Jak wyjaśniono w informacji przekazanej PAP, działania służb prowadzone były w województwie wielkopolskim.

"Olsztyńska KAS, wspólnie z funkcjonariuszami Zarządu CBŚP w Olsztynie zatrzymali, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, pięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała fikcyjne faktury, legalizujące obrót paliwami płynnymi. Przeszukano siedziby spółek, biura rachunkowe oraz miejsca zamieszkania zatrzymanych" - napisano w komunikacie KAS.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzuty. Dotyczyły one do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy.

"Zarzuty dotyczyły m.in. wystawienia faktur na łączną kwotę ponad 1 mld 690 mln zł. Jest to czyn stanowiący tzw. zbrodnię fakturową, zagrożony karą do 25 lat pozbawienia wolności. Kwota uszczupleń podatkowych z tych faktur przekroczyła 316 mln zł. Jednej osobie zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą" - poinformowano.

Jak wyjaśniono, osoby, którym zostały przedstawione zarzuty, to kluczowi członkowie grupy przestępczej. W postępowaniu ustalono, że organizowali oni tzw. fakturownie, czyli spółki wykorzystywane do wystawiania faktur bez prowadzenia rzeczywistej działalności.

Do organów spółek rekrutowali oni tzw. słupy, czyli osoby, które zgadzały się na wykorzystanie swoich danych osobowych do przestępczej działalności. Posługiwali się także fałszywymi paszportami nieistniejących obywateli Włoch.

"Odbiorcami fikcyjnych faktur były między innymi podmioty, które sprzedawały na stacjach paliw olej smarowy i preparat smarowy, jako pełnowartościowy olej napędowy. Dla stworzenia pozorów legalnej działalności, kwoty jakie wynikały z fikcyjnych faktur były wpłacane na rachunki bankowe +fakturowni+, po czym wypłacane w gotówce i zwracane wpłacającym" - tłumaczy KAS.

Dodano, że z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Warszawie zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

"Są to kolejne zatrzymania w nowym wątku sprawy prowadzonej przez Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie i CBŚP pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Sprawa ma charakter rozwojowy" - zaznaczono. (PAP)

Autor: Marcin Musiał