andrzej Duda przebywał z dwudniową wizytą roboczą w Houston (USA). Spotkał się z szefem amerykańskich firm energetycznych oraz ministrem energii USA Rickiem Perry'm.

14.06 – Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z byłym prezydentem USA Billem Clintonem. Głównymi tematami spotkania były polsko - amerykańska współpraca biznesowa oraz sytuacja geopolityczna - zwłaszcza napięcia na linii USA-Chiny oraz historia. Clinton wziął udział w zorganizowanym w Warszawie przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, kongresie ABSL Summit, którego uczestnicy rozmawiali m.in. o przyszłości sektora usług biznesowych i o największych wyzwaniach na najbliższe 10 lat w globalnej ekonomii.

15.06 – Prezydent Andrzej Duda otworzył w stanie Nevada (USA) Polski Tydzień Biznesu i Innowacji; prezydent wspomniał wówczas o jednej z największych inwestycji w regionie - kopalni KGHM Polska Miedź.

26.06. – W Warszawie została podpisana umowa, która przewidywała współpracę w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym wzmacnianie wspólnych zdolności obronnych i wymianę informacji. Umowa została podpisana przez przedstawicieli sił zbrojnych Polski i Stanów Zjednoczonych.

28.06. – Kilkudniową wizytę w Polsce rozpoczął japoński następca tronu książę Akishino z małżonką księżną Kiko.

30.06. – W Lublinie odbyły się obchody 450. rocznicy Unii Lubelskiej. Obchody rozpoczęły się od mszy święta w lubelskiej archikatedrze w której uczestniczyli ówcześni marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu - Stanisław Karczewski, przewodniczący Sejmu Litwy Viktoras Pranckietis, a także premier Mateusz Morawiecki.

LIPIEC

1.07. – W wewnątrzpartyjnym referendum członkowie SLD opowiedzieli się za startem w koalicji do jesiennych wyborach parlamentarnych. Wyrazili gotowość do kontynuowania pracy Koalicji Europejskiej, opowiedzieli się za stworzeniem szerokiego bloku sił demokratycznych.

– Składająca w Polsce z oficjalną wizytą japońska para książęca - następca tronu książę Akishino z małżonką księżną Kiko - wzięła udział w przyjęciu z okazji stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Japonią. "Podróż do Polski pozwoliła patrzeć z nadzieją na wspólną przyszłość obu krajów" - mówił książę.

2.07. – Przywódcy państw i rządów krajów UE mimo 19 godzin rozmów nie zdołali wypracować na szczycie w Brukseli porozumienia w sprawie podziału unijnych stanowisk. Problemem nie do przezwyciężenia na tym etapie okazała się kandydatura socjalisty Fransa Timmermansa na przewodniczącego KE. Głośno sprzeciwiła się jej m.in. Grupa Wyszehradzka. Przeciwko oddaniu szefostwa Komisji socjalistom byli dodatkowo liderzy krajów należących do Europejskiej Partii Ludowej - poza kanclerz Niemiec Angelą Merkel. "To ogromny osobisty sukces premiera Mateusza Morawickiego; osobista rola polskiego premiera w zablokowaniu kandydatury Fransa Timmermansa na szefa KE była kluczowa" - ocenił wicepremier Jarosław Gowin.

3.07. – Szefowie państw i rządów krajów UE porozumieli się co do obsady najważniejszych unijnych stanowisk. Zgodnie z nim Ursula von der Leyen - szefowa niemieckiego resortu obrony, stronniczka kanclerz Niemiec Angeli Merkel - została kandydatką na szefową Komisji Europejskiej, a premier Belgii Charles Michel został kandydatem na przewodniczącego Rady Europejskiej. Rada Europejska nominowała Francuzkę Christine Lagarde na szefową Europejskiego Banku Centralnego, a Hiszpana Josepa Borrella na szefa dyplomacji UE.

4.07. – W Sejmie powstał klub PSL-Koalicja Polska, do którego weszli oprócz posłów klubu PSL-UED także Marek Biernacki, Jacek Tomczak i Radosław Lubczyk, byli posłowie PO.

5.07. – #POrozmawiajmy - pod takim hasłem politycy Koalicji Obywatelskiej rozpoczęli przedwyborczy objazd po Polsce. W pierwszej kolejności udali się do Wierzbna i Węgrowa na Mazowszu.

6.07. – Trzydniowa konwencja programowa PiS "Myśląc: Polska" w Katowicach. Konwencja miała na celu podsumowanie dotychczasowych działań rządu, jak i wypracowanie podstaw do stworzenia programu wyborczego partii. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że PiS chce zaproponować wielką agendę rozwojową, wielką agendę rozwoju gospodarczego, a priorytety to służba zdrowia, edukacja, ochrona środowiska, energetyka, inwestycje.

– PSL będzie budować w wyborach komitet PSL-Koalicja Polska; do ewentualnych rozmów o wspólnym starcie zaprasza PO i środowiska podzielające idee i program ludowców - zdecydowała Rada Naczelna PSL. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że PSL-KP na pewno nie wejdzie w koalicję z partiami lewicowymi.

7.07. – W wyborach parlamentarnych musimy odnieść zwycięstwo, które pozwoli podtrzymać dobry czas Polaków, dobry czas Polski; zwyciężymy "czynem i myślą, myślą i czynem" - powiedział na konwencji programowej PiS prezes partii Jarosław Kaczyński. Mówił też, że "Polska musi pozostać wyspą wolności".

12.07. - Szef PiS Jarosław Kaczyński przedstawił liderów list kandydatów w 41 okręgach w wyborach do Sejmu. On sam stanął na czele listy w okręgu warszawskim. Natomiast premier Mateusz Morawiecki w Katowicach, wicepremier Jacek Sasin w Chełmie, wicepremier i szef resortu kultury Piotr Gliński w Łodzi, szef KPRM Michał Dworczyk w Wałbrzychu.

- Podczas Forum Programowego KO pod hasłem "Uzdrowić Polskę" szef PO Grzegorz Schetyna ogłosił, że do wyborów idzie Koalicja Obywatelska, w której znajdzie się w niej miejsce dla konserwatystów i lewicy. Schetyna przedstawił sześć głównych zmian, których Polska "pilnie potrzebuje, a Polacy się ich domagają". Zapowiedział m.in. związki partnerskie, zniesienie handlu w niedzielę, podwyżki płac, gruntowne zmiany w ochronie zdrowia, utrzymanie trzynastej emerytury i radykalny program ochrony klimatu, w tym wyeliminowanie węgla w energetyce do 2040 r.

– Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że ludowcy budują Koalicję Polską. Według ludowców tylko dwa bloki: centrowy i lewicowy mają szansę pokonać PiS w wyborach. "Nie widzimy w kierownictwie Platformy Obywatelskiej chęci do budowy bloku centrowego" - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

16.07. – Była premier, europosłanka PiS Beata Szydło w tajnym głosowaniu po raz drugi nie została wybrana w Strasburgu na stanowisko szefowej komisji zatrudnienia i spraw społecznych Parlamentu Europejskiego. Za jej kandydaturą opowiedziało się 19 europosłów, przeciw było 34, od głosu wstrzymało się dwóch eurodeputowanych. "Odrzucenie kandydatury Beaty Szydło na szefową unijnej komisji ds. zatrudnienia to złamanie zawartych porozumień, to nigdy wcześniej nie miało miejsca; b. premier zapłaciła za to, że jest przedstawicielką katolickiego kraju i uznaje chrześcijańskie wartości" - powiedział PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– W głosowaniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Niemka Ursula von der Leyen została wybrana na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. Za von der Leyen zagłosowało 383 europosłów, przeciwko jej kandydaturze było 327, od głosu wstrzymało się 22. "Jestem ostrożnym optymistą, nowa pani przewodnicząca Komisji Europejskiej daje nadzieję na nowe otwarcie" - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Dodał, że nowa szefowa KE stwarza szanse na kompromis w wielu sprawach.

18.07. – Zarząd Platformy Obywatelskiej zdecydował, że PO wystartuje w wyborach parlamentarnych pod szyldem Koalicji Obywatelskiej bez PSL i SLD. 20 proc. miejsc na listach KO mieli otrzymać kandydaci "obywatelscy": społecznicy, eksperci i samorządowcy. Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział ponadto rozmowy m.in. z Polskim Stronnictwem Ludowym dotyczące wystawienia wspólnych kandydatów opozycji do Senatu.

- Wiosna podjęła decyzję o stworzeniu nowego wspólnego bloku lewicy na wybory parlamentarne. Lider ugrupowania Robert Biedroń mówił wówczas, że najprawdopodobniej w skład tego bloku wejdą m.in. SLD i Lewica Razem.

20.07. – Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wysłałam list do prezydenta Andrzeja Dudy prosząc go o zawetowanie specustawy o Westerplatte lub też skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Oceniła, że ustawa jest świadectwem tego, jak PiS nie szanuje zdania innych. Dzień wcześniej Sejm przyjął poprawki Senatu do specustawy ws. budowy Muzeum Westerplatte.

25.07. – Nowa szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złożyła jednodniową wizytę w Warszawie podczas której spotkała się z szefem polskiego rządu. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zaproponował kandydaturę szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego do objęcia teki komisarza UE. Dodał, że spotkanie spełniło oczekiwania strony polskiej w ogromnej liczbie spraw.

26.07. – Klub PO-KO złożył wniosek w sprawie odwołania marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Miał on związek z ujawnionymi przez Radio ZET przypadkami, kiedy marszałek latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. ówczesny szef klubu PO Sławomir Neumann oświadczył, że liczy iż Kuchciński sam złoży rezygnację z zajmowanej funkcji.

– Dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka oświadczył, że wszystkie przeloty marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego rządowymi samolotami były związane z obowiązkami służbowymi. Poinformowano, że marszałek zdecydował o pokryciu kosztów przelotu członków rodziny; pieniądze zostaną przeznaczone na cele charytatywne.

27.07. – Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przekazał PAP, że osoby towarzyszące mu w podróżach służbowych nie mają możliwości opłacenia swojego lotu, ich obecność na pokładzie nie wpływa na koszt transportu; zapowiedział, że aby rozwiać wątpliwości dot. "korzyści finansowych" jego rodziny, dokona wpłaty na cele charytatywne.

29.07. – Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że zwrócił się do ministra obrony narodowej, szefa KPRM i że poprosi także prezydenta, by stworzyć przepisy regulujące loty służbowe. Chcemy, żeby w sytuacjach nieformalnych, gdy rodzina korzysta z przelotu, płacono cenę biletu rejsowego - zapowiedział.

30.07. – Centrum Informacyjne Sejmu poinformował, ze Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zbada zgodność z prawem polskim i europejskim procedury udostępnienia list poparcia kandydatów do KRS; Kancelaria Sejmu będzie oczekiwać na wydanie ostatecznej decyzji w tej sprawie. CIS podało, że do Kancelarii Sejmu wpłynęło postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

– Uznając, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych utrudnia wykonanie prawomocnego wyroku sądu ws. ujawnienia list poparcia kandydatów do KRS, przedstawiciele PO-KO zapowiedzieli złożenie doniesienia o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa.

– Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że zostało znowelizowane zarządzenie nr 11 szefa KPRM; jeśli rodziny osób transportowanych rządowym samolotem przebywałyby na jego pokładzie w innej formule, niż w składzie oficjalnej delegacji, będą ponosiły koszty podróży.

– Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy ogłosiła, że prezydent USA Donald Trump złoży wizytę w Polsce w dniach od 31 sierpnia wieczorem do 2 września, a 1 września weźmie udział w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie.

– Komitet Polityczny PiS zatwierdził listy kandydatów do Sejmu i Senatu na jesienne wybory parlamentarne.

– Partia Zieloni poinformowała oficjalnie, że podjęła decyzję o starcie w wyborach parlamentarnych w ramach Koalicji Obywatelskiej.

