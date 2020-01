BAH: Umowa importerska z JLR wygaśnie 1 sierpnia 2020 r.



Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) otrzymał od Jaguar Land Rover (JLR) informację potwierdzającą termin zakończenia współpracy w ramach umowy importerskiej w dniu 31 lipca 2020 r., podała spółka.

"Jako przyczynę nieprzedłużenia terminu obowiązywania umowy importerskiej do dnia 31.03.2021 r. JLR wskazał, iż z obecnej realizacji ustalonego budżetu sprzedaży nowych samochodów - 4 370 sztuk przez spółkę zależną od emitenta, tj. spółkę pod firmą British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (BAP), będącą generalnym importerem samochodów marki Jaguar, Land Rover, wynika iż nie jest możliwe uzyskanie przez BAP uzgodnionego przez strony poziomu sprzedaży wymaganego do przedłużenia terminu obowiązywania umowy importerskiej, o którym to poziome sprzedaży emitent informował w raporcie bieżącym [...] z dnia 13 czerwca 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Mając na uwadze powyższe, umowa importerska wygaśnie zgodnie z treścią jej wypowiedzenia, tj. w dniu 1 sierpnia 2020 roku, dodano.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)