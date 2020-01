CFG zaprezentował dwie nowe gry, premiera 'Dunroga' planowana jest na 2020 r.



Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - CreativeForge Games (CFG) zaprezentował dwa nowe tytuły wydawnicze. Na platformie Steam znalazły się "Dunrog", pierwszoosobowa gra z gatunku dungeon crawler (typ przygody występujący w grach fabularnych), oraz osadzona w miejskiej dżungli produkcja "Hooligan Simulator", podała spółka. Działania w segmencie wydawniczym wpisują się w realizację strategii rozwoju przyjętą w drugiej połowie 2019 roku przez spółkę.

"Cieszymy się, że wraz z początkiem nowego roku możemy oficjalnie zaprezentować tytuły, które ukażą się pod szyldem wydawniczym CreativeForge Games. Jesteśmy przekonani, że w naszym portfolio wydawniczym każdy fan gier taktycznych, strategicznych czy przygodowych, znajdzie coś dla siebie. Póki co mówimy o dwóch nowych tytułach: 'Dunrog' i 'Hooligan Simulator', ale mamy nadzieję, że efekty rozmów prowadzonych obecnie z zewnętrznymi firmami będą zadowalające i zaowocują kolejnymi tytułami" - skomentował prezes Piotr Karbowski, cytowany w komunikacie.

Premiera gry "Dunrog" planowana jest na 2020 rok. W grze dostępny jest także tryb kooperacji sieciowej, podano.

Wydawca wskazuje, że atutami gry są również niskie koszty produkcji oraz zaangażowanie graczy niszowych tego typu gier, co może przyczynić się do generowania długofalowych zysków.

Obok "Dunrog" w portfolio wydawniczym CFG znalazła się także przygodowa produkcja "Hooligan Simulator", której akcja rozgrywa się w przestrzeni miejskiej. CFG razem z PlayWay jest także współwydawcą osadzonej w antycznym świecie strategii ekonomicznej "Buliders Of Egypt". Daty premier "Hooligan Simulator" oraz "Buliders Of Egypt" nie są jeszcze znane.

"Działania CreativeForge Games w 2020 roku będą opierać się na przyjętym i sprawdzonym planie, bazującym na trzech filarach: produkcyjnym, wydawniczym i polegającym na maksymalnym wykorzystaniu aktywów spółki. Zakładamy także wprowadzanie kolejnych tytułów do sprzedaży na Steam, jak również na PlayStation, Xbox One, Nintendo Switch oraz w wersji mobilnej" - podsumował Karbowski.

CreativeForge Games (CFG) to wchodzące w skład grupy kapitałowej PlayWay studio developerskie tworzące własne gry na komputery PC i konsole. Spółka została założona w 2011 roku. Jest notowana na NewConnect od maja 2018 r.

(ISBnews)