SIERPIEŃ

1.08. – Uroczystości 75-lecia wybuchu Powstania Warszawskiego. Niemcy ponoszą odpowiedzialność za to okrucieństwo; zniszczenie Warszawy było świadomym ciosem zadanym po to, żeby unicestwić wszystko, co składa się na polską tożsamość - oświadczył podczas uroczystości szef MSZ Niemiec Heiko Maas. "Chciałbym prosić rodziny zabitych i rannych, chciałbym prosić naród polski o przebaczenie; wstyd mi za to, co Niemcy, działając w imieniu Niemiec wyrządzili Polsce" - powiedział Maas. Szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz zaznaczył, że szkody wyrządzone Polsce nie zostały przez ich sprawcę naprawione; to uniemożliwia nam uznanie kwestii reparacji za zamkniętą.

– Majowe wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne - orzekł Sąd Najwyższy.

2.08. – Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że statki powietrzne, które mają służyć do lotów HEAD, czy VIP powinny być wykorzystywane w celach służbowych; kwestię przelotów VIP-ów można uregulować.

5.08. – Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w oświadczeniu przeprosił za loty służbowe z udziałem rodziny i zadeklarował wpłatę kwoty 28 tys. zł na modernizację sił zbrojnych. Na stronach sejmowych opublikowano informacje o lotach samolotami rządowymi marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego (PiS). Wykaz zawiera 85 pozycji opisujących podróże krajowe marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego między 17 marca 2016 r. a 22 lipca 2019 r. Jak wynika z wykazu 70 z nich odbywało się na trasie między Warszawą i Rzeszowem (w tym często z drogą powrotną).

6.08. – Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu. Ich data została wyznaczona na 13 października.

8.08. – Marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że następnego dnia zamierza złożyć rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Oświadczył też, że podczas swojej działalności nie złamał prawa. Stwierdził, że "liczba lotów wywołująca kontrowersje była podyktowana dużą liczbą spotkań z mieszkańcami, często małych miejscowości, jakie odbywał podczas swojej pracy". Szef PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że decyzja Kuchcińskiego "jest dowodem postawy, która jest związana z naszym hasłem: słuchać Polaków, służyć Polsce".

9.08. – Sejm wybrał byłą szefową MSWiA Elżbietę Witek na stanowisko marszałka izby, jej kandydaturę zgłosił PiS. Elżbieta Witek zastąpiła Marka Kuchcińskiego, który - w związku z informacjami o jego lotach służbowych - podał się do dymisji. W głosowaniu udział wzięło 419 posłów, za kandydaturą Witek było 245 posłów. Kandydaturę wicemarszałek izby Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (PO-KO) poparło 135 posłów, a wiceszefowej PSL Urszuli Pasławskiej - 29 posłów.

14.08. – Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej uzupełnił wady zawiadomienia dotyczące skrótu nazwy komitetu; nowy skrót to "KW Sojusz Lewicy Demokratycznej", a nie "KW Lewica". Po burzliwej dyskusji Rada Krajowa Lewicy Razem zaakceptowała możliwość startu ugrupowania w październikowych wyborach w ramach komitetu pod szyldem SLD, a nie KW Lewica, jak wcześniej planowano.

– Zarząd PO dokonał zmian na listach Koalicji Obywatelskiej w niektórych okręgach; Paweł Poncyliusz został "jedynką" listy w Rzeszowie; Jarosław Wałęsa - "dwójką" w Gdańsku, Iwona Hartwich - "trójką" w Toruniu, a Magdalena Filiks - "piątką" w Szczecinie.

15.08. – Defiladą w Katowicach pokazujemy jedność Polski - powiedział premier Mateusz Morawiecki przed defiladą w Katowicach z okazji Święta Wojska Polskiego. Dodał, że dziś strzegące granic kraju i służące na misjach zagranicznych wojsko polskie idzie w ślady powstańców śląskich.

– Prezydent Andrzej Duda oświadczył podczas głównych uroczystości Święta Wojska Polskiego w Katowicach., że nigdy nie podpisze ustawy o obniżeniu emerytur wojskowych, godzącej w tych, którzy służyli Rzeczypospolitej.

17.08. – Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył na wspólnej krajowej konwencji PSL i Kukiz'15 w Płocku, że koalicja Polska powstała nie przeciwko komuś i że nie jest anty-PiS, ani anty-opozycją, a opowiada się za silną, demokratyczną i sprawiedliwą Polską. Podczas konwencji zaprezentowano liderów list komitetu wyborczego PSL-Koalicja Polska w wyborach parlamentarnych, wsród których byli politycy PSL, Kukiz'15, UED i byli politycy PO.

18.08. – Ogłoszono, że bazą organizacyjną startu lewicowego komitetu w wyborach parlamentarnych będą struktury SLD. Szefem sztabu wyborczego został Robert Biedroń, który nie zdecydował się jednak na start w tych wyborach. Adrian Zandberg z Razem został "jedynką" w Warszawie, Włodzimierz Czarzasty z SLD w Sosnowcu, a Krzysztof Śmiszek z Wiosny został liderem listy wrocławskiej.

19.08. – Rada Krajowa PO zatwierdziła listę 920 kandydatów w wyborach do Sejmu i 80 kandydatów w wyborach do Senatu. Lider PO Grzegorz Schetyna zaznaczył, że kandydaci będą przedstawiani codziennie przez całą kampanię wyborczą. Zapowiedział, że przedstawiciele PO będą w kampanii "w każdej gminie, każdym powiecie, każdym regionie".

20.08. – Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zażądał wyjaśnień od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ws. doniesień portalu Onet.pl na temat działań, jakie miał podejmować wiceszef MS Łukasz Piebiak. Portal Onet.pl opisał tego dnia kontakt, jaki w mediach społecznościowych Piebiak zawarł z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia prof. Krystiana Markiewicza. Działania Emilii miały polegać na anonimowym rozsyłaniu, m.in. do mediów i sędziów, materiałów, które miały służyć kompromitowaniu sędziów. Miało to się odbywać za wiedzą wiceministra Piebiak.

Politycy PO-KO zaapelowali o natychmiastową dymisje Ziobry i Piebiaka.

21.08. – Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak podał się do dymisji. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że dymisję przyjmie.

24.08. – Legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży, świeckie państwo, odejście od religii w szkołach, podwyższenie płacy minimalnej, obywatelska emerytura, leki za 5 zł i czyste powietrze znalazły się w programie lewicy (KW SLD), który został ogłoszony podczas konwencji lewicowego bloku. Konwencję rozpoczęło wystąpienie trzech kobiet reprezentujących trzy partie tworzące lewicowy komitet – Marceliny Zawiszy z Razem, Anny Marii Żukowskiej i Beaty Maciejewskiej z Wiosny.

25.08. – 1 września, podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Placu Piłsudskiego w Warszawie wystąpienia wygłoszą prezydenci: Polski - Andrzej Duda, Niemiec - Frank-Walter Steinmeier i USA - Donald Trump - poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

26.08. – Krzysztof Szczerski poinformował, że zrezygnowałem z kandydowania na komisarza UE, po tym, jak otrzymał propozycję objęcia teki komisarza ds. rolnictwa; na swoje miejsce zaproponował Janusza Wojciechowskiego. Tego samego dnia rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że Wojciechowski jest nowym kandydatem Polski na komisarza Unii Europejskiej.

29.08. – Premier Mateusz Morawiecki zwołał sztab kryzysowy w KPRM z udziałem m.in. ministrów: środowiska - Henryka Kowalczyka, obrony narodowej - Mariusza Błaszczaka i zdrowia - Łukasza Szumowskiego w związku z awarią w Warszawie kolektorów oczyszczalni ścieków "Czajka". Po posiedzeniu szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że premier podjął decyzję o budowie alternatywnego rurociągu, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy zostaną przerzucone na prawy brzeg, aby trafiły do oczyszczalni "Czajka".

29.08. – Prezydent USA Donald Trump poinformował telefonicznie prezydenta Andrzej Dudę, że w związku z huraganem, który ma uderzyć w weekend w Stany Zjednoczone, nie przyleci do Polski; wizyta została przełożona na najbliższe miesiące.

30.08. – Sejm uchwalił ustawę o lotach najważniejszych osób w państwie. Reguluje on, jakie loty mają status HEAD, kto może znajdować się na pokładzie rządowych samolotów wraz z najważniejszymi osobami w państwie oraz kto jest odpowiedzialny za prowadzenie Centralnego Rejestru Lotów. Zgodnie z ustawą, każdy lot prezydenta będzie lotem "wykonywanym w misji oficjalnej". W lotach prezydentowi będą mogli towarzyszyć członkowie rodziny oraz inne zaproszone przez prezydenta osoby. Natomiast lotem w misji oficjalnej premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu, będzie tylko lot "odbywany w celu realizacji zadań bezpośrednio związanych z pełnioną funkcją". Ustawa precyzuje także listę osób, które mogą towarzyszyć najważniejszym osobom w państwie w trakcie lotu.

30.08. – Sejm wybrał dotychczasowego ministra finansów Mariana Banasia na prezesa NIK. Jego wybór zaakceptował też Senat.

31.08. – Zaprzysiężony w maju prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył pierwszą oficjalną wizytę w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że poprosił prezydenta Ukrainy, by "moratorium ws. prac ekshumacyjnych na Ukrainie zostało zniesione". Zełenski zapowiedział, że jest "gotów do odblokowania pozwoleń na prace poszukiwawcze na Ukrainie".

WRZESIEŃ

1.09. – Nad ranem prezydenci Polski Andrzej Duda i Niemiec Frank-Walter Steinmeier uczcili w Wieluniu (Łódzkie) pierwsze ofiary II wojny światowej.

– Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na gdańskim Westerplatte. W uroczystościach wzięli także udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele władz państwowych, delegacja z Komisji Europejskiej z jej wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem na czele, reprezentanci wielu polskich samorządów oraz 24 zagranicznych miast dotkniętych II wojną światową, m.in. burmistrzowie: Londynu, włoskiego Cassino, norweskiego Narvika, holenderskiej Bredy, izraelskiej Hajfy, japońskiej Osaki.

– W południe w Warszawie odbyły się centralne uroczystości w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej; wzięło w nich udział 40 delegacji zagranicznych. Na pl. Piłsudskiego przemówienia wygłosili prezydenci Polski Andrzej Duda i Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz wiceprezydent USA Mike Pence. Motywem przewodnim wystąpień były słowa "pamięć i przestroga".

"To jest nasza odpowiedzialność, musimy być zdecydowani, by nigdy więcej nie doszło do zbrojnej agresji, by nigdy więcej nie powtórzył się dramat II wojny światowej" - mówił podczas obchodów prezydent Duda.

Wiceprezydent USA podkreślił, że Polska udowodniła, że jest ojczyzną bohaterów i nikt nie walczył z większą odwagą i determinacją niż Polacy. Ocenił też, że mocny sojusz wolnych krajów jest najlepszą formą obrony swobód i interesów. Prezydent Niemiec oświadczył, że "chyli czoła przed cierpieniem ofiar, prosi o wybaczenie za historyczną winę Niemiec i przyznaje się do nieprzemijającej odpowiedzialności".

– Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w Berlinie wzięła udział w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

2.09. – Wiceprezydent USA Mike Pence odbył dwustronną wizytę w Polsce w zastępstwie prezydenta Donalda Trumpa, który odwołał wizytę w naszym kraju w związku z nadciągającym nad Florydę huraganem Dorian. Po spotkaniu z prezydentem Dudą, Pence ocenił, że sojusz Polski i USA nigdy nie był tak silny, jak obecnie; zaznaczył też, że Polska zbliża się do spełnienia kryteriów objęcia programem ruchu bezwizowego.

Amerykański polityk spotkał się też z premierem Mateuszem Morawieckim; wspólnie podpisali deklarację dotyczącą bezpieczeństwa budowania sieci 5G.

3.09. – Koalicja Obywatelska zainaugurowała oficjalnie kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi. Lider PO Grzegorz Schetyna ogłosił, że wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera. Decyzja ta pociągnęła za sobą też zmiany na listach KO do Sejmu - Kidawa-Błońska została "jedynką" listy w Warszawie, Schetyna - we Wrocławiu.

4.09. – W Polskę wyruszył konwój "cystern wstydu PO-PSL" - inicjatywa PiS, która w założeniu autorów miała uświadomić Polakom, jak dziurawy był system finansów publicznych za rządów poprzedniej ekipy.

