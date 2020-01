Na czwartkowym zamknięciu WIG20 zyskał 2,3 proc. do 2.200,10 pkt., WIG zwyżkował 2,1 proc. do 59.048,28 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,7 proc. do 3.973,49 pkt., a sWIG80 wzrósł 1,2 proc. do 12.190,71 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 706 mln zł, z czego 603 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję powyżej poprzedniego zamknięcia, a następnie przez cały dzień systematycznie powiększał zyski – indeks wzrósł najsilniej w perspektywie jednosesyjnej od 12 grudnia ubiegłego roku.

Jednocześnie indeks powrócił powyżej poziomu 2.200 pkt., po raz pierwszy od listopada 2019 roku.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowały wzrosty, choć nie tak silne jak w Warszawie – indeks akcji tureckich – BIST100 – zyskał 1,3 proc., zwyżki w Czechach i na Węgrzech wyniosły odpowiednio: 0,7 proc. i 0,2 proc.

DAX wzrósł 1,22 proc., a S&P500 zwyżkował 0,38 proc. o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: JSW – o 13,4 proc., CCC – o 5,4 proc. i Lotos – o 4,5 proc. Poszła w górę także cena CD Projekt – o 2,6 proc.

Akcje spółek wydobywczych rosły, w tym JSW, naśladując zwyżkę indeksu Stoxx Europe 600 Basic Resources, po tym gdy bank centralny Chin (PBOC) podjął decyzję o cięciu stopy rezerw obowiązkowych (RRR) dla banków o 0,5 pp od 6 stycznia, co będzie oznaczać uwolnienie ponad 800 miliardów juanów długoterminowych funduszy na utrzymanie wystarczająco dużej płynności i wspieranie wzrostu gospodarczego w Chinach.

Stoxx Europe 600 Basic Resources notował 1,3 proc. zwyżkę o godz. 17.00. i przełamał na czwartkowej sesji opór w postaci szczytu z lipca 2019 roku.

Akcje CD Projektu ustanowiły maksimum historyczne i zbliżają się do poziomu 300 zł za sztukę.

W trakcie czwartkowej sesji PAP Biznes podał opinię analityka Pekao IB Łukasza Kosiarskiego, który uważa, że sukces serialu Netfliksa utwierdzi CD Projekt w decyzji, iż warto kontynuować tworzenie gier opartych na uniwersum "Wiedźmina".

Jego zdaniem ostatni wzrost sprzedaży "Wiedźmina 3" będzie miał zauważalny wpływ na wyniki CD Projektu za czwarty kwartał, ale istotniejsza dla wyceny spółki pozostaje tegoroczna premiera "Cyberpunk 2077".

W gronie spółek z WIG20 nie było jakichkolwiek akcji, których cena zniżkowałaby.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Elektrobudowy – wzrost o 8,3 proc., Quercusa – o 8,2 proc. i Medicalghoritmics – o 7,3 proc. Zwyżkował również kurs PBKM – o 0,6 proc.

Elektrobudowa złożyła we wtorek, 31 grudnia, do Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców pozew przeciwko PKN Orlen na łączną kwotę ok. 103,9 mln zł oraz ok. 11,5 mln euro.

Podczas sesji PBKM podał, że jego podmiot zależny kupił od amerykańskiej firmy iCell Gene Therapeutics wyłączną licencję na teren Europy (wraz z Rosją i Turcją) do korzystania z technologii CAR-T, w oparciu o którą spółka będzie rozwijać projekt wprowadzenia na rynek immunoterapii nowotworów - spółka szacuje, że wyda na projekt ok. 15 mln zł ze środków własnych.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Rafako – spadek o 4,3 proc. i Compa – o 3,6 proc.

