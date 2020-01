Biuro prasowe PZU przypomina, że Forum w Davos, które odbędzie się w dniach 21–24 stycznia br., jest jednym z najważniejszych spotkań liderów światowego biznesu. Każdego roku gromadzi kluczowe postaci ze świata polityki, nauki i biznesu, w tym przedstawicieli rządów oraz prezesów największych firm i korporacji.

"Po raz drugi podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos powstanie Dom Polski - niezwykła przestrzeń polskiego biznesu, efekt działań PZU oraz Banku Pekao" - napisano.

Przedstawiając historię Forum napisano, że w czasach, gdy Europę dzieliła żelazna kurtyna, a Wschód z Zachodem prowadziły zimną wojnę, powstała idea, która przyczyniła się do przełamania impasu i załagodzenia niejednego sporu gospodarczo-politycznego. Zaznaczono, że mija właśnie pół wieku od momentu narodzin tej inicjatywy oraz pierwszego historycznego spotkania liderów polityki, nauki i biznesu w Davos. W tym roku odbędzie się jubileuszowa, 50. edycja Forum.

Wyjaśniono, że Forum gromadzi najważniejszych przywódców politycznych, przedstawicieli rządów, prezesów największych firm, szefów organizacji pożytku publicznego, intelektualistów i naukowców. Uczestnicy poruszają kwestie dotyczące kluczowych wyzwań ekonomicznych oraz społecznych, ważnych z punktu widzenia światowej gospodarki i całej ludzkości.

"W Davos można spotkać prezydenta USA (pierwszy w tej roli gościł Bill Clinton), byłego prezesa Microsoft Billa Gatesa, który przyjeżdża regularnie od 1996 r., jak również wiele innych osobistości, które swoją obecnością nadają rangę i wyznaczają kierunek najważniejszym światowym dyskusjom i trendom. W sumie, corocznie w Forum uczestniczy ok. 3000 reprezentantów pochodzących ze 110 krajów" - napisano.

Na przestrzeni lat efektem spotkań w Davos były zasadnicze zmiany gospodarcze lub polityczne. Jako przykład podano współczesne otwarcie krajów Zachodu na Chiny. W 1979 r. po raz pierwszy w Davos pojawiła się delegacja Chińskiej Republiki Ludowej, a samo spotkanie zaowocowało stworzeniem corocznego wydarzenia „China Business Summit”, które od 2007 r. – już jako cykliczne „Summer Davos” – odbywa się w Chinach.

W 1987 r. w Davos ówczesny minister spraw zagranicznych Niemiec Zachodnich Hans-Dietrich Genscher apelował o zmianę podejścia krajów Zachodu do ZSRR, w którym trwały ważne reformy gospodarcze i polityczne. Część historyków uważa jego przemówienie za krytyczny wyznacznik końca zimnej wojny.

Davos to także miejsce symbolicznego końca polityki apartheidu. Tu bowiem Nelson Mandela z prezydentem F.W. de Klerkiem w 1992 r. doszli do porozumienia w sprawie transformacji RPA. Z kolei w 1989 r. odbyły się pierwsze spotkania na szczeblu ministerialnym Korei Północnej i Południowej.

"Forum Ekonomiczne w Davos to przede wszystkim wielki, światowy biznes. Organizatorzy precyzyjnie dbają o odpowiedni garnitur gości – uczestnicy chcący otrzymać zaproszenie powinni reprezentować firmy i organizacje o wielkim potencjale oraz wysokich dochodach" - napisano.

Dodano, że to także idealne miejsce dla tych, którzy chcą się jak najlepiej zaprezentować i w konsekwencji przyciągnąć inwestorów, poznać partnerów handlowych czy nawiązać cenne relacje biznesowe, które mogą zaprocentować w przyszłości.

"To powody, dla których również Polska jako lider regionu w zakresie wzrostu gospodarczego od lat z powodzeniem dba o jak najlepszą reprezentację podczas Forum. Ukoronowaniem tych starań jest zainaugurowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Dom Polski (Polish House), który 21 stycznia 2020 r. ponownie otworzy swoje drzwi dla wszystkich gości wydarzenia" - napisano.

Jest to wspólna inicjatywa PZU oraz Banku Pekao. Polish House ma stanowić przede wszystkim miejsce promocji gospodarki Polski oraz regionu Trójmorza oraz być przestrzenią do prezentacji przedsiębiorczości i innowacyjności polskich firm. Dzięki licznym debatom, konferencjom i spotkaniom z polskimi czempionami, globalni decydenci będą mieli wyjątkową okazję na kompleksowe zapoznanie się z możliwościami drzemiącymi w firmach z Polski i regionu.

"Posiadając jeden z największych potencjałów wzrostu w całej Europie, Polska i kraje zwane już popularnie Trójmorzem zasługują na to, aby zwrócić uwagę światowych inwestorów. Łączą one w sobie wzrost typowy dla regionów wschodzących ze stabilnością i transparentnością Unii Europejskiej, co chcemy pokazać właśnie w Davos" – mówi cytowany w komunikacie prezes PZU Paweł Surówka.

"Dlatego jako największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej i lider w sektorze ubezpieczeń, bankowości i opieki zdrowotnej, już kolejny raz podejmujemy się organizacji Domu Polskiego, a naszą aktywność będziemy promować pod hasłem #GrowingEurope" - dodał.

Według prezesa Pekao Marka Lusztyna współczesna Polska z jej dynamizmem i optymizmem nie przypomina już tej sprzed 30 lat. "Cieszy nas, że dzięki stałej obecności na Forum Ekonomicznym w Davos świat biznesu widzi w nas pełnoprawnego i wiarygodnego partnera w dziedzinie innowacji i inwestycji w regionie Trójmorza. Bez wątpienia jubileuszowa 50. edycja Davos będzie świetną okazją, aby zainteresować globalnych graczy ulokowaniem swoich środków w Polsce" – wskazał.

W Domu Polskim odbywać się będą liczne prezentacje, konferencje oraz debaty dotyczące globalnej i polskiej gospodarki z udziałem ekspertów, przedstawicieli polityki i biznesu. (PAP)

Autor: Marcin Musiał