5.09. – Konfederacja Wolność i Niepodległość zaprezentowała liderów list własnego komitetu i ogłosiła rozpoczęcie ogólnopolskiej kampanii przed wyborami do Sejmu; wśród "jedynek" znaleźli się m.in. Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki, czy Grzegorz Braun.

6.09. – Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera zaprezentowała program wyborczy KO. Znane już do tej pory propozycje koalicji zostały uzupełnione o kwestie istotne dla samej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, dotyczące m.in. osób młodych, praw kobiet oraz kultury. Podczas konwencji odsłonięte zostało też hasło kampanii KO: "Jutro może być lepsze".

6.09. – Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła akt nominacji nowemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi. Banaś od czerwca był ministrem finansów. Wcześniej był wiceministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Pełnił też funkcję Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz pełnomocnika rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych.

7.09. – Prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Beata Szydło przedstawili program wyborczy PiS. Wśród propozycji złożonych przez tych polityków znalazły się m.in. podniesienie pensji minimalnej do 3 tys. zł na koniec 2020 r., a na koniec 2023 r. do 4 tys. zł, podwójna trzynasta emerytura w 2021 r. zrównanie dopłat do hektara dla rolników, zwiększenie do 1200 zł minimalnej emerytury, przeznaczenie po 2 mld zł na fundusz modernizacji szpitali oraz fundusz modernizacji szkoły, podniesienie ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorstw z 250 tys. do 1 mln euro i dalej do 2 mln euro oraz powołanie specjalnego Funduszu 100 obwodnic.

7.09. – Liderzy Koalicji Polskiej tworzonej przez PSL i m.in. Kukiz'15 przedstawili swoje propozycje programowe: dobrowolny ZUS, program mieszkaniowy "Własny kąt", emerytura bez podatku, zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, wprowadzenie mieszanej ordynacji wyborczej.

9.09. – Szef MSZ Jacek Czaputowicz spotkał się z szefem dyplomacji Albanii Gentem Cakajem. "Polska opowiada się za szybkim rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych UE z Albanią i Macedonią Płn" - mówił polski minister.

10.09. – Przyszła szefowa KE Ursula von der Leyen przedstawiła kandydatów na komisarzy z przypisanymi do nich zadaniami. Przedstawiciel Polski, były europoseł PiS Janusz Wojciechowski, został kandydatem na komisarza rolnictwa.

10.09. – Premier Mateusz Morawiecki na wniosek szefa MON Mariusza Błaszczaka powołał na stanowisko wiceministra obrony narodowej Pawła Woźnego. Został on wiceszefem resortu odpowiedzialnym za sprawy międzynarodowe.

11.09. – Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z prezydentem Łotwy Egilsem Levitsem. Wśród tematów rozmów przywódców znalazły się m.in. instytucje UE, w tym zaproponowany przez przyszłą szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen skład KE, obronność i Inicjatywa Trójmorza.

11.09. – Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry złożony przez posłów PO-KO w związku z doniesieniami dotyczącymi tzw. afery hejtowania i dyskredytacji niektórych sędziów w Ministerstwie Sprawiedliwości.

11.09. – Sejm uchwalił ustawę ws. jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych. Zgodnie z ustawą m.in. premier, ministrowie, posłowie, senatorowie, europosłowie, prezesi NBP, TK, NSA i SN będą mieli obowiązek ujawnić majątek osobisty swych małżonków dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu.

Sprawa jawności majątków małżonków polityków pojawiła się, gdy "Gazeta Wyborcza" napisała, że premier Mateusz Morawiecki wraz z żoną w 2002 r. kupili 15 ha gruntów za 700 tys. zł od Kościoła we Wrocławiu, podczas gdy nieruchomość miała już w 1999 r. być warta prawie 4 mln zł, a obecnie ok. 70 mln zł. Premier Morawiecki informował, że "GW" sprostowała wysokość kwoty, jaka miałaby obecnie odpowiadać wartości działki. Według przedstawionej w sprostowaniu wyceny obecna wartość nieruchomości to ok. 14,3 mln zł.

12.09. – Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. Morawiecki mówił po spotkaniu, że wszystkie kraje V4 mówią jednym głosem, jeśli chodzi o strukturę wieloletnich ram finansowych.

13.09. – Z Warszawy wyruszył "Lewicobus", czyli kampanijny autobus Lewicy, którym szef SLD Włodzimierz Czarzasty, lider Wiosny Robert Biedroń i lider Lewicy Razem Adrian Zandberg pojechali na spotkania z wyborcami.

13.09. – W PKW wylosowano numery list komitetów wyborczych; numer 1 przypadł KW Polskie Stronnictwo Ludowe, 2 - KW Prawo i Sprawiedliwość, 3 - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, 4 - KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, 5 - KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni.

14.09. – Liderzy Lewicy przedstawili "Pakt dla Kobiet", który zakłada m.in. prawo przerywania ciąży na żądanie do 12 tygodnia i zaapelowali do opozycji z Koalicji Obywatelskiej i PSL, aby podpisali się pod "Paktem".

16.09. – Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się z szefem MSZ Słowacji Miroslavem Lajczakiem. Ministrowie przekazali, że Polska i Słowacja wyrażają zaniepokojenie działaniami Rosji na Ukrainie i będą udzielać wsparcia reformom prowadzonym przez władze Ukrainy.

17.09. – W rocznicę napaści ZSRR na Polskę prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą bezimiennych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego zamordowanych przez NKWD w latach 1944-1945, przy budynku dawnego sowieckiego Trybunału Wojennego, prokuratury i NKWD. "Wierzę, że to, co stało się we wrześniu 1939 roku, nigdy w naszej historii już się nie powtórzy" – mówił Duda. Podkreślił konieczność wyciągania wniosków z historii i znaczenie wiarygodnych sojuszy.

17.09. – Premier Mateusz Morawiecki upamiętnił ofiary sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r. składając kwiaty i zapalając znicz przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.

17.09. – Komisja weryfikacyjna przyjęła raport z dotychczasowy prac; zgodnie z nim w latach 2007-2016 doszło do systemowej niewydolności w procesie reprywatyzacji, doszło do licznych zaniedbań prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, jej zastępców oraz kierowników Biura Gospodarki Nieruchomościami.

20.09. – W ramach akcji "Nie świruj, idź na wybory" znane osoby m.in. aktorzy oraz anonimowi użytkownicy mediów społecznościowych w krótkich filmikach opatrzonych hasztagiem #nieświrujidźnawybory zachęcali, aby 13 października wziąć udział w głosowaniu. W filmikach wystąpili m.in. aktorzy Janusz Gajos i Wojciech Pszoniak. Akcja wywoła oburzenie w internecie, m.in. polityków PiS, którzy ocenili, że w filmikach parodiowane są osoby niepełnosprawne. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił, że prezydent jest oburzony tego typu akcją.

21.09. – Politycy PSL-Koalicji Polskiej zaprezentowali "Pakt dla zdrowia"; program zakładał m.in. podwyższenie nakładów na służbę zdrowia do minimum 6,8 proc. PKB, podniesienie pensji wszystkim pracownikom o 30 proc. oraz upowszechnienie działań na rzecz profilaktyki.

21.09. – Premier Mateusz Morawiecki przedstawił pięciopunktowy Pakiet dla Przedsiębiorców; zakładał on: ulgę w ZUS średnio 500 zł dla małych firm; ryczałtowy ZUS bez zmian dla firm o przychodach powyżej 10 tys. zł, podniesienie limitu przychodów dla podatku ryczałtowego i 9-proc. CIT-u, ponad 1 mld zł dla inwestorów

21.09. – "Superwizjer" TVN poinformował, że były minister finansów i nowy szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś wpisał do oświadczenia majątkowego dwa domy, grunty rolne oraz kamienicę. Kamienicę oraz dwa mniejsze mieszkania wynajmuje - informują dziennikarze programu.

"Superwizjer" podał też, że w kamienicy położonej w krakowskiej dzielnicy Podgórze mieści się niewielki pensjonat, który oferuje gościom pokoje na godziny. Jak podkreślono w materiale "Superwizjera", w 2016 r. Marian Banaś zadeklarował, że sprzeda kamienicę, ale nigdy do tego nie doszło. Umowa przedwstępna - zaznaczyli dziennikarze "Superwizjera" - została jednak odnotowana w dokumentach sądowych. Jak podano, niedoszłym nabywcą jest 30-letni Dawid O., który jednocześnie prowadzi pensjonat w kamienicy ministra.

Banaś w wydanym wówczas oświadczeniu stwierdzi, że materiał "Superwizjera" TVN to próba manipulacji, szkalowania i podważania dobrego imienia nie tylko jego, ale również kierowanych przez niego instytucji. Zapowiedział skierowanie sprawy na drogę sądową.

22.09. – Politycy opozycji - w tym liderzy PO Grzegorz Schetyna, PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Lewicy Razem Adrian Zandberg - domagali się dymisji prezesa NIK Mariana Banasia w związku z materiałem "Superwizjera" TVN. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS) ocenił, że materiał "Superwizjera" to pełna manipulacja i swoistego rodzaju zemsta. "Prezes NIK jest człowiekiem kryształowym" – powiedział Karczewski.

– Działające w Krakowie Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych zaapelowało do sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej o natychmiastowe skreślenie z listy kandydatów do Sejmu Klaudii Jachiry w związku z publikacją na Twitterze zdjęcia wykonane pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie, na którym przed hasłem "Bóg Honor Ojczyzna" znajduje się kandydatka i dwie młode osoby trzymające transparent z napisem: "Bób, Hummus, Włoszczyzna, Vege".

23.09. – Prezydenci Polski i USA Andrzej Duda i Donald Trump podpisali w Nowym Jorku deklarację o pogłębianiu współpracy wojskowej. Dokument zawiera ogólne uzgodnienia co do lokalizacji stacjonowania dodatkowych żołnierzy w ramach planowanej zwiększonej obecności wojskowej USA. Duda i Trump wyrazili też przekonanie, że w niedługim czasie Polska zostanie objęta programem ruch bezwizowego.

23.09. – Policja zatrzymała funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej w związku z zawiadomieniem dot. kierowania gróźb karalnych pod adresem osoby publicznej. Chodziło o szefową Nowoczesnej Katarzynę Lubnauer, do której - w czasie emisji jednego z programów TVN24 na adres kontaktowy stacji - został przesłany mail z pogróżkami.

– Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że od kwietnia sprawdza oświadczenia majątkowe Mariana Banasia; zapowiedziało, że kontrola zakończy się w drugiej połowie października.

- Prezes NIK Marian Banaś poinformował, że wystąpi z wnioskiem do marszałek Sejmu o bezpłatny urlop do czasu dogłębnego wyjaśnienia sprawy przez CBA.

- Politycy opozycji ponawiali wezwania do dymisji prezesa NIK, podczas gdy przedstawiciele rządu bronili Mariana Banasia. Wicepremier Jacek Sasin mówił, że "ufa i wierzy" Banasiowi, a łączenie jego osoby z działalnością przedstawioną w materiale "Superwizjera" jest "oszczerstwem i pomówieniem". Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk ocenił z kolei, że wyroki dot. prezesa NIK Mariana Banasia ferowane przez dziennikarzy i opozycję są mocno przedwczesne.

– Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zaapelował do polityków Koalicji Obywatelskiej o skreślenie Klaudii Jachiry z listy wyborczej. Według niego, Jachira przeprowadziła happening sprowadzający się do sprofanowania hasła "Bóg Honor Ojczyzna". Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) oceniła, że zdjęcie Jachiry to "sytuacja nie do zaakceptowania", na którą władze partii powinny zareagować. Z kolei poseł Sławomir Nitras ocenił, że jest to zachowanie "nieprzyzwoite i źle świadczące o osobie, która w ten sposób próbuje być zauważona".

24.09. – Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że Marian Banaś postąpił adekwatnie wnioskując o urlop do czasu wyjaśnienia przez CBA dotyczącej go sprawy. Przyznał, że powołując Banasia na ministra finansów wiedział, że jest wobec niego prowadzone postępowanie sprawdzające. "Wszystko odbyło się prawidłowo" - dodał.

