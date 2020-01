"Papierosy powinny być papierosami. Powinny mieć smak tytoniu. Mają nie zachęcać i nie uatrakcyjniać samego procesu palenia. A dodawanie do nich smaków uatrakcyjnia palenie jako takie" - tak uważają eksperci z UE, i pokazują to przepisy, jakie niesie unijna dyrektywa z 2014 roku.

Gazeta zwraca uwagę, że regulacje same w sobie zawierają szlachetne cele: chodzi o działania na rzecz ochrony zdrowia. Jednak jak pisze "Polska Times", palacze choć z trudem, to przełknęli umieszczanie od 2017 roku na paczkach papierosów drastycznych zdjęć, pokazujących negatywne skutki palenia. Teraz czeka ich zakaz sprzedaży między innymi papierosów mentolowych. Ma on zacząć obowiązywać od 20 maja 2020 roku.

Restrykcyjne przepisy wynikają z tego, że zdaniem UE mentol uatrakcyjnia palenie, przyczynia się do wzrostu liczby nałogowych palaczy, a rzucenie palenia staje się dla wielu z nich niełatwą decyzją.