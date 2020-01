Spółka zamierza zatrudnić m.in. spawaczy, ślusarzy i operatorów obróbki skrawaniem. Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej www.kariera.jzr.pl

Zatrudniające obecnie blisko 500 osób Jastrzębskie Zakłady Remontowe to firma usługowo-produkcyjna, która od ponad 20 lat specjalizuje się w remontach i modernizacji maszyn oraz urządzeń górniczych. Produkuje też konstrukcje stalowe i oferuje rozmaite usługi m.in. w zakresie obróbki mechanicznej, spawalnictwa oraz cięcia i gięcia.

Firma, dotąd wyspecjalizowana głównie w naprawie i modernizacji urządzeń górniczych, zamierza stać się również ich producentem. Jesienią ub. roku JZR zaprezentowały pierwszy w całości przez siebie zaprojektowany i wykonany przenośnik ścianowy, służący do podziemnego transportu urobku. Urządzenie powstało na potrzeby jastrzębskiej kopalni Borynia - części kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka.

Rekrutacja nowych pracowników wiąże się przede wszystkim z inwestycją w gminie Suszec, gdzie w tym roku JZR zamierzają rozpocząć produkcję nowych części do maszyn i urządzeń. W marcu ub. roku ogłoszono, że kosztem niespełna 48,5 mln zł do 2020 r. na terenie likwidowanej kopalni Krupiński w Suszcu powstanie zespół hal produkcyjno-remontowych na potrzeby JZR. Wykonawcą inwestycji jest Budimex.

Dzięki inwestycji w gminie Suszec powstanie ok. 170 nowych miejsc pracy. Przedsięwzięcie JZR to pierwszy etap planowanej budowy nowoczesnego centrum przemysłowego na terenie byłej kopalni Krupiński, którą kilka lat temu JSW przekazała do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w celu likwidacji.

W Suszcu powstają nowe hale, a także rozbudowane będą obiekty produkcyjne i socjalno-biurowe o łącznej powierzchni ponad 15 tys. m kw. Przy halach powstaną drogi, parkingi i place składowe. Do zasilania budynków zostaną wykorzystane panele fotowoltaiczne i pompy ciepła.

W zmodernizowanych oraz nowych halach Jastrzębskie Zakłady Remontowe rozwiną produkcję maszyn i urządzeń na potrzeby sektora wydobywczego w Polsce i za granicą - będą mogły tam wytwarzać i remontować m.in. szyny kolejek podwieszanych, krążniki, rurociągi magistralne, trasy przenośników zgrzebłowych czy sekcje obudów zmechanizowanych.(PAP)

autor: Marek Błoński