- Posłowie PO złożyli wniosek do CBA o sprawdzenie pochodzenia majątku szefa NIK Mariana Banasia, w szczególności kamienicy w Krakowie, której do niedawna był on właścicielem. Lider Platformy Grzegorz Schetyna ponowił żądanie o natychmiastową dymisję szefa NIK.

– Kandydatka KO Klaudia Jachira w oświadczeniu zamieszczonym w poniedziałek na Facebooku przeprosiła wszystkich, którzy poczuli się urażeni zdjęciem przy pomniku AK i zapewniła, że ma szacunek dla tych, którzy bronili ojczyzny.

– Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej Włodzimierz D. usłyszał zarzuty kierowania groźby karalnej i znieważenia szefowej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer.

25.09. – Prezydent Andrzej Duda wziął udział w 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wystąpienie prezydenta w debacie generalnej koncentrowało się wokół trzech tematów: pokój, ochrona środowiska i dobrobyt.

– Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna zadeklarował, że wszystkie transfery socjalne, takie jak 500+ czy obniżenie wieku emerytalnego, nie będą zmienione, jeśli Koalicja Obywatelska dojdzie do władzy. "To co zostało dane, nie będzie odebrane; to jest rzecz fundamentalna, która będzie naszym zobowiązaniem na przyszłą kadencję" - mówił.

– Politycy opozycji zaapelowali o wyjaśnienia sprawy Mariana Banasia i informacji ministra koordynatora służb specjalnych w tej sprawie.

- Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewnił, że sprawa prezesa NIK zostanie wyjaśniona. "Ale wyjaśniamy sprawę nie na zasadzie, że z góry ktoś jest winien. Jeżeli ktoś – jak Marian Banaś - zabrał co najmniej dwieście kilkadziesiąt miliardów przestępcom, to ma wrogów i ci wrogowie mogą posunąć się do daleko idącej operacji, żeby kogoś takiego skompromitować. Niczego nie przesądzamy, czekamy na rozstrzygnięcia" - mówił.

26.09. – Senat przyjął ustawę zakładającą ujawnienie majątków rodzin najważniejszych urzędników państwowych - m.in. premiera, ministrów, posłów, senatorów oraz prezesów: Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego.

– Senat przyjął ustawę o lotach najważniejszych osób w państwie. Reguluje ona, jakie loty mają status HEAD i kto może znajdować się na pokładzie rządowych samolotów wraz z najważniejszymi osobami w państwie. Ustawa precyzuje też, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie Centralnego Rejestru Lotów.

- Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła Małgorzacie Motylow akt powołania na stanowiska wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. Ze stanowisk zostało odwołanych trzech dotychczasowych wiceprezesów: Ewę Polkowską, Wojciecha Kutyłę i Mieczysława Łuczaka.

27.09. – Kongres Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na sprzedaż Polsce samolotów F-35.

– Prezydent Andrzej Duda nadał, w uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej, Order Orła Białego Kornelowi Morawieckiemu.

28.09. – Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Brukseli z premierem Belgii Charles'em Michelem, z którym – według relacji szefa prezydenckiego gabinetu Krzysztofa Szczerskiego – rozmawiał m.in. o potrzebie poszukiwania w Europie polityki nieantagonistycznej.

– Na konwencji w Opolu PiS zaprezentowało "piątkę dla zdrowia", która zakładała wzrost nakładów na służbę zdrowia, Fundusz Modernizacji Szpitali, pakiet badań kontrolnych dla każdego Polaka, koordynowana opieka nad seniorami i osobami niesamodzielnymi w każdym powiecie oraz miliard na centrum onkologii.

29.09. – Para prezydencka wzięła udział w obchodach 75-lecia wyzwolenia Flandrii przez 1. Polską Dywizję Pancerną generała Stanisława Maczka. "Ufam, że wypełnimy testament wolności i pokoju dany nam przez uczestników walk o wolną Belgię, Polskę i Europę" – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości.

30.09. – Zmarł Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca "Solidarności Walczącej", marszałek senior Sejmu VIII kadencji, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego.

PAŹDZIERNIK

1.10. – W Sejmie wystawiona została księga kondolencyjna poświęcona pamięci zmarłego marszałka seniora Sejmu Kornela Morawieckiego; zdecydowano, że jego pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Do księgi kondolencyjnej wpisał się m.in. prezydent Andrzej Duda. "W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, wszystkich moich Rodaków oraz moim, ze smutkiem żegnam śp. Pana Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego" - napisał Duda. "Szanowny Panie Marszałku! Ze łzami w oczach dziękujemy za Pana drogę życia pięknie poświęconą Ojczyźnie. Spoczywaj w pokoju" - dodał prezydent.

– W Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie kandydata na komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Wojciechowski nie dostał zielonego światła od koordynatorów komisji rolnictwa; europosłowie żądali, by odpowiedział na dodatkowe pytania.

– Szef NIK Marian Banaś złożył pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych przeciwko TVN SA i reporterowi Bertoldowi Kittelowi w związku z materiałem "Superwizjera". Banaś domagał się przeprosin, sprostowania i zapłaty stosownej kwoty na cel społeczny.

- Lewica przedstawiła swój "Pakt dla zdrowia". Zawiera on: 7,2 proc. PKB na ochronę zdrowia; leki na receptę po 5 zł; dostęp do lekarza specjalisty w 30 dni; 50 tys. dodatkowych lekarzy; podwyżki dla zawodów medycznych; wprowadzenie programu walki z rakiem; wprowadzenie cyfrowej dokumentacji medycznej; edukacja o zdrowiu w każdej szkole; nowoczesna opieka okołoporodowa oraz likwidacja klauzuli sumienia.

– Przedstawiciele komitetów wyborczych PiS, KO, SLD, PSL oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość wzięli udział w debacie wyborczej TVP. Odpowiadali na pytania dot. programu 500 plus, legalizacji związków jednopłciowych, polityki zagranicznej, służby zdrowia, jawności majątków bliskich najwyższych osób w państwie oraz rolnictwa.

2.10. – Koalicja Obywatelska uruchomiła stronę internetową "100 afer PiS", gdzie przypomniano nierozliczone - według KO - afery obecnej władzy. "To gotowa lista dla przyszłego, niezależnego prokuratora generalnego" - powiedział Marcin Kierwiński (PO).

3.10. – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł w sprawie dotyczącej kredytów we frankach szwajcarskich. Trybunał stwierdził, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.

– Prezydent Andrzej Duda w Czechach brał udział w spotkaniu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej z przywódcami Słowenii i Serbii.

4.10. – Trumna Kornela Morawieckiego, przykryta biało-czerwoną flagą, została wystawiona w Sali Kolumnowej Sejmu. Wieczorem spod pomnika Polskiego Państwa Podziemnego przy Sejmie do Katedry Polowej Wojska Polskiego na ul. Długiej przeszedł kondukt żałobny z trumną z ciałem marszałka seniora. W kondukcie szli m.in. syn zmarłego premier Mateusz Morawiecki z rodziną i prezydent Andrzej Duda.

– Biały Dom ogłosił nominację Polski do Programu Ruchu Bezwizowego.

– TVP Info opublikowała nagranie rozmowy szefa klubu PO-KO Sławomira Neumanna z lokalnymi działaczami PO z Tczewa, która odbyła się pod koniec 2017 r. w Gdańsku. Polityk w wulgarny sposób wypowiadał się w niej na temat sytuacji w tym mieście; rozmowa dotyczy też ewentualnych zarzutów prokuratorskich dla związanych z PO prezydentów miast. Lider pomorskiej PO deklarował, że stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem, warunkiem jest jednak członkostwo w Platformie.

Po publikacji nagrań wyjaśnień od władz PO zażądali politycy PiS. Neumann przeprosił za swe słowa.

5.10. – W Katedrze Polowej WP w Warszawie odbyła się msza pogrzebowa marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Kornel Morawiecki spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Pogrzeb przywódcy "Solidarności Walczącej" miał charakter państwowy.

"Chciałeś, by w najważniejszych sprawach Polacy potrafili ze sobą rozmawiać, by ten duch jedności przyświecał naszym marzeniom, działaniom; zostawiłeś nas z tym zadaniem" - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości pogrzebowych swojego ojca. Podczas mszy pogrzebowej prezydent Andrzej Duda mówił, że Kornel Morawiecki chciał wolnej, niepodległej Polski, nie godził się na żadną inną, był pod tym względem niezłomny.

6.10. – W Warszawie odbyła się konwencja wyborcza Koalicji Obywatelskiej, która miała zmobilizować wyborców przed wyborczym starciem 13 października. Lider PO Grzegorz Schetyna zaapelował do liderów pozostałych ugrupowań opozycyjnych o jasne deklaracje, że po wyborach nie będą współpracować z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Jako gość specjalny konwencji KO wystąpił były prezydent Lech Wałęsa. W swym przemówieniu nawiązał m.in. do zmarłego Kornela Morawieckiego. Wałęsa mówił, że wybaczył szefowi Solidarności Walczącej, bo "po chrześcijańsku należy to zrobić". "A co oni z niego robią? - bohatera. A on w środku - stan wojenny, atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada proszę panów. Zdrajca. Taka jest prawda" - powiedział Wałęsa.

Słowa Wałęsy wzbudziły oburzenie nie tylko polityków PiS, ale także w szeregach Koalicji Obywatelskiej.

6.10. – Sławomir Neumann poinformował, że składa rezygnację z przewodniczenia klubowi parlamentarnemu PO-Koalicja Obywatelska. Decyzja miała związek z opublikowanymi wcześniej przez TVP Info nagraniami z jego udziałem.

7.10. – Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w ciągu pierwszych 100 dni nowej kadencji rządu zostaną uchwalone ustawy albo przygotowane programy rządowe dot. małego ZUS, 13 i 14 emerytury, pakietu kontrolnych badań profilaktycznych, budowy 100 obwodnic i planu dojścia do równych dopłat dla rolników.

– Sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz został wybrany na przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

9.10. – Zmarł prof. Jan Szyszko. W rządzie PiS Szyszko pełnił funkcję szefa resortu środowiska od 16 listopada 2015 roku do 9 stycznia 2018 r. Formalnie kierował on tym ministerstwem trzykrotnie i był pod tym względem rekordzistą. Po raz pierwszy w rządzie Jerzego Buzka (od końca 1997 roku do połowy października 1999); po raz drugi w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego (w latach 2005-2007). W rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego pełnił funkcję szefa resortu środowiska od 16 listopada 2015 roku do 9 stycznia 2018 roku.

– Odbyło się drugie wysłuchanie Janusza Wojciechowskiego w PE, który tym razem dostał zielone światło od koordynatorów grup politycznych komisji rolnictwa PE na stanowisko komisarza UE ds. rolnictwa. Otworzyło mu to drogę do objęcia teki w Komisji, której przewodniczącą będzie Ursula von der Leyen.

10.10. – Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie, w którym zachęcał Polaków do skorzystania z najważniejszego prawa, prawa wyborczego. "Postarajmy się, by w niedzielę padł rekord udziału Polaków w wyborach; udowodnijmy, jak bardzo cenimy demokrację, jak bardzo zależy nam na dobrej przyszłości naszej ojczyzny" - mówił.

– Szef MON Mariusz Błaszczak podpisał Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2021-2035. Zakłada on wydatki w wysokości 524 mld zł.

– Szwedzka Akademia ogłosiła, że polska pisarka Olga Tokarczuk została laureatką literackiego Nobla za rok 2018.

11.10. – W ostatnim dniu kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało m.in. trzy konwencje wyborcze: w Lubartowie, Chełmie i Stalowej Woli. Konwencję finałową w Łodzi zorganizowała Koalicja Obywatelska. Lewica podsumowała kampanię m.in. w Warszawie, a PSL-Koalicja Polska zakończyło kampanię w Wierzchosławicach.

13.10. – Od 7 do 21 trwało głosowanie w wyborach parlamentarnych, w których Polacy wybierali 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję.

