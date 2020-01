PZU podpisał kilkaset umów o PPK ze średnimi firmami w Polsce



Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zawarł kilkaset umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) z pracodawcami zatrudniającymi powyżej 50 pracowników, których obowiązek wprowadzenia PPK objął 1 stycznia, podała spółka.

"To dowód, że pracodawcy doceniają oferowaną im przez PZU pomoc przy wdrażaniu i obsłudze PPK. Dobry start oferty skierowanej do średniej wielkości firm świadczy także o dużym zaufaniu, jakim cieszy się PZU" - powiedział prezes PZU Życie Roman Pałac, cytowany w komunikacie.

Zdaniem prezesa, średniej wielkości firmy, dysponujące mniejszym potencjałem niż najwięksi pracodawcy, których obowiązek wprowadzenia PPK objął pół roku wcześniej, mogą się bardziej obawiać nadmiaru zadań związanych z PPK.

"Dlatego jako PZU staramy się im zapewniać możliwie wszechstronne wsparcie. Uruchomiliśmy bezpłatny internetowy serwis e-PPK, który służy do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz do wygodnej bieżącej obsługi planów. Oferujemy pomoc ekspertów, spotkania informacyjne dla pracodawców i szkolenia e-learningowe dla pracowników" - dodał.

Pracodawcy reprezentujący średniej wielkości firmy zgłaszali się do PZU już od kilku miesięcy, podkreślono.

"Spośród dużych firm, zatrudniających powyżej 250 pracowników, które zaczęły wprowadzać PPK 1 lipca zeszłego roku, umowy o zarządzanie Planami podpisało z Grupą PZU ponad 1 000. Na współpracę z Grupą PZU zdecydowały się m.in. PKN Orlen, a więc zatrudniająca kilkanaście tysięcy pracowników największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej, Grupa Energa, Coca-Cola, PKP Intercity, Orbis, Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol, Wittchen i Vistula" - podsumowano.

(ISBnews)