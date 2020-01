Szef MON był pytany w radiowej Trójce, kiedy zostanie zamknięta sprawa zakupu przez Polskę samolotów F-35.

"Już w zasadzie sfinalizowaliśmy negocjacje, zostały jeszcze tylko drobne sprawy proceduralne. Jestem przekonany, że w styczniu, jeszcze w tym miesiącu podpiszemy umowę ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie kupienia 32 samolotów F-35, czyli najnowocześniejszych samolotów na świecie" - powiedział Błaszczak.

Dopytywany o konkretny termin, odpowiedział: "w końcu stycznia".

Polska wystąpiła w ubiegłym roku do rządu USA o sprzedaż 32 maszyn tego typu.

Dotychczas odbiorcom w USA i innych krajach dostarczono ponad 490 maszyn, w tym 134 w 2019 r. Na bieżący rok Lockheed Martin planuje dostawy 141 maszyn.

F-35 są rozlokowane w 21 bazach na całym świecie; przeszkolono ponad 975 pilotów i blisko 8,6 tys. specjalistów obsługi; flota samolotów F-35 wylatała łącznie ponad 240 tys. godzin.

Według koncernu Lockheed Martin cena samolotu w wersji A, którą jest zainteresowana Polska, ma spaść poniżej 80 mln dol. Pierwsze samoloty dla Polski zostałyby dostarczone w 2024 r., pozostając początkowo w USA, gdzie służyłyby do szkolenia pilotów i personelu naziemnego. Dwa lata później F-35 miałyby wejść do służby w Polsce, co oznaczałoby wycofanie myśliwców MiG-29. Według planów MON uzupełnieniem programu Harpia (samolotu bojowego piątej generacji) ma być połączenie F-35 z bezzałogowymi platformami rozpoznawczymi i bojowymi.