W wyborach do Sejmu, we wszystkich 41 okręgach listy zarejestrowało pięć komitetów wyborczych: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, z którego list startują także politycy Kukiz'15, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej, skupiający SLD, Wiosnę i Lewicę Razem. Łącznie o mandat posła ubiegać się będzie 5112 kandydatów. W wyborach do Senatu, w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych, zarejestrowano 278 kandydatów.

Z sondażu exit poll wynikało, że PiS z poparciem 43,6 proc. zwyciężyło w wyborach parlamentarnych, a kolejne miejsca zajęły: KO - 27,4 proc.; SLD - 11,9 proc.; PSL - 9,6 proc.; Konfederacja - 6,4 proc.

"Przed nami cztery lata ciężkiej pracy, bo Polska musi się zmieniać dalej i musi się zmieniać na lepsze" - mówił w wieczór wyborczy prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Lider PO Grzegorz Schetyna ocenił, że ostatnia kadencja to były trudne cztery lata. "To nie była równa walka, nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce, że przeciwnik stosuje uczciwe metody" - mówił.

"Lewica wchodzi do parlamentu jako trzecia siła, z silną reprezentacją, Jarosław Kaczyński ma problem, bo będzie w Sejmie opozycja odważna, której będzie się chciało walczyć" - mówił lider Lewicy Razem Adrian Zandberg.

Komentując wyniki exit poll prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że jeśli się one potwierdzą, to jest to wielki mandat zaufania dla racjonalnego centrum, dla propozycji PSL dla Polski.

14.10. – PKW podała wyniki wyborów do Sejmu i Senatu.

W wyborach do Sejmu PiS zdobywając 235 mandatów uzyskało samodzielną większość. KO wprowadziła do Sejmu 134 posłów; Lewica - 49 ; PSL - 30; Konfederacja - 11. 1 poseł to reprezentant Mniejszości Niemieckiej.

W Senacie, dzięki tzw. paktowi senackiemu, kandydaci popierani przez opozycję zdobyli większość - 51 - mandatów. PiS obsadziło 48 mandatów, KO - 43, PSL - 3, KW SLD - 2; mandaty senatorskie zdobyło też czworo kandydatów niezrzeszonych.

Frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosła 61,74 proc.

Największe poparcie jeśli chodzi o kandydatów do Sejmu, uzyskali w poszczególnych komitetach: Małgorzata Kidawa-Błońska (416 tys. 30 głosów), Jarosław Kaczyński (248 tys. 935 głosów), Władysław Kosiniak-Kamysz (33 tys. 784 głosów), Adrian Zandberg (140 tys. 898 głosów) i Janusz Korwin-Mikke (60 tys. 385 głosów).

15.10. – Sejm wznowił ostatnie posiedzenie w VIII kadencji, które zostało przerwane przed wyborami parlamentarnymi. Decyzja o kontynuacji prac Izby już po wyborach parlamentarnych zostało uzasadnione krótką kampanią wyborczą i prośbami posłów, żeby mogli jechać do okręgów. Wniosek o przerwę zgłosił klub PiS.

16.10. – Na posiedzeniu Sejmu został przedstawiony raport z prac sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold. "Raport komisji jak w soczewce pokazuje teoretyczne państwo PO-PSL; raport powinien być przestrogą dla osób pełniących funkcje publiczne zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości" - mówił przedstawiając raport wiceszef tej komisji Jarosław Krajewski (PiS).

– Sąd Okręgowy w Gdańsku na łączną karę 15 lat więzienia skazał Marcina P. - b. szefa Amber Gold. Jego żonie Katarzynie P. sąd wymierzył łączną karę 12 i pół roku więzienia. Poza tym sąd orzekł wobec obojga zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na okres 10 lat, kary grzywny - 159 tys. zł i 135 tys. zł - oraz obowiązek naprawienia szkody.

16.10. – Jan Szyszko został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z gwiazdą orderu "Odrodzenia Polski" za "wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej". Odznaczenie odebrała żona zmarłego Krystyna Szyszko podczas mszy pogrzebowej.

– CBA zakończyło kontrolę oświadczeń majątkowych prezesa NIK Mariana Banasia, który ma teraz siedem dni na zgłoszenie uwag do zastrzeżeń CBA. CBA nie ujawniło, jakiego rodzaju zastrzeżenia sformułowało.

– Władze PO podsumowały wyniki wyborów parlamentarnych. Zarząd PO określił cztery kroki politycznej aktywności partii: wybór władz Senatu, wybór władz klubu Koalicji Obywatelskiej, kandydat na prezydenta, wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

17.10. – Wicepremier i szef Porozumienia Jarosław Gowin oświadczył, że Porozumienie nie zagłosuje za likwidacją limitu 30-krotności przy składkach ZUS. Zniesienie limitu założono w projekcie budżetu na 2020 r. W ocenie Gowina, przyjęcie takiego rozwiązania byłoby uderzeniem w najwyżej wykwalifikowanych specjalistów. "Myślę, że ten temat zostanie zdjęty z agendy" - podkreślił.

– Senat wznowił ostatnie posiedzenie w IX kadencji, które zostało przerwane przed wyborami parlamentarnymi.

– Szef NIK Marian Banaś poinformował, że zakończył urlop bezpłatny i wrócił do pracy.

18.10. – Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że prezydent Andrzej Duda zwoła pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu na 12 listopada. Spychalski stwierdził wówczas, że na marszałka seniora Senatu na pewno powołana zostanie Barbara Borys-Damięcka (KO), "obstawił", że na marszałka seniora Sejmu powołana zostanie Iwona Śledzińska-Katarasińska (KO).

– Posłowie PO-KO zaapelowali do marszałek Sejmu i przewodniczącego komisji ds. kontroli państwowej o pilne zwołanie posiedzenia komisji kontroli państwowej w celu złożenia przez prezesa NIK Mariana Banasia wyjaśnień ws. jego oświadczenia majątkowego. Wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin mówił, że liczy na to, że szef NIK Marian Banaś zachowa się honorowo.

21.10. – Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę ws. jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych.

– Posłowie PO-KO złożyli wniosek do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o wszczęcie śledztwa ws. prezesa NIK Mariana Banasia. Przekonywali, że prokuratura i sam Banaś powinni pokazać wszystkim Polakom, że nie żyjemy w "republice banasiowej", tylko w polskim państwie.

– PiS złożyło wnioski do Sądu Najwyższego w ramach protestów wyborczych; chodzi o ponowne przeliczenie głosów w czterech okręgach w wyborach do Senatu: nr 12 (jeden z okręgów w woj. kujawsko-pomorskim), nr 75 (jeden z okręgów w woj. śląskim), nr 100 (jeden z okręgów w Zachodniopomorskiem) i trzech okręgów w Wielkopolsce: nr 92, 95 i 96. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska uzasadniała wnioski, wskazując, że w tych okręgach w wyborach do Senatu było dużo głosów nieważnych przy małej różnicy między kandydatami. "Chcemy, żeby ponownie zostało to przeliczone i sprawdzone" - dodała.

Zdaniem polityków opozycji, PiS przez swoje protesty wyborcze chciał zakwestionować wyniki wyborów i doprowadzić do zmiany kształtu Senatu.

– Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że prezydent Andrzej Duda jest bardzo nieprzychylny likwidacji limitu 30-krotności przy składkach na ZUS i ma nadzieję, że rozwiązanie takie nie trafi na jego biurko.

22.10. – PO wniosła do SN protesty wyborcze dotyczące trzech okręgów wyborczych do Senatu: nr 2, nr 26 i nr 59. Pierwszy dotyczył okręgu Jeleniej Góry (okręg nr 2), gdzie na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata reprezentującego partię Polska Lewica znalazło się logo "Lewica", co - zdaniem autorów - wprowadzało w błąd wyborców, ponieważ mogło sugerować związek kandydata z blokiem partii lewicowych startujących pod szyldem komitetu wyborczego SLD (SLD, Wiosna, Lewica Razem).

Kolejny wniosek KO dotyczył Łomży (okręg nr 59), gdzie PiS zgłosiło kandydaturę Marka Komorowskiego w miejsce zmarłego Kornela Morawieckiego. W ocenie wnioskodawców dokonano tego po terminie. Trzeci przypadek to Pabianice (okręg nr 26), gdzie w instrukcji głosowania nie było wskazania, że znak X należy wpisać w kratce z lewej strony, tylko w kratce "przy nazwisku wybranego kandydata". Problem polegał na tym, że logo Koalicji Obywatelskiej miało postać "kratki" i ta kratka znajdowała się po prawej stronie nazwiska; co - w ocenie autorów protestu - wprowadzało w błąd wyborców.

24.10. – Posłowie Sejmu IX kadencji odebrali zaświadczenia o wyborze. Przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz podkreślił, że nowi posłowie, ze względu na rekordową frekwencję wyborczą, mają najmocniejszy mandat w całym okresie III RP, życzył im, aby godnie i sumiennie wykonywali swoje obowiązki.

– Państwowa Komisja Wyborcza wydała negatywną opinię do jednego z protestów wyborczych złożonych przez PiS, który dotyczył okręgu nr 75 w wyborach do Senatu. Jak poinformował szef PKW Wiesław Kozielewicz, Komisja wniosła o pozostawienie tego protestu bez dalszego biegu, uznając zarzuty w nim podnoszone za nieznajdujące podstaw do tego, by należało ponownie przeliczyć głosy w tym okręgu.

– Klub parlamentarny PiS podjął decyzję o rekomendacji Elżbiety Witek na marszałka Sejmu, Stanisława Karczewskiego na marszałka Senatu, zaś Mateusza Morawieckiego na funkcję premiera.

– Lider PO Grzegorz Schetyna powiedział, że Borys Budka jest jednym z naturalnych kandydatów na przewodniczącego klubu KO.

25.10. – Posłowie PO zażądali od premiera Mateusza Morawieckiego wyjaśnienia kwestii współpracowników Mariana Banasia z czasów jego pracy w resorcie finansów. Apel polityków opozycji miał związek z artykułem "Rzeczpospolitej", która napisała, że jeden z najbliższych współpracowników obecnego Mariana Banasia z czasów jego pracy w Ministerstwie Finansów miał kierować mafią VAT-owską i pod takim zarzutem siedzi w areszcie.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski pytany o sprawę prezesa NIK powiedział, ze "absolutnie nie wróciłby do stwierdzenia, że Marian Banaś jest człowiekiem kryształowym". Dodał, że zarzuty wobec Banasia budzą jego bardzo duże wątpliwości.

– Senatorowie X kadencji odebrali zaświadczenia o wyborze. Przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz, który wręczał zaświadczenia, podkreślił, że losy Senatu w Polsce zawsze były związane z wolną ojczyzną, życzył senatorom, aby rzetelnie i sumiennie wykonywali obowiązki wobec narodu.

28.10. – Pismo z uwagami szefa NIK Mariana Banasia do zastrzeżeń CBA po kontroli jego oświadczeń majątkowych trafiło do CBA.

– Wicepremier Jarosław Gowin poinformował, że w jego ocenie "ustalenia polityczne są jednoznaczne: 30-krotność składek na ZUS zostanie utrzymana". "Natomiast wiąże się to z koniecznością wprowadzenia zmian do przyszłorocznego budżetu. Być może wiąże się to z koniecznością uwzględnienia jakiegoś niewielkiego deficytu budżetowego" - mówił.

– Państwowa Komisja Wyborcza negatywnie zaopiniowała 36 protestów wyborczych, z czego 4 złożone przez PiS, 1 przez Koalicję Obywatelską oraz 1 przez PSL.

– Liderzy: PO - Grzegorz Schetyna, SLD - Włodzimierz Czarzasty i PSL - Władysław Kosiniak-Kamysz spotkali się ws. obsady prezydium Senatu. Nie doszło do żadnych wiążących ustaleń, a rozmowy mają być kontynuowane.

29.10. – Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu protest wyborczy pełnomocnika komitetu wyborczego PiS dot. okręgu nr 75 w wyborach do Senatu. Oznacza to, że nie będzie ponownego przeliczenia głosów w tym okręgu, gdzie wygrała wiceprezes Wiosny Gabriela Morawska-Stanecka.

– Prezydent Andrzej Duda wziął udział w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Bredy przez 1. Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka.

