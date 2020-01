WIG20 zyskał 0,4 proc. do 2.173,74 pkt., WIG zwyżkował o 0,5 proc. do 58.962,37 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,9 proc. do 4.067,61 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,7 proc. do 12.631,69 pkt.

Wśród indeksów sektorowych wzrostem o 2,9 proc. wyróżnił się WIG-Telekom.

Na zamknięciu obroty na GPW wyniosły 786 mln zł, z czego 640 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W tym czasie DAX pozostawał bez większych zmian, a główne indeksy w USA zyskiwały po 0,5-0,6 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty były Orange - w górę o 5,2 proc., Play - o 3,2 proc. oraz Santander - 2,7 proc. Cyfrowy Polsat zyskał 1,4 proc.

Wśród blue chipów najmocniej spadł kurs JSW - o 2 proc.

W drugiej części dnia notowania mBanku spadały o ponad 3 proc. po tym, jak bank poinformował o zawiązaniu rezerwy portfelowej na kredyty indeksowane frankiem szwajcarskim w wysokości 293 mln zł, jednak do końca sesji kurs odrobił większość strat i zakończył dzień 0,3 proc. pod kreską.

Na szerokim rynku wzrostami cen akcji wyróżniły się: Polnord - w górę o 28 proc., CI Games - 17 proc., Tesgas - 16 proc., LiveChat i Stalprodukt - po 8 proc., Enter Air i Ferro po nieco ponad 6 proc.

W trakcie czwartkowej CI Games poinformowała, że sprzedała ponad 250 tys. sztuk gry Sniper Ghost Warrior Contracts.

Przed otwarciem sesji LiveChat podał, że szacunkowe przychody spółki w trzecim kwartale roku obrotowego 2019/2020 wyniosły 8,4 mln USD i były o 14,1 proc. wyższe niż przed rokiem oraz że ChatBot, produkt spółki, ma ponad tysiąc klientów.

Spadkami zaś wyróżniły się: Ursus - o 16 proc., Elektrobudowa i Medicalgorithmics po blisko 7 proc. (PAP Biznes)