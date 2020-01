Prowadząca postępowanie Prokuratura Regionalna we Wrocławiu ze względu na dobro śledztwa nie podaje personaliów trzech osób zatrzymanych we wtorek i w środę przez CBA. Natomiast rzecznik stołecznego ratusza Kamil Dąbrowa poinformował we wtorek PAP, że zatrzymany urzędnik pracuje obecnie w Wydziale Zasobów Lokalowych w dzielnicy Żoliborz. Decyzje co do jego zatrudnienia w urzędzie podjęte zostaną po zakończeniu czynności śledczych.

Rzecznik prokuratury prok. Katarzyna Bylicka przekazała w środę PAP, że do tej pory zarzut usłyszał urzędnik warszawskiego ratusza, który był zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty Pierwszego Działu Nieruchomości Dekretowych m.st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych w Biurze Gospodarki Nieruchomościami.

"Zarzucono mu, że w ramach powierzonych mu obowiązków przyjął korzyść majątkową w kwocie 20 tys. zł w zamian za przychylność i pozytywne rozpoznawanie wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Młynarskiej 48 na rzecz nabywcy roszczeń dekretowych" - wyjaśniła rzecznik.

Dodała, że wobec wymienionego urzędnika prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym: poręcznie majątkowe w kwocie 10 tys. zł, dozór policji, zakaz opuszczania kraju, kontaktowania się ze świadkami oraz nakaz powstrzymania się od zatrudnienia w Biurze Spraw Dekretowych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Druga z zatrzymanych we wtorek osób to Gerard P. - prezes spółki handlowej z branży nieruchomości, będącej m.in. właścicielem jednego z warszawskich kompleksów biurowych. W środę rano zatrzymano w tej sprawie kolejną osobę – byłego pracownika stołecznego magistratu.

Obecnie agenci warszawskiej delegatury CBA prowadzą pod nadzorem prokuratury około 70 śledztw, które dotyczą blisko 200 nieruchomości - podał Brodowski.

30 grudnia 2019 r. wrocławska prokuratura regionalna skierowała do sądu już siódmy akt oskarżenia w związku z tym wielowątkowym postępowaniem. (PAP)

Autor: Roman Skiba