30.10. – Kierownictwo Zjednoczonej Prawicy ustaliło strukturę przyszłego rządu; potwierdzono też rekomendację Mateusza Morawieckiego jako kandydata na premiera.

– Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej omawiał kwestię organizacji prawyborów, które wskazałyby kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. PO rozważała rozpisanie prawyborów w KO, które wyłonią kandydata na prezydenta. Z decyzją zdecydowała się jednak poczekać na stanowisko Donalda Tuska ws ewentualnego startu w wyborach prezydenckich.

31.10. – Rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości UE Eleanor Sharpston oświadczyła, że Polska, Czechy i Węgry złamały prawo UE odmawiając przyjmowania uchodźców w ramach relokacji.

– Wiceszef PiS Adam Lipiński ocenił, że szef NIK Marian Banaś to problem dla PiS. "Jest kilka magicznych sposób, by przestał pełnić tę funkcję; liczę na jeden z nich, ale nie mogę mówić o szczegółach" - dodał.

LISTOPAD

3.11. – Marszałek Sejmu Elżbieta Witek złożyła dwudniową wizytę w Budapeszcie, gdzie wzięła udział w IX Szczycie Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Południowo-Wschodniej, poświęconym kwestii rozszerzenia Unii Europejskiej.

– Rada Naczelna PSL podjęła uchwałę, że naturalnym kandydatem ludowców na prezydenta jest prezes Władysław Kosiniak-Kamysz.

4.11. – Szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Elżbieta Chojna-Duch są kandydatami PiS na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

5.11. – Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w Pradze w spotkaniu z szefami rządów Grupy Wyszehradzkiej. Doganiając państwa zachodnie, musimy mieć środki na rozwój, a temu służą fundusze spójności - podkreślał; dodał, że Grupa Przyjaciół Spójności to skuteczny format osiągania celów w UE.

– Szef Rady Europejskiej i b. premier Donald Tusk poinformował, że nie będzie kandydował w zbliżających się wyborach prezydenckich. Podkreślił, że nie chciałby "w żaden sposób utrudniać opozycji procesu wyłaniania kandydatur"; zapowiedział, że będzie wspierał kandydata opozycji w nadchodzących wyborach prezydenckich.

– Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że polskie przepisy dotyczące wieku przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów, które zostały wprowadzone w lipcu 2017 r., są niezgodne z prawem Unii. Wyrok TSUE odczytał polski sędzia Marek Safjan. MSZ oceniło, że wyrok TSUE dotyczy stanu historycznego, który nie odzwierciedla obowiązujących obecnie przepisów.

– Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że Andrzej Duda wyznaczył Antoniego Macierewicza na marszałka seniora Sejmu, a Barbarę Borys-Damięcką - na marszałka seniora Senatu. Przekazał, że pierwsze posiedzenie Sejmu rozpocznie się 12 listopada w południe, a tego samego dnia o godz. 16 zbierze się na pierwszym posiedzeniu Senat.

– Szef BBN Paweł Soloch spotkał się z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Białorusi Stanisławem Zasiem. Tematem spotkania była współpraca dwustronna oraz bezpieczeństwo regionu.

6.11. – W Waszyngtonie został ogłoszony oficjalny komunikat o tym, że Polska została przyjęta do programu bezwizowego. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że od 11 listopada 2019 r. będzie możliwe bezwizowe podróżowanie do USA na okres do 90 dni w celach turystycznych i biznesowych.

– We Lwowie odbyło się posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego prezydentów Polski i Ukrainy, podczas którego omówiono stosunki między dwoma państwami. Ze strony polskiej w rozmowach uczestniczył Krzysztof Szczerski, ze strony ukraińskiej - zastępca szefa biura prezydenta Ihor Żowkwa. Szczerski poinformował, że Ukraina zgodziła się na rozpoczęcie prac poszukiwawczych w dwóch miejscach pochówku żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w 1939 roku pod Lwowem.

– Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że wyrok TSUE dotyczy w zasadzie stanu historycznego, a odpowiednia ustawa została zmieniona ponad rok temu. Dokładnie przeanalizujemy ten wyrok i jego potencjalne skutki - zapowiedział.

– Rada Krajowa Lewicy Razem opowiedziała się za dołączeniem szóstki posłów tej partii do wspólnego klubu lewicy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Wiosną.

– Lewica zdecydowała, że sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski będzie szefem lewicowego klubu, pierwszą wiceprzewodniczącą - Marcelina Zawisza (Lewica Razem), lider SLD Włodzimierz Czarzasty będzie kandydatem na wicemarszałka Sejmu, a wiceprezes Wiosny Gabriela Morawska-Stanecka będzie kandydatem na wicemarszałek Senatu.

– Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował, że procedura dotycząca wyboru kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego będzie musiała zostać powtórzona po rozpoczęciu nowej kadencji Sejmu, w związku z zasadą dyskontynuacji prac parlamentarnych.

7.11. – Podczas spotkania szefa PO Grzegorza Schetyny, szefa SLD Włodzimierza Czarzastego i prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza ustalono kandydatów w prezydium Senatu z marszałkiem, który ma pochodzić z Koalicji Obywatelskiej, wicemarszałkami - z lewicy i PSL.

8.11. – Komitet Polityczny PiS zatwierdził strukturę oraz skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego.

– Mateusz Morawiecki zaprezentował kandydatów na ministrów swojego nowego rządu; poinformował, że powstaną resorty: nadzoru właścicielskiego, którym pokieruje wicepremier Jacek Sasin, klimatu - powierzone Michałowi Kurtyce i zarządzania funduszami z Małgorzatą Jarosińską-Jedynak na czele. Poinformował też, że szefem MSZ nadal będzie Jacek Czaputowicz, ale tzw. pion europejski zostanie wydzielony i przeniesiony do KPRM, a kierować nim będzie dotychczasowy wiceszef MSZ Konrad Szymański. Nie podał natomiast kandydata na nowego ministra sportu.

– Szef PO Grzegorz Schetyna poinformował, że po uzgodnieniach z liderami PSL i SLD Tomasz Grodzki z KO został kandydatem na marszałka Senatu, a Bogdan Borusewicz i Gabriela Morawska-Stanecka są rekomendowani na stanowiska wicemarszałków Senatu.

– Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) oświadczyła, że podtrzymuje wolę startu w wyborach prezydenckich.

– Zarząd krajowy PO zarekomendował Borysa Budkę na szefa klubu KO, na wicemarszałka Sejmu - Małgorzatę Kidawę-Błońską. Zdecydowano, że nominacji kandydata na prezydenta dokona Konwencja Krajowa PO 14 grudnia.

9.11. – Prezydent Andrzej Duda wraz z prezydentami pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej wziął udział, na zaproszenie prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, w obchodach 30. rocznicy upadku muru berlińskiego. Odwiedził również obóz koncentracyjny w Sachsenhausen, gdzie złożył wiązankę kwiatów przy tablicy poświęconej pamięci 183 profesorów, którzy w 1939 r. zostali aresztowani i wywiezieni do tego obozu.

11.11. – w Narodowe Święto Niepodległości prezydent Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego historyka prof. Andrzeja Nowaka oraz lekarkę prof. Grażynę Świątecką.

– Na placu Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta odprawa wart z okazji Święta Niepodległości. W uroczystości uczestniczyli m.in.: prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu - Elżbieta Witek i Stanisław Karczewski, przedstawiciele rządu, kombatanci, mieszkańcy Warszawy i innych miast. Jesteśmy Polakami i obowiązki mamy polskie - od prawa do lewa; niech to będzie lekcja dla nas i dla następnych pokoleń, że Polska najlepiej się rozwija i jest najsilniejsza, gdy rozumiemy, że najważniejsze sprawy polskie musimy prowadzić wspólnie - mówił prezydent.

12.11 – Rozpoczęło się pierwsze posiedzenia Sejmu, marszałkiem Sejmu została ElŻbieta Witek (PiS), wicemarszałkami: Małgorzata Gosiewska (PiS), Ryszard Terlecki (PiS), Małgorzata Kidawa-Błońska (KO), Włodzimierz Czarzasty (Lewica) i Piotr Zgorzelski (PSL).

– Prezydent Andrzej Duda otworzył pierwsze posiedzenie Senatu nowej kadencji. "Cieszę się, że w Senacie jest reprezentowane tak szerokie spektrum polityczne; wierzę w to, że to będzie dobra kadencja" - powiedział.

– Tomasz Grodzki został marszałkiem Senatu. "Zapewniam, że uczynię wszystko co w mojej mocy, by uczynić z Senatu miejsce, które będzie kuźnią najlepszego prawa, w którym będą królowały szacunek, przyzwoitość, praworządność, honor, prawda i normalna praca merytoryczna" - oświadczył. Wicemarszałkami Izby zostali Michał Kamiński (PSL), Stanisław Karczewski (PiS), Bogdan Borusewicz (KO) i Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica).

– Prezydent wręczył nominacje generalskie dziewięciu oficerom Wojska Polskiego; Szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak i dowódca generalny RSZ gen. broni Jarosław Mika odebrali nominacje na najwyższy stopień generalski.

– Władysław Kosiniak-Kamysz został przewodniczącym klubu parlamentarnego PSL-Koalicja Polska; Piotr Zgorzelski kandydatem PSL-Koalicja Polska na wicemarszałka Sejmu; zdecydowano, że przedstawiciel klubu w prezydium Sejmu ma się zmieniać co roku.

14.11. – Prezydent Andrzej Duda desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera i powierzył mu misję utworzenia rządu.

– Marszałek Senatu Tomasz Grodzki odwołał ze stanowiska dotychczasowego szefa Kancelarii Senatu Jakuba Kowalskiego.

15.11. – Prezydent powołał nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Premier objął wówczas również tymczasowo stanowisko ministra sportu. Jacek Sasin został wicepremierem, ministrem aktywów państwowych. Piotr Gliński został powołany na wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jarosław Gowin został powołany na wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Jacek Czaputowicz został powołany na ministra spraw zagranicznych, natomiast dotychczasowy wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański został powołany na ministra-członka Rady Ministrów, który pokieruje zatem polityką europejską w randze ministra konstytucyjnego w KPRM.

Mariusz Kamiński został powołany na ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra-członka Rady Ministrów, został też ponownie koordynatorem służb specjalnych. Mariusz Błaszczak został natomiast powołany na ministra obrony narodowej. Tadeusz Kościński - ministra finansów, Marlena Maląg na ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Michał Kurtyka na ministra klimatu, a Małgorzata Jarosińska-Jedynak na ministra funduszy i polityki regionalnej. Zbigniew Ziobro został powołany na ministra sprawiedliwości, Łukasz Szumowski na ministra zdrowia, Jadwiga Emilewicz na ministra rozwoju, Andrzej Adamczyk na ministra infrastruktury, a Jan Krzysztof Ardanowski na ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Ponadto Marek Zagórski został powołany na ministra cyfryzacji, Marek Gróbarczyk na ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, a Dariusz Piontkowski na ministra edukacji narodowej. Michał Dworczyk został powołany na ministra-członka Rady Ministrów, później ponownie objął funkcję szefa KPRM. Ponadto Łukasz Schreiber został powołany na ministra-członka Rady Ministrów, a później na szefem Stałego Komitetu Rady Ministrów. Michał Woś został powołany na ministra-członka Rady Ministrów. Docelowo zostanie on powołany na stanowisko ministra środowiska.

– Prezes NIK Marian Banaś może zostać zaproszony do złożenia wyjaśnień na forum senackiej komisji ustawodawczej lub komisji praw człowieka, praworządności i petycji - powiedział PAP marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

17.11. – Premier Mateusz Morawiecki wspólnie z innymi szefami rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej, wziął udział w Pradze w obchodach 30. rocznicy aksamitnej rewolucji. W Pradze w związku z tymi uroczystościami spotkali się także przewodniczący parlamentów Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

19.11. – Premier Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie expose; Naszym celem jest zbudowanie Polski jako najlepszego miejsca do życia w Europie - mówił. Zaapelował o zmianę konstytucji, aby zagwarantować ochronę środków w PPK i IKE, zapowiedział też m.in. powołanie pełnomocnika rządu ds. OZE oraz dalsze zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Sejm udzielił wotum zaufania jego rządowi.

