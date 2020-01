PIOT: Produkcja tekstylna rosła o ok. 10%, odzieżowa - o ok. 7% w 2019 roku



Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Produkcja tekstylna i odzieżowa utrzymały tendencję wzrostową w 2019 r. - w tekstyliach o ok. 10%, a w odzieży - ok. 7%, poinformował prezes "PIOT" Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. Obecnie Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) oraz Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) prowadzą projekt mający na celu zwiększyć zatrudnienie w tym przemyśle.

Polska zajmuje 8. miejsce pod względem produkcji odzieżowej na tle 28 państw UE - w 2018 r. polska produkcja osiągnęła poziom 22,1 mld zł, czyli o 5,6% więcej wobec roku poprzedniego. Wzrosły też nakłady na inwestycje: w branży tekstylnej o 11% i wyniosły 500 mln zł, a odzieżowej aż o 34% - do 100 mln zł, podkreślono.

"Celem dla całej branży tekstylnej i odzieżowej jest wzrost produktywności, pozyskiwanie nowych kadr, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dalszy wzrost nakładów na inwestycje. Rozwoju branży sprzyja dynamiczny wzrost e-commerce, personalizacja produkcji i rozwój rynku dóbr luksusowych. Polskie przedsiębiorstwa mogą zwiększać udział w projektach międzynarodowych z zakresu B+R i nadal mają szansę na ekspansję na rynki pozaeuropejskie" - powiedział Wawrzyniak, cytowany w komunikacie.

Polski sektor tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczy (TCLF) ma wciąż duży potencjał rozwoju - Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) oraz Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) prowadzą projekt mający na celu zwiększyć zatrudnienie w tym przemyśle.

"Celem kampanii finansowanej przez Komisję Europejską 'Plan współpracy sektorowej w zakresie umiejętności. Rozwój kariery w sektorze tekstylnym/odzieżowym/skórzanym/obuwniczym' jest promowanie wśród osób poszukujących pracy – koncentrując się w szczególności na osobach do 30. roku życia - zatrudnienia w przemyśle TCLF, który wyróżnia się jako jeden z najbardziej strategicznych sektorów gospodarki UE. Ma on kluczowe znaczenie dla rozwoju innych dziedzin gospodarki, takich jak: budownictwo, rolnictwo, transport i drogownictwo oraz medycyna - jest też istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa służb specjalnych i obronności kraju" - czytamy w komunikacie.

Kampania to seria wizyt, spotkań i dni otwartych w szkołach ogólnokształcących, zawodowych, firmach i stowarzyszeniach TCLF w krajach UE. Celem jest rozwój świadomości o spectrum działania sektora wśród potencjalnych nowych pracowników, studentów czy uczniów szkół. Grupa ekspertów pochodzących z każdego państwa członkowskiego odwiedzi szkoły i instytucje szkoleniowe, by zaprezentować sektor i odpowiedzieć na wszystkie pytania studentów oraz uczniów. Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat możliwości podjęcia pracy i rozwoju kariery w sektorach TCLF, a także poinformowanie o wysokim poziomie zatrudnienia, atrakcyjnym środowisku pracy i zrównoważonym rozwoju w tych sektorach przemysłu, podano też w materiale.

(ISBnews)