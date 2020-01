Jak podkreślił PERN, celem inwestycji była wymiana głównych elementów systemu na nowe urządzenia, umożliwiające podniesienie jakości i niezawodności wykonywanych pomiarów, a także przeprowadzanych rozliczeń między PERN i rosyjskim TransNeftem.

Wymieniono m.in. ciągi pomiarowe, blok kontroli jakości, system elektronicznego przetwarzania danych oraz zawory z automatyczną kontrolą szczelności, które pochodziły jeszcze z 2002 r. Dzięki temu węzeł rozliczeniowo–obliczeniowy gwarantuje niezawodność pomiarów surowca - ponad 40 mln ton ropy naftowej rocznie - zaznaczyła spółka.

Prace zostały zaplanowane i wykonane w taki sposób, by zapewnić nieprzerwaną pracę istniejącego systemu rozliczeniowego aż do momentu przejęcia rozliczeń przez zmodernizowany system - podkreślił PERN.

"Zadanie wykonaliśmy zgodnie z planem, pomimo przeszkód jakie spowodowało wstrzymanie w kwietniu 2019 r. importu ropy przez węzeł w Bazie Adamowo, spowodowane zanieczyszczeniami ropy chlorkami. Zdarzenie to istotnie wpłynęło na możliwości terminowej realizacji tego przedsięwzięcia" - ocenił wiceprezes PERN Tadeusz Zwierzyński, cytowany w poniedziałkowym komunikacie spółki.

Spółka podkreśliła, że przed oddaniem do eksploatacji węzła pomiarowego wykonana została jego legalizacja. Spełnia on wymagania techniczne, obowiązujące zarówno Unii Europejskiej, jak i w Federacji Rosyjskiej.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych to strategiczna spółka Skarbu Państwa, zarządzająca siecią rurociągów naftowych i produktowych oraz zajmująca się magazynowaniem ropy i paliw. PERN ma około 3,5 mln m sześc. pojemności magazynowych na ropę naftową oraz około 1,8 mln m sześc. na paliwa płynne. Dysponuje też morskim terminalem przeładunkowym o zdolności przeładunku 40 mln ton ropy naftowej oraz 4 mln ton paliw rocznie.

Niedawno PERN, strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, informował, że w 2020 r. przeznaczy ponad 1 mld zł na inwestycje i remonty, a zaktualizowane plany nakładów inwestycyjnych w latach 2018–22, czyli w okresie obecnej strategii spółki, wyniosą tam łącznie ok. 3,1 mld zł.

Ropa naftowa z Rosji do Polski dostarczana jest tranzytem przez Białoruś rurociągiem „Przyjaźń”. Magistralą tą na terytorium naszego kraju zarządza PERN. W Adamowie przy granicy z Białorusią znajduje się baza surowcowa spółki, przez którą rosyjski surowiec transportowany jest dalej na Zachód. PERN zapewnia w ten sposób dostawy do rafinerii PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku. PERN tłoczy również rosyjski surowiec tranzytem przez Polskę do dwóch rafinerii w Niemczech - w Schwedt i Leuna. (PAP)