– Trybunał sprawiedliwości UE orzekł, że to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że orzeczenie TSUE jest "znamienne". "Można się dopatrzeć ukrytego stanowiska, że kwestie, o które pytał SN, są kwestiami politycznymi, które powinny zostać rozstrzygnięte w kraju i Trybunał nie będzie tych spraw za Polaków przesądzał" - ocenił.

– Rzecznik rządu Piotr Müller odnosząc się do wyroku TSUE ocenił, że celem pytań prawnych Sądu Najwyższego była delegalizacja Izby Dyscyplinarnej i KRS. Wyrok TSUE do niczego takiego nie prowadzi, to porażka autorów pytań prejudycjalnych i zwycięstwo rządu RP - przekonywał.

– PiS wycofał z Sejmu projekt ustawy ws. zniesienia limitu 30-krotności przy składkach na ZUS. Do projektu nie udało się przekonać wszystkich partnerów w Zjednoczonej Prawicy, a sprawa wywołała potrzebę szerokiej dyskusji - podkreślali posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

20.11. – Szef MSZ Jacek Czaputowicz wziął udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów NATO w Brukseli.

– Dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka poinformował, że kilkudziesięciu posłów wycofało swoje poparcie dla kandydatury Roberta Jastrzębskiego na sędziego TK, a procedura zgłoszenia kandydata na to stanowisko zostanie ponowiona.

– Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zgłosił swoją kandydaturę w prawyborach prezydenckich w Koalicji Obywatelskiej.

21.11. – Para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli dwudniową wizytę na Litwie, w czasie której wzięli udział w ceremonii pochówku przywódców powstania styczniowego. Prezydent spotkał się z litewski prezydentem Gitanasem Nausedą; rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji międzynarodowej, projektów infrastrukturalnych, energetycznych i transportowych oraz współpracy w ramach NATO.

W późniejszych uroczystościach związanych z pochówkiem przywódców powstania wzięli udział również premier Mateusz Morawiecki, szef MON Mariusz Błaszczak, przedstawiciele obu izb polskiego parlamentu, a także przedstawiciele władz Ukrainy, Białorusi i Łotwy.

– Prof. Jakub Stelina został kandydatem PiS do TK. Kandydatura prof. Steliny została zgłoszona po tym, gdy kilkudziesięciu posłów PiS wycofało swoje poparcie dla zgłoszonej poprzednio kandydatury Roberta Jastrzębskiego.

– Sejm wybrał Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Stelinę na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

22.11. – Sejm wybrał posłów PiS: Marka Asta, Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego i Kazimierza Smolińskiego na stanowiska członków KRS. Głosowanie miało burzliwy przebieg; zostało - decyzją marszałek Sejmu Elżbiety Witek - anulowane i następnie odbyło się powtórne. Witek uzasadniała tę decyzję tym, że są posłowie, którzy zgłaszają problemy z systemem do głosowania. Posłowie opozycji w związku z tym, że nie podano wyników pierwszego głosowania i zarządzono powtórne, ocenili, że doszło do oszustwa.

– Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) spotkał się z przedstawicielami środowiska prawniczego ws. sytuacji po wyroku TSUE dotyczącym Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W spotkaniu uczestniczyła I prezes SN Małgorzata Gersdorf.

23.11. – Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wdrożenie tzw. 13. emerytury oraz - w 2021 r. - wypłacenie 14. emerytury.

- W toku jednego z cywilnych postępowań odwoławczych olsztyński sąd uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do tego, aby w pierwszej instancji orzekać w tej sprawie. W tym celu Sąd Okręgowy nakazał szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków KRS. Dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka w odpowiedzi podkreślił, że Kancelarię Sejmu wiąże w sprawie list postanowienie prezesa UODO.

24.11. – Na konwencji Nowoczesnej dotychczasowa liderka partii Katarzyna Lubnauer złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej; delegaci wybrali nowego szefa - Adama Szłapkę.

25.11. – Premier Mateusz Morawiecki powołał czworo wojewodów: b. posła Lecha Sprawkę na wojewodę lubelskiego, b. ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła na wojewodę mazowieckiego. B. senator Łukasz Mikołajczyk został powołany na wojewodę wielkopolskiego, a Tobiasz Bocheński na wojewodę łódzkiego.

– Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz odwiedził Berlin; spotkał się z szefem niemieckiej dyplomacji Heiko Maasem, wygłosił też wykład na temat globalnych i europejskich priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Apelował o intensyfikację współpracy polsko-niemieckiej. Podkreślił też, że Polska i RFN mają wiele wspólnych celów w polityce zagranicznej.

26.11. – Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z przewodniczącym-elektem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Wśród tematów rozmowy były: budżet unijny, polityka klimatyczna, zmiany technologiczne, innowacje, polityka w obszarze obronności, Chiny, Rosja oraz konkurencyjność jednolitego rynku.

27.11. – W Skarżysku-Kamiennej premier Mateusz Morawiecki i prezes PGZ Witold Słowik podpisali umowę o podwyższeniu kapitału PGZ. Wraz ze środkami własnymi PGZ i pochodzącymi z Funduszu Reprywatyzacji całkowita wartość inwestycji wyniesie 436,6 mln zł.

– Senacka Komisja Administracji i Samorządu Terytorialnego zaakceptowała przedstawioną przez jej przewodniczącego Zygmunta Frankiewicza (KO) propozycję zaproszenia prezesa NIK Mariana Banasia na spotkanie w dniu 10 grudnia. Zaproszenie było związane z wątpliwościami dotyczącymi prezesa NIK.

– Sejmowa komisja ds. kontroli państwowej pozytywnie zaopiniowała kandydatury Marka Opioły i Tadeusza Dziuby na wiceszefów NIK. Podczas posiedzenia komisji ds. szef NIK wygłosił oświadczenie, w którym podkreślił, że ze spokojem oczekuje zakończenia procedur ws. jego oświadczeń majątkowych. Dodawał, że sugerowanie, że próbował dokonać optymalizacji podatkowej jest zniesławiającym kłamstwem. Odpierał zarzuty dotyczące działalności prowadzonej w kamienicy i mówił, że nie otrzymał żadnych sygnałów o nieprawidłowościach w kamienicy. Marian Banaś mówił, że nie sprzeniewierzył się swoim obowiązkom publicznym i nie działał niezgodnie z prawem.

28.11. – Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że premier zapoznał się z raportem CBA dotyczącym prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a wnioski wynikające z raportu będą przedmiotem dalszych analiz.

– Na spotkaniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i wiceprezesa partii Mariusza Kamińskiego z prezesem NIK Marianem Banasiem zostało wyrażone oczekiwanie, aby szef NIK Marian Banaś podał się do dymisji.

- Szefowie: PiS Jarosław Kaczyński, Porozumienia - Jarosław Gowin i Solidarnej Polski - Zbigniew Ziobro podpisali nową umowę koalicyjną w ramach Zjednoczonej Prawicy. Umowa ta była negocjowana od dłuższego czasu, a jej podpisanie było konieczne, gdyż poprzednia umowa wygasła 11 listopada br., wraz z końcem minionej kadencji parlamentu. Jak poinformował wicerzecznik PiS Radosław Fogiel umowa reguluje kwestie programowe i ich realizację, dotyczy także poparcia dla Andrzeja Dudy w zbliżających się wyborach prezydenckich; przewiduje też mechanizm uzgadniania takich kwestii, jak tzw. 30-krotność.

– Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski poinformował, że kandydat Lewicy na prezydenta będzie znany na przełomie grudnia i stycznia. Podkreślił, że wyboru dokonają wspólnie Wiosna, Razem i SLD.

29.11. – Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że doszedł do przekonania, że wnioski z raportu CBA ws. Mariana Banasia powinny skłonić szefa NIK do podania się do dymisji. "Jeśli tego dziś nie zrobi, mamy plan +B+" - powiedział wówczas.

– NIK poinformował, że decyzja, jakoby prezes NIK Marian Banaś złożył dymisję z zajmowanego stanowiska, nie zapadła.

– CBA zawiadomiło prokuraturę po kontroli oświadczeń majątkowych prezesa NIK Mariana Banasia; wskazało na podejrzenie złożenia przez niego nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, zatajenie faktycznego stanu majątkowego oraz nieudokumentowanych źródeł dochodu.

– Marszałek Sejmu Elżbieta Witek pytana o plan "B" ws. prezesa NIK Mariana Banasia podała, że mogą być przygotowane ustawowe zmiany - zgodne z konstytucją i niewymagające jej zmiany.

– Przed szczytem NATO w Londynie w BBN prezydent Andrzej Duda zwołał naradę z udziałem szefa MON Mariusza Błaszczaka, szefa dyplomacji Jacka Czaputowicza, ambasadora RP przy NATO Tomasza Szatkowskiego oraz szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego.

– Marszałek Senatu Tomasz Grodzki udał się z jednodniową wizytą do Rygi, gdzie wziął udział w posiedzeniu Zgromadzenia Bałtyckiego i Rady Bałtyckiej.

30.11. – W Warszawie odbył się pierwszy Kongres Krajowy Lewicy Razem po wejściu tej partii do parlamentu. Działacze postawili sobie za cel zwiększenie liczby posłów i radnych; działania na rzecz klimatu, edukacji, zdrowia i pracowników; zdecydowali też, że Lewica Razem nie połączy się w jedną partię z SLD i Wiosną.

GRUDZIEŃ

1.12. – Przed sądami w kilkudziesięciu miastach w Polsce oraz przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości odbyły się protesty po cofnięciu delegacji do olsztyńskiego sądu okręgowego sędziego Pawła Juszczyszyna, a następnie zawieszeniu go w wykonywaniu obowiązków.

2.12. – Premier Mateusz Morawiecki przyjechał do Madrytu, gdzie wziął udział w pierwszym dniu szczytu klimatycznego COP25, na którym delegaci z prawie 200 państw debatowali na temat dalszych kroków, zmierzających do ograniczenia zmian klimatycznych. Poinformował, że polskie władze przeznaczyły na programy służące wypełnieniu porozumienia paryskiego ponad 20 mld euro.

– Senator KO Bogdan Zdrojewski zapowiedział, że wystartuje w wyborach przewodniczącego PO, które mają się odbyć na początku 2020 roku. Jak ocenił, PO ma kłopot z demokracją, przekazem, konsekwencją i empatią i jest w kryzysie.

3.12. – Prezydent Andrzej Duda rozmawiał przed wylotem na szczyt NATO z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

– Rada Ministrów zajęła stanowisko w sprawie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, przedłożone przez ministra sprawiedliwości. Wyraziła "zaniepokojenie postępowaniem sędziów, którzy poprzez swoje publiczne wypowiedzi i działania kwestionują status innych sędziów, manipulując wyrokiem TSUE". Podkreśliła, że "podważanie statusu sędziów i prawomocności wydawanych przez nich orzeczeń uderza w konstytucyjne podstawy państwa prawa, prowadzi do chaosu prawnego i budzi wśród Polaków niepokój, co do ważności wyroków sądów".

– Premier Mateusz Morawiecki przedstawił kandydaturę Danuty Dmowskiej-Andrzejuk na urząd Ministra Sportu.

– Premier powołał Barbarę Sochę na pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Jej zadaniem ma być przygotowanie strategii demograficznej, której celem będzie zwiększenie dzietności i promocja tradycyjnego modelu rodziny.

– Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powołał Piotra Świąteckiego na stanowisko szefa Kancelarii Senatu.

– Posłowie KO i Lewicy zażądali od premiera informacji ws. sytuacji wokół szefa NIK Mariana Banasia.

4.12. – Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w dwudniowym szczycie państw NATO w Londynie. Przywódcy 29 państw członkowskich NATO podczas jubileuszowego spotkania z okazji 70-lecia jego powstania potwierdzili zobowiązanie do kolektywnej obrony i zwiększania wydatków. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że przywódcy państw NATO porozumieli się w sprawie aktualizacji planów obrony Polski i państw bałtyckich. Udało się osiągnąć w tej sprawie kompromis, mimo iż wcześniej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiadał, że zablokuje plan obrony NATO dla Polski i krajów bałtyckich, jeżeli Turcja nie uzyska politycznego poparcia Sojuszu w walce przeciw kurdyjskim milicjom YPG w Syrii.

