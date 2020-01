"Na piątek zaplanowano nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw UE" - powiedziało PAP źródło w Brukseli.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że spotkanie ma rozpocząć się o godz. 14.

Amerykańskie lotnictwo w nocy z czwartku na piątek przypuściło w Bagdadzie atak, w którym zginął irański gen. Kasem Sulejmani i dowódca irackiej proirańskiej milicji Abu Mahdi al-Muhandis.

Iran i wspierane przez niego jemeńskie szyickie milicje Huti oraz libański Hezbollah zapowiedzieli działania odwetowe.

Parlament Iraku na nadzwyczajnej sesji w niedzielę uchwalił rezolucję, wzywającą rząd do podjęcia działań zmierzających do zakończenia obecności w Iraku wszystkich zagranicznych żołnierzy, w tym oddziałów amerykańskich.

Prezydent USA Donald Trump w niedzielę kolejny raz groził na Twitterze Iranowi ewentualnym atakiem. W reakcji na to komisja spraw zagranicznych Izby Reprezentantów USA oświadczyła, że to parlamentowi przysługują uprawnienia do wypowiadania wojny.

>>> Czytaj też: Trump: Ne wyjdziemy z Iraku, chyba że Bagdad nam zapłaci