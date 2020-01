Liu odwiedzi Waszyngton 13-15 stycznia - sprecyzował rzecznik resortu Gao Feng.

Zespoły negocjacyjne z obu stron pozostają w ścisłym kontakcie na temat konkretnych ustaleń dotyczących podpisania umowy - przekazał Gao dziennikarzom na biefingu.

Prezydent USA Donald Trump poinformował 31 grudnia, że pierwsza część umowy z Chinami zostanie podpisana 15 stycznia w Białym Domu. Trump zapowiedział również, że podpisze umowę z "przedstawicielami wysokiego szczebla z Chin", a następnie uda się do Pekinu, aby rozpocząć rozmowy na temat kolejnego etapu.

Chiny i USA ogłosiły niedawno, że doszły do porozumienia w sprawie pierwszego etapu umowy mającej zakończyć trwający od półtora roku konflikt handlowy. Umowa ta zakłada m.in. rezygnację z wprowadzenia zapowiedzianych przez Waszyngton ceł, zmniejszenie niektórych innych taryf oraz zwiększenie importu amerykańskich produktów rolnych, energii i towarów przemysłowych oraz usług do Chin o co najmniej 200 mld dolarów w ciągu następnych dwóch lat, przy jednoczesnym rozwiązaniu niektórych sporów dotyczących własności intelektualnej.

Jednak żadna wersja tekstu porozumienia nie została podana do publicznej wiadomości, a przedstawiciele chińskich władz nie podjęli jeszcze publicznie zobowiązań w kluczowych kwestiach, takich jak zwiększenie na dużą skalę importu amerykańskich towarów i usług - zastrzega agencja Reutera.

Stany Zjednoczone rozpoczęły półtora roku temu wojnę handlową z Państwem Środka w związku z zarzutami o nieuczciwe praktyki handlowe Chin, takie jak kradzież amerykańskiej własności intelektualnej i subsydiowanie przez władze ChRL krajowych przedsiębiorstw państwowych, co przynosi im korzyści.

