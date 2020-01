Źródło: PAP

Pożary w Australii objęły do tej pory ponad 8 mln hektarów buszu, zabiły co najmniej 25 osób i niezliczoną liczbę zwierząt. Ogień zniszczył ok. 2 tys. domów. W Canberze w poniedziałek zanotowano najgorszą jakość powietrza ze wszystkich światowych stolic.