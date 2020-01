Zarząd CD Projekt podjął decyzję o przesunięciu ustalonej daty premiery gry "Cyberpunk 2077" z 16 kwietnia na 17 września 2020 roku, podała spółka. Decyzja uzasadniona jest potrzebą zapewnienia dodatkowego czasu na prace związane z testowaniem gry, usunięciem usterek i nadaniem jej ostatecznego szlifu.



"Zgodnie z filozofią spółki jakość produktów jest podstawowym czynnikiem wpływającym na ich sukces ekonomiczny. W ocenie zarządu przesunięcie daty premiery pozostaje w interesie spółki, mając bezpośredni wpływ na zapewnienie najwyższej jakości gry, a w konsekwencji wyniki sprzedaży 'Cyberpunk 2077' zarówno w krótkim, jak i w długim horyzoncie czasowym" - czytamy w komunikacie.



"Gra jest kompletna i można ją przejść od początku do końca, czeka nas jednak jeszcze wiele pracy. Night City jest ogromne, zróżnicowane i pełne przygód; biorąc pod uwagę jego skalę i złożoność uznaliśmy, że potrzebujemy więcej czasu, aby zakończyć testowanie, usunąć usterki i nadać grze ostateczny szlif. Chcemy, aby Cyberpunk 2077 był ukoronowaniem naszej pracy na obecnej generacji konsol. Dzisiejsza decyzja da nam kilka cennych miesięcy, których potrzebujemy, by gra mogła zasłużyć na miano doskonałej" - powiedzieli współzałożyciel studia Marcin Iwiński i szef studia Adam Badowski, cytowani w materiale.



20 sierpnia 2019 r. spółka informowała, że "Cyberpunk 2077" ukaże się 16 kwietnia 2020 na PC, Xbox One i PlayStation 4.



W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

