PGNiG otrzymało trzy nowe koncesje na Norweskim Szelfie Kontynentalnym



Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - otrzymał trzy nowe koncesje na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w ramach corocznej rundy koncesyjnej (APA 2019), podało PGNiG.

Dwie z nowo otrzymanych koncesji - PL1064 i PL 1009B - znajdują się na Morzu Norweskim, natomiast koncesja PL636C - na Morzu Północnym, podano w komunikacie.

"Zgodnie ze strategią GK PGNiG, rozwijamy wydobycie węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wydobywany i zakupiony tam gaz ziemny będzie po 2022 roku stanowił znaczną cześć surowca wykorzystywanego przez polskich odbiorców indywidualnych i przedsiębiorców. Nasza spółka w Norwegii to przykład wysokiej pozycji biznesowej, jaką osiągają w ostatnich latach polskie firmy na rynku międzynarodowym" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Koncesja PL636C jest rozszerzeniem koncesji PL636, w obrębie której leży złoże gazu ziemnego i ropy naftowej o nazwie Duva. PGNiG posiada w niej aktualnie 20% udziałów. Przejęcie dodatkowych 10% udziałów w Duva w wyniku ubiegłorocznej transakcji z Pandion Energy zostało niedawno zatwierdzone przez norweskie władze. Operatorem na tym złożu jest firma Neptun Energy Norge (30% udziałów), a obok PGNiG pozostałymi partnerami są Idemitsu i Pandion Energy oraz Solveig Gas Norway.

Z kolei koncesja PL1009B jest poszerzeniem koncesji PL1009, gdzie PGNiG wspólnie z firmą ConocoPhillips planuje wiercenie otworu poszukiwawczego przed końcem 2020 roku. W tej koncesji PGNiG otrzymało 35% udziałów, a rolę operatora pełni na niej ConocoPhillips (65%).

Koncesja PL1064, w której PGNiG otrzymało 30% udziałów, znajduje się niedaleko złoża Skarv, w bezpośrednim sąsiedztwie koncesji PL1009 i PL1009B. Operatorem na niej została firma ConocoPhillips (40% udziałów), a drugim obok PGNiG partnerem - Aker BP (30%).

"W ciągu ostatnich trzech lat PGNiG podniosło swój stan zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w Norwegii z 80 mln do ok. 200 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Spółka PGNiG Upstream Norway przejęła w tym okresie udziały w złożach Skogul, Fogelberg, Tommeliten Alpha, King Lear i Duva. Dokonała też odkrycia nowego złoża Shrek i znacznie przyspieszyła prace nad zagospodarowaniem złoża Ærfugl" - czytamy dalej.

Obecnie spółka eksploatuje 5 złóż: Skarv, Gina Krog, Morvin, Vilje i Vale, a działania inwestycyjne i analityczne prowadzone są na 6 kolejnych: Skogul, Ærfugl, Duva, Tommeliten Alpha, Król Lear oraz Shrek. Uruchomienie wydobycia ze złoża Skogul planowane jest w I kwartale 2020 roku, a ze złoża Ærfugl w II kwartale 2020 roku, przypomniano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)