Umowy na budowę dwóch ostatnich odcinków trasy S61 Via Baltica: Podborze-Śniadowo i Suwałki-Budzisko podpisała w środę z wybranymi w ponownych przetargach wykonawcami GDDKiA w Białymstoku. Wartość obu umów na budowę ok. 39,6 km trasy to 1,8 mld zł.