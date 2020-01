Jak poinformował we wtorek Lotos, terminal w Piotrkowie Trybunalskim rozbuduje firma KB Pomorze, a odpowiednią umowę kredytową podpisano z Bankiem Millennium.

W rezultacie rozbudowy terminal będzie mógł pomieścić 11,1 tys. m sześc., a zdolność przeładunkowa wzrośnie do 700 tys. m sześc. rocznie. Po zakończeniu inwestycji będzie pracował 24 godz. na dobę - podkreślił Lotos.

"Ta inwestycja to nasza odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie rynku na usługi przeładunkowe spowodowane skuteczną walką państwa z tzw. szarą strefą. Systematyczny wzrost wolumenów sprzedaży i wzrastające oczekiwania klientów powodują konieczność stałej optymalizacji siatki terminali paliw wykorzystywanych w procesie dystrybucji paliw" – powiedział p.o. prezesa Grupy Lotos Jarosław Wittstock. W procesie optymalizacji Grupa Lotos zawsze stara się w maksymalnym stopniu wykorzystywać własne bazy i terminale przeładunkowe, stąd potrzeba rozbudowy obiektu w Piotrkowie Trybunalskim - dodał.

Właścicielem obiektu jest spółka Lotos Terminale, odpowiedzialna w ramach grupy kapitałowej za magazynowanie i dystrybucję paliw na terenie całego kraju. "Celem strategicznym spółki Lotos Terminale jest skuteczne konkurowanie na rynku magazynowym i dystrybucyjnym paliw. Aby temu sprostać musimy posiadać terminale paliw o wystarczającym poziomie przeładunkowym, jak również wyjść na przeciw oczekiwaniom klientów, m. in. co do szybkości i jakości obsługi" – podkreślił prezes Lotos Terminale Tadeusz Szkudlarski.

W ramach inwestycji powstanie też instalacja do przeładunku i magazynowania LPG, a także instalacja dozowania dodatków uszlachetniających do benzyn i olejów napędowych oraz instalacja dozowania biokomponentów do olejów napędowych. Zakończenie prac zaplanowano na przełomie 2022 i 2023 r. - podał Lotos.(PAP)