Nieograniczone w czasie zawieszenie dostępu do internetu jest naruszeniem krajowych przepisów telekomunikacyjnych - stwierdził SN. Nakazał władzom Kaszmiru dokonanie w ciągu tygodnia przeglądu wszystkich ograniczeń.

Na początku sierpnia Indie anulowały specjalny status stanu Dżammu i Kaszmir, tworząc tam terytorium związkowe o tej samej nazwie. Formalnie zintegrowało to indyjską część Kaszmiru z resztą Indii i zlikwidowało obowiązujące dotychczas daleko idące uprawnienia władz regionu.

Następnie rząd indyjski wysłał do Kaszmiru dodatkowo 250 tys. funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, wprowadził godzinę policyjną, odciął internet, łączność telefoniczną, telewizję. Media informowały o przetrzymywaniu liderów politycznych czy niedopuszczaniu do wystąpień nawołujących do protestów.

Reuters wskazuje, że blokada komunikacyjna miała na celu kontrolę zamieszek.

Spór o Kaszmir między Delhi a Islamabadem trwa od 1947 roku, kiedy brytyjskie Indie dzielone były na dwa odrębne państwa – Pakistan dla muzułmanów i Indie dla wyznawców hinduizmu; od tego czasu między krajami doszło do trzech wojen, w tym dwóch z powodu Kaszmiru.