Jak wskazują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), e-commerce napędza przewozy kurierskie i wpływa na jakość życia w miastach. "W wymiarze społecznym rosnące znaczenie e-commerce oraz idący za tym wzrost liczby dostawy przesyłek, z coraz większym udziałem dostaw do prywatnych mieszkań, oznacza rosnący ruch samochodów dostawczych oraz problemy ze spalinami, parkowaniem i bezpieczeństwem" – czytamy w analizie.

"W 2019 r. po raz pierwszy ponad połowa Polaków (dokładnie 53,9 proc.) deklarowała kupowanie online towarów lub usług. Odsetek ten dynamicznie rośnie, o 17 proc. w ostatnich 5 latach i aż o 6,1 pkt. proc. w porównaniu z 2018 r." - podano.

Według PIE, wzrost handlu online nie jest niczym zaskakującym, ciekawe są jednak towarzyszące mu szersze zjawiska i zmiany społeczne. "Ma on kluczowy wpływ na rozwój rynku przesyłek kurierskich, a tym samym na liczbę samochodów dostawczych poruszających się po polskich ulicach" - wskazano. Dodano, że tylko w 2018 r. liczba przesyłek kurierskich wyniosła 368 mln i była o ok. 20 proc. wyższa niż rok wcześniej.

W ocenie Instytutu, to właśnie możliwość dostarczenia towaru do domu lub paczkomatu jest główną motywacją wskazywaną przez respondentów pytanych o wybór zakupów online. "71 proc. badanych wskazuje, że dostawa kurierem jest dla nich największą motywacją do robienia zakupów online, przy czym jednocześnie 58 proc. respondentów wskazuje taką formę dostawy jako najczęściej przez siebie wybieraną (dla paczkomatów odpowiednio 61 proc. i 52 proc.)" - czytamy.

Darmowe odesłanie towaru kurierem jest najczęściej wybieraną formą dokonywania zwrotu, na trzecim miejscu znajduje się odesłanie przez paczkomat (odpowiednio 18 proc. i 13 proc. wskazań) - podali eksperci PIE.

Dodali, że w wymiarze ekonomicznym prowadzi to do wzrostu konkurencji na rynku dostawców paczek – obecnie w Polsce działa 94 operatorów. Rynek ten będzie się konsolidował - ocenili. Wskazali przy tym, że marża na pojedynczej przesyłce spada, a największa dziesiątka usługodawców odpowiada za ponad 95 proc. liczby przesyłanych paczek i ponad 92 proc. przychodów. (PAP)