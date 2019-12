Bogdanka otrzymała koncesję na wydobywanie węgla z obszarów K-6 i K-7



Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka otrzymała koncesję na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Lubelskie Zagłębie Węglowe - obszar K-6 i K-7" w obszarze górniczym "Cyców". Koncesja obejmuje zasoby operatywne szacowane na poziomie ok. 66 mln ton węgla, podała spółka.

"Otrzymanie ww. koncesji stanowi kolejny etap zwiększania bazy zasobowej, co daje możliwość długoterminowego planowania produkcji i zabezpiecza rozwój kopalni oraz zapewnienia jej stabilne zaplecze surowcowe" - czytamy w komunikacie.

LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,76 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)