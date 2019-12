LOT bezpośrednie loty z Warszawy do Waszyngtonu uruchomi 2 czerwca 2020 r. Rejsy będą się odbywały we wtorki, piątki i niedziele. Samoloty ze stolicy Polski będą startowały o 16.50 i lądowały w Waszyngtonie o 20.30 czasu lokalnego. W drodze powrotnej starty zaplanowano na 22.25 czasu lokalnego z lądowaniem w Warszawie o godz. 13.25.

Podróż dreamlinerem ma trwać ponad 9 godz.

"Bezpośrednie połączenie z Warszawy do Waszyngtonu od dawna było na naszej +krótkiej liście+. Podczas dokładnych analiz biznesowych zwróciliśmy uwagę nie tylko na sam fakt połączenia stolic Polski i USA, ale także rokrocznie rosnący potencjał turystyczny i biznesowy tego połączenia. Ponadto dotychczas Europa Środkowa i Wschodnia nie miały tak dogodnego połączenia do Waszyngtonu. Nowe połączenia do USA są trzonem naszej strategii i na pewno ogłaszając teraz loty do Waszyngtonu, nie mówimy ostatniego słowa" - powiedział, cytowany w poniedziałkowym komunikacie, prezes PLL LOT Rafał Milczarski.

Spółka tłumaczy, że Waszyngton to siedziba najważniejszych jednostek administracyjnych USA, ale także wielu firm. "Swoje siedziby i oddziały ma tu 70 firm o rocznym przychodzie ponad 1 mld dol., m.in. Amazon, Hilton, Discovery, MARS, Boeing, Volkswagen, Nestle, Rolls-Royce, Carahsoft, Microsoft, Google, a także przedsiębiorstwa zbrojeniowe (General Dynamics)" - czytamy.

Dodano, że Waszyngton to też atrakcyjny kierunek turystyczny. "Wśród popularnych i licznie odwiedzanych miejsc są: Biały Dom, Kapitol z imponującą biblioteką i Sądem Najwyższym, jak i liczne wspaniałe muzea położone wzdłuż National Mall czy idealne na niespieszne spacery akademickie Georgetown" - napisano.

"Nie bez znaczenia dla naszej decyzji o ogłoszeniu w tym roku kolejnego połączenia do USA jest też fakt, że 11 listopada Polska została włączona do Programu Ruchu Bezwizowego" - wskazał Milczarski.

LOT w swojej ofercie ma ponad 120 połączeń na całym świecie. W 2019 roku LOT przewiózł 10 mln pasażerów, o ponad milion więcej niż rok wcześniej i o 5,7 mln pasażerów więcej niż w 2015 r. Lata z Warszawy do: Nowego Jorku, Chicago, Los Angeles, Miami, Toronto, Tokio, Seulu, Pekinu, Singapuru, Delhi oraz do Kolombo, a od 5 sierpnia 2020 r. poleci do San Francisco. Ponadto LOT lata z Krakowa do Chicago, a od 3 maja 2020 r. poleci do Nowego Jorku; z Rzeszowa do Nowego Jorku; z Budapesztu do Nowego Jorku i Seulu.

