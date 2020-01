"Apelujemy, by wszystkie strony nie przekształcały ludzkich problemów, w szczególności tego tragicznego wydarzenia, w pretekst do politycznych gestów" - powiedział rzecznik MSZ Iranu Abbas Musawi, cytowany przez półoficjalną agencję ISNA.

W czwartek szefowie dyplomacji Kanady, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Szwecji i Afganistanu - krajów, których obywatele zginęli w katastrofie - uzgodnili w Londynie warunki ramowe współpracy z władzami irańskimi, w tym żądanie odszkodowania dla rodzin ofiar.

Wśród uzgodnionych warunków jest pełen dostęp dla urzędników z poszkodowanych krajów do świadczenia usług konsularnych w Iranie, zapewnienie godnego i transparentnego procesu identyfikacji zwłok oraz poszanowanie życzeń rodzin co do repatriacji ciał, a także "gruntowne, niezależne i transparentne" międzynarodowe dochodzenie zgodnie z konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Musawi podkreślił, że współpraca Iranu z krajami, których obywatele zginęli w katastrofie, "przerosła oczekiwania" - podała ISNA.

To "dziwne", że ministerstwo spraw zagranicznych Kanady poprosiło o pomoc konsularną w związku z katastrofą, gdyż niemal wszystkie ofiary katastrofy zidentyfikowano - dodał rzecznik.

Boeing 737-800 linii UIA, odbywający rejs z Teheranu do Kijowa, rozbił się 8 stycznia w stolicy Iranu. W katastrofie zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców (dwóch pasażerów i dziewięcioro członków załogi), a także obywatele Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii. W sobotę Iran przyznał, że jego siły zbrojne nieumyślnie zestrzeliły ukraiński samolot w rezultacie błędu ludzkiego. Wcześniej Teheran zaprzeczał, jakoby ponosił odpowiedzialność za tragedię.(PAP)

ndz/ akl/