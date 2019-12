Grupa Azoty, Grupa Lotos, HEC i KIND wnioskują do UOKiK ws. wspólnego projektu



Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty, Grupa Lotos, Hyundai Engineering Co. (HEC), Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy w celu realizacji wspólnego projektu, polegającego na budowie szeregu instalacji, które posłużą do produkcji polipropylenu, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 23 grudnia. Sprawa jest w toku.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych.

HEC jest spółką należącą do grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., która prowadzi działalność głównie w obszarze projektów budowlanych.

KIND zapewnia kompleksowe wsparcie koreańskim firmom w rozwijaniu ich zagranicznych inwestycji PPP i rozwoju działalności. KIND odgrywa rolę we wspieraniu ogólnych aspektów działalności przedsiębiorstw, od identyfikacji projektów i wspierania rozwoju projektów i finansów po bezpośrednie inwestycje.

(ISBnews)