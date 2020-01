PZU Zdrowie uruchomiło Wirtualną Przychodnię



Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - PZU Zdrowie uruchomiło pierwszą w Polsce Wirtualną Przychodnię. Dzięki niej pacjenci mogą bez wychodzenia z domu zasięgnąć porady lekarza, omówić z nim wyniki badań, otrzymać skierowanie na badania albo receptę na leki. Lekarze różnych specjalizacji są dostępni całą dobę z dowolnego miejsca przez telefon, czat albo wideoczat, podała spółka.

"Zależy nam na tym, aby ułatwić pacjentom dostęp do lekarza. Szczególnie mieszkańcom mniejszych miejscowości, rodzicom z małymi dziećmi, osobom starszym, niepełnosprawnym czy podróżującym poza Polską, a więc wszystkim, dla których przyjście do przychodni może być utrudnione" - powiedziała prezes PZU Zdrowie Julita Czyżewska, cytowana w komunikacie.

Wirtualna Przychodnia powstała także z myślą o osobach cierpiących na choroby przewlekłe, regularnie odnawiające recepty. Po konsultacji lekarskiej chorzy mogą zdalnie pobrać e-receptę na leki przyjmowane na stałe i zamówić je z dostawą do wybranej przez siebie apteki, podano także.

Jak wskazała Czyżewska, Wirtualna Przychodnia jest dostępna dla wszystkich pacjentów, także osób nieposiadających pakietów medycznych, a czas oczekiwania na poradę wynosi ok. 15 minut.

PZU Zdrowie jest operatorem medycznym posiadającym własną sieć, do której należy blisko 100 placówek medycznych. Ponadto współpracuje z ponad 2100 placówkami partnerskimi w ponad 570 miastach w Polsce oraz kilkudziesięcioma szpitalami i ponad połową aptek w kraju.

(ISBnews)