Sławków k. Dąbrowy Górniczej to najdalej wysunięte na zachód Europy miejsce, gdzie sięga wiodący ze Wschodu szeroki tor kolejowy. Linia o szerokim rozstawie toru (1520 mm) styka się tu z linią normalnotorową (1435 mm). Znajdujący się tu Euroterminal Sławków, po modernizacji infrastruktury, jest gotowy do przyjmowania i przeładunku towarów, które do naszej części Europy mogą docierać koleją z Chin.

Pierwszy pociąg intermodalny (kontenerowy) szerokim torem wyruszył do stacji Sławków w Wigilię świąt Bożego Narodzenia. Przejechał w sumie blisko 9,5 tys. km przez Chiny, Kazachstan, Rosję i Ukrainę. Do Polski wjechał w niedzielę rano przez przejście graniczne Izow/Hrubieszów.

Wieczorem ładunki dotarły do stacji końcowej Sławków LHS. W pobliskim Euroterminalu Sławków kontenery zostaną przeładowane na wagony kolejowe oraz samochody i dostarczone do odbiorców docelowych. Oficjalne przyjęcie pociągu w Euroterminalu zaplanowano na najbliższy wtorek.

"Cieszę się, że pociąg szybko i bezpiecznie dotarł do Polski, wykorzystując najdalej na Zachód wysuniętą linię szerokotorową. Dzięki temu rozszerzamy naszą ofertę transportową i logistyczną o kolejne produkty intermodalne. Wpisuje się to w strategię spółki, której celem jest dywersyfikacja przewozów i kierunków transportu" – powiedział prezes spółki PKP LHS Zbigniew Tracichleb, cytowany w niedzielnym komunikacie prasowym spółki.

Uruchomienie połączenia z Chin do Sławkowa to efekt kilkuletniej pracy nad tym projektem. Jego inicjatorzy liczą, że nawiązanie współpracy PKP LHS z Xi’an Free Trade Port Construction and Operation oraz partnerami logistycznymi z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy pozwoli na uruchomienie regularnych połączeń z Xi’an do Sławkowa. Pociągi z kontenerami mają docierać tu w 10-12 dni - znacznie szybciej niż alternatywnym transportem morskim.

Przedstawiciele PKP LHS wskazują, iż o wyborze szerokotorowej linii zdecydowały m.in. brak konieczności przeładunku towarów na granicy Unii Europejskiej, możliwość prowadzenia najdłuższych pociągów kontenerowych w Europie o długości do 950 m oraz potencjał przeładunkowy Euroterminalu Sławków.

"To hub logistyczny, posiadający duże możliwości dalszej dystrybucji ładunków z Chin oraz ich koncentracji i wysyłki w drogę powrotną. Sławków to również początek transkaspijskiej trasy TMTM, co stwarza dogodną możliwość eksportu żywności, a tym samym zbalansowania ładunków w kierunku do Chin. Jestem przekonany, że obie trasy odegrają ważną rolę w rozwoju przewozów kolejowych na Nowym Jedwabnym Szlaku" – wyjaśnił członek zarządu ds. handlu i eksploatacji PKP LHS Dariusz Sikora.

Długość całej trasy z Xi’an przez Kazachstan, Rosję i Ukrainę do Sławkowa wynosi 9477 km. Zlokalizowany na stacji końcowej linii szerokotorowej Euroterminal Sławków to terminal kontenerowy, który obsługuje siatkę stałych połączeń kolejowych m.in. z Gdańskiem, Swarzędzem, Maddaloni we Włoszech czy Schwarzheide w Niemczech.

Miasto Xi’an w środkowych Chinach, skąd 24 grudnia wyruszył pierwszy pociag do Sławkowa, liczy ok. 13 mln mieszkańców. Jest ważnym ośrodkiem gospodarczym z rozwiniętym przemysłem wysokich technologii, maszynowym, elektrotechnicznym i hutniczym. Miasto jest również dawną stolicą Chin - właśnie tu zaczynał się historyczny Jedwabny Szlak. "Obecnie Xi’an jest najszybciej rozwijającym się portem śródlądowym i centrum logistycznym na Nowym Jedwabnym Szlaku" - wskazują przedstawiciele PKP LHS.

LHS to najdłuższa linia szerokotorowa w Polsce przeznaczona do transportu towarowego. Łączy kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow z woj. śląskim. Liczy prawie 400 km i biegnie przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie. Linia LHS jest w wyłącznym użytkowaniu zarządcy - spółki PKP LHS w Zamościu.

Rozwój projektu może sprawić, że Euroterminal Sławków stanie się ważnym punktem przeładunkowym na trasie kolejowej łączącej Daleki Wschód - przede wszystkim Chiny - z Europą zachodnią, tworząc tańszą i szybszą alternatywę dla transportu towarów drogą morską. W Sławkowie towary ze wschodu mogą być przeładowywane na inne pociągi, które dostarczą je do odbiorców w zachodniej i południowej Europie.

W ostatnich latach prowadzący do Sławkowa szeroki tor był rzadko wykorzystywany. Spadek ilości przewożonych tym szlakiem ładunków terminal skutecznie zastąpił ładunkami z polskich portów oraz innych kierunków, z wykorzystaniem linii normalnotorowej. W minionych latach terminal przeładowywał rocznie ok. 100-150 tys. kontenerów, przy nawet dwukrotnie większych zdolnościach przeładunkowych.

Udziałowcami spółki Euroterminal Sławków są: katowicka Grupa CZH oraz spółki PKP Cargo i PKP LHS. Obiekt jest terminalem uniwersalnym, gdzie mogą być przeładowywane zarówno kontenery, jak i towary masowe - koks, węgiel, wyroby stalowe, biomasa czy ziarno. W ostatnich latach terminal rozwijał m.in. połączenia w ramach korytarza transportowego Północ-Południe.