– Prezydent spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem po zakończeniu spotkań wielostronnych w ramach szczytu NATO. Powiedział, że podczas rozmowy z prezydentem Francji mocno akcentował, że chciałby aby nasze budowanie wspólnej sfery bezpieczeństwa odbywało się w ramach NATO. Rozmowa dotyczyła także współpracy gospodarczej i militarnej.

– Marszałek Senatu Tomasz Grodzki odwiedził Brukselę, gdzie spotkał się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim, szefem EPL Donaldem Tuskiem oraz z polskimi posłami do PE.

– Prezes NIK Marian Banaś wydał oświadczenie, w którym zapowiedział, że "w poczuciu odpowiedzialności za Najwyższą Izbę Kontroli" będzie kontynuował powierzoną mu przez parlament misję.

– Posłowie Lewicy zapowiedzieli wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NIK.

5.12. – Prezydent Andrzej Duda powołał Danutę Dmowską-Andrzejuk na ministra sportu.

– Premier Mateusz Morawiecki wręczył akt powołania wojewodzie dolnośląskiemu Jarosławowi Obremskiemu.

6.12. – W budynku tzw. centralnej sauny w b. niemieckim obozie Auschwitz II odbyły się uroczystości 10-lecia Fundacji Auschwitz-Birkenau z udziałem m.in. kanclerz Niemiec Angeli Merkel, premiera Mateusza Morawieckiego i trojga byłych więźniów Auschwitz.

– Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Rydze z szefami rządów Łotwy, Litwy i Estonii. Uczestnicy spotkania rozmawiali o współpracy w zakresie infrastruktury, bezpieczeństwa regionalnego i o sprawach europejskich.

7.12. – Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zmierzyli się w Warszawie w bezpośredniej debacie prawyborczej w Platformie Obywatelskiej do wyborów prezydenckich.

8.12. – Dziennikarz i publicysta Szymon Hołownia zadeklarował, że chce startować w wyborach prezydenckich w 2020 r.

– Konfederacja poinformowała, że w prawyborach kandydatów tej partii na prezydenta, najwięcej głosów wyborców zdobyli kolejno Krzysztof Bosak, Artur Dziambor, Grzegorz Braun i Konrad Berkowicz.

9.12. – Prezydent Andrzej Duda wraz z Pierwsza Damą Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w akcji "Szlachetna Paczka" przekazując dla wybranej potrzebującej rodziny paczki z prezentami.

– Marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się z prezydentami miast ws. projektu ustawy o rekompensacie dla samorządowców.

10.12. – Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że wykryto liczne nieprawidłowości w finansowaniu inwestycji i remontów realizowanych ze środków publicznych w ramach kontroli Programu "Praca dla Więźniów" i zdecydowano o skierowaniu 16 zawiadomień do prokuratury.

12.12. – Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid złożyła roboczą wizytę w Warszawie; wzięła udział w Forum Przywództwa "Polska-Estonia, wspólnota celów w Radzie Bezpieczeństwa ONZ" w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Andrzej Duda w symbolicznie przekazał jej wybieralne członkostwo w RB ONZ. Podkreślił, że obecność Polski w Radzie umocniła nasz wizerunek jako państwa stabilnego, przewidywalnego i angażującego się w rozwiązywanie globalnych problemów.

– Posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze który wprowadza m.in. możliwość złożenia sędziego z urzędu - poinformowali na konferencji prasowej w Sejmie Jan Kanthak, Sebastian Kaleta i Jacek Ozdoba. Projekt zakładał m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz działania o charakterze politycznym.

Protest wobec rozwiązań zawartych w tym projekcie wyrazili przedstawiciele środowiska prawniczego, organizacji pozarządowych i politycy opozycji. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar ocenił, że to "eskalacja mająca odwrócić uwagę od konieczności wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada".

13.12. – Państwa Unii Europejskiej porozumiały się podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli ws. wyznaczenia celu neutralności klimatycznej do 2050 r. Szef RE Charles Michel poinformował jednak, że Polska potrzebuje więcej czasu ws. neutralności klimatycznej i dodał, że do tego tematu Rada Europejska powróci na szczycie w czerwcu 2020 r. Premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu pierwszego dnia szczytu ocenił, że Polska uzyskała zwolnienie z zasady stosowania polityki neutralności klimatycznej już w roku 2050, zgodnie ze swoimi celami.

Podczas wizyty w Brukseli szef polskiego rządu spotkał się z nową przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, a następnie - z szefem Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim, polskim komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim oraz europosłami Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w skład której wchodzi PiS.

14.12. – Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska została kandydatką Platformy Obywatelskiej na prezydenta, pokonując w prawyborach Jacka Jaśkowiaka. "Wygrałam z Jarosławem Kaczyńskim w Warszawie, wygram z Andrzejem Dudą; będę prezydentem wszystkich Polaków" - oświadczyła podczas konwencji PO.

– Po konwencjach swoich partii liderzy SLD - Włodzimierz Czarzasty i Wiosny - Robert Biedroń zapowiedzieli utworzenie wspólnego projektu politycznego - Nowej Lewicy. Według nich to początek konsolidacji wszystkich sił lewicowych w Polsce.

– Lider PSL Władysław Kosiniak–Kamysz ogłosił w sobotę w Zakopanem, że będzie się ubiegał o urząd prezydenta w nadchodzących wyborach.

15.12. – Prezydent Andrzej Duda spotkał się z aktywistą miejskim Janem Śpiewakiem. Następnego dnia Śpiewak poinformował, że spotkanie dotyczyło jego sytuacji prawnej, a także historii prywatyzacji kamienicy na ul. Joteyki w Warszawie. Ogłosił, że będzie składał wniosek do prezydenta o ułaskawienie oraz zwróci się do rzecznika praw obywatelskich i prokuratora generalnego o skargę kasacyjną. Śpiewak został prawomocnie uznany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za winnego zniesławienia mec. Bogumiły Górnikowskiej, córki byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Zbigniewa Ćwiąkalskiego.

– Prezydent Andrzej Duda wziął udział w Belgii i Luksemburgu w uroczystościach związanych z 75. rocznicą bitwy o Ardeny; uczcił żołnierzy walczących na froncie zachodnim.

– Szef MSZ Jacek Czaputowicz wziął udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Europy i Azji w ramach 14. edycji konferencji w formacie ASEM (Asia-Europe Meeting), która odbyła się w Madrycie.

– Rzecznik KE Christian Wigand poinformował, że Komisja Europejska zapowiedziała, że będzie analizować polski projekt dotyczący dyscyplinowania sędziów pod kątem jego zgodności z zasadami UE.

– Lewica złożyła w Sejmie projekt przywracający dawne świadczenia b. funkcjonariuszom służb mundurowych.

– Europoseł KO Bartosz Arłukowicz poinformował, że "bardzo poważnie" rozważa kandydowanie na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

17.12. – Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się z żołnierzami, weteranami i ich rodzinami w 1. bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

– Szef MON Mariusz Błaszczak wziął udział w uroczystościach upamiętniających żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami Polski.

- Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski powiedział w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, że nie wyklucza, że b. premier, europosłanka Beata Szydło znów będzie szefową sztabu wyborczego Andrzeja Dudy w kampanii do wyborów prezydenckich. Sama Szydło, która była szefową sztabu Dudy w wyborach prezydenckich w 2015 r., oświadczyła na Twitterze, że na decyzje personalne, dotyczące sztabu jeszcze za wcześnie.

– Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł został powołany na stanowisko pełnomocnika rządu ds. praw człowieka. Warchoł został jednocześnie nominowany na funkcję sekretarza stanu w resorcie sprawiedliwości.

– Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zwrócił się do przewodniczącego klubu PiS Ryszarda Terleckiego, aby posłowie Prawa i Sprawiedliwości podpisali się pod wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NIK Mariana Banasia.

18.12. – Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą otrzymali od harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju.

19.12. – Sejm wznowił obrady. Po głosowaniu nad rozszerzeniem porządku obrad zajął się m.in. projektem PiS zmian w Prawie o sądach powszechnych oraz ustawie o Sądzie Najwyższym, wprowadzającym odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów m.in. za działania o charakterze politycznym. Projekt został skierowany do sejmowej komisji praworządności i praw człowieka.

– Szef klubu KO Borys Budka poinformował, że posłowie KO nieobecni na porannych głosowaniach w Sejmie nad poszerzeniem porządku obrad o projekt zmian w ustawach sądowych zostali ukarani najwyższą karą finansową. Kary dla swoich posłów w tego samego powodu zapowiedział również sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek.

– W przerwie obrad Sejmu odbyło się spotkanie opłatkowe parlamentarzystów z marszałek Sejmu Elżbietą Witek i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

– Prezydent Andrzej Duda, który wraz z pierwszą damą przebywał z wizytą u żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego unijnej misji Sophia, złożył kwiaty na grobie polskiego pilota myśliwskiego kpt. Władysława Dreckiego, który zginął w 1943 roku na Sycylii.

– Lider PO Grzegorz Schetyna poinformował, że w styczniu 2020 roku zakomunikuje o tym, czy wystartuje w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej.

– Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poparł Borysa Budkę w wyborach szefa PO.

20.12. – Po godz. 5 nad ranem po całonocnych obradach sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka przyjęła łącznie 22 poprawki PiS do projektu nowelizacji ustaw sądowych. Odrzucono ponad 80 poprawek opozycji, które zostały następnie przedstawione w drugim czytaniu w Sejmie jako wnioski mniejszości.

– Sejm uchwalił nowelizację ustaw sądowych.

– Marszałek Senatu Tomasz Grodzki opublikował na Twitterze list do polskich władz, w którym Komisja Europejska zaapelowała do nich o wstrzymanie się z procedowaniem projektu ustawy dotyczącej sądów do czasu przeprowadzenia niezbędnych konsultacji.

- W 1. Bazie Lotnictwa Transportowego odbyła się ceremonia przekazania Wojskom Specjalnym czterech śmigłowców S-70i Black Hawk z udziałem m.in. szefa MON Mariusza Błaszczaka.

– Marcin Ociepa został powołany na stanowisko sekretarza stanu w MON.

21.12. – Prezydent Andrzej Dudy wziął udział w uroczystościach pogrzebowych gen. bryg. Tadeusza Bieńkowicza "Rączego" - żołnierza AK, kawalera Orderu Virtuti Militari, które odbyły się w Krakowie.

– Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że wejdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich i będzie w niej walczył o zwycięstwo. Szef ludowców wezwał prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania nowelizacji ustaw sądowych.

22.12. – Prezydent Andrzej Duda powiedział w wywiadzie dla TVP Info, że rozwiązania uchwalone w nowelizacji ustaw sądowych uważa za rozsądne i porządkujące sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości.

– W telewizyjnym wystąpieniu marszałek Senatu Tomasz Grodzki stwierdził, że system sądownictwa wymaga reform, ale nie takich, jakie są wdrażane przez ostatnie cztery lata. Zapowiedział też, że nad nowelizacją ustaw sądowych Senat będzie pracował najstaranniej, jak to jest możliwe.

– Prezydent Andrzej Duda z okazji Święta Chanuki przekazał życzenia społeczności żydowskiej w Polsce.

– Premier Mateusz Morawiecki w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu spotkał się z działaczami Solidarności Walczącej.

– Dziennikarz Szymon Hołownia, który zadeklarował start w wyborach prezydenckich, zapowiedział, że po Nowym Roku przedstawi program dla Polski.

23.12. – Działacz miejski Jan Śpiewak złożył w Kancelarii Prezydenta RP wniosek o ułaskawienie. Śpiewak został w połowie grudnia prawomocnie uznany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za winnego zniesławienia mec. Bogumiły Górnikowskiej. Działacz krytykował publicznie Górnikowską w związku z reprywatyzacją jednej z kamienic w Warszawie.

23.12. – Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że najbliższych dniach trafi do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o działach administracji państwowej, który umożliwi utworzenie m.in. nowego Ministerstwa Środowiska.

