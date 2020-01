Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,17 proc. i wyniósł 29.347,89 pkt.

S&P 500 zyskał 0,39 proc. i wyniósł 3.329,62 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,34 proc., do 9.388,94 pkt.

Indeks S&P 500 pobił rekordowe poziomy już ósmą sesję z rzędu.

"Inwestorzy, którzy w ubiegłym roku byli defensywnie nastawieni do ryzykownych aktywów, w tym pozbywają się gotówki” - powiedział Olivier Marciot, zarządzający portfelem w Unigestion.

"Wyzwanie polega na tym, jak długo możemy utrzymać te wzrosty” - powiedział Steven Daghlian