Jak napisał Sasin, kwestię finansowania projektu reguluje porozumienie z 30 kwietnia 2019 r. pomiędzy Energą a Eneą. W porozumieniu tym Energa zobowiązała się finansować inwestycję, począwszy od dnia zawarcia porozumienia, w roku 2019, 2020 i kolejnych w kwocie nie mniejszej niż 819 mln zł - przypomniał Sasin.

Minister zaznaczył, że faktyczna kwota możliwego zaangażowania Energi została zweryfikowana przez spółkę w oparciu o możliwości finansowe grupy kapitałowej.

Sasin przypomniał też w interpelacji, że Enea zobowiązała się finansować inwestycję w kwocie 819 mln zł w okresie od stycznia 2021 r. Aktualnie trwają prace związane z pozyskaniem inwestora lub inwestorów, którzy uzupełnią finansowanie do wysokości całkowitych potrzeb projektu - podkreślił.

Minister napisał też, że budżet projektu Ostrołęka C w 2016 roku wynosił 6 mld 764 mln zł. Kwota uwzględnia wydatki na realizację kontraktów wykonawczych, obsługę procesu inwestycyjnego oraz stosowną rezerwę - zaznaczył. Jak wskazał Sasin, główną pozycją wydatkową projektu jest kontrakt z generalnym wykonawcą o wartości 5,05 mld zł netto. Od zawarcia kontraktu w lipcu 2018 r. nie były procedowane zmiany do kontraktu wpływające na zwiększenie jego wartości - zapewnił.

Ostrołęka C to 1000 MW blok na węgiel kamienny, którego budowa ma kosztować ok. 6 mld zł brutto. Inwestorem jest spółka Elektrownia Ostrołęka, w której po połowie udziałów mają Energa i Enea. Nowy blok ma zostać oddany do eksploatacji w 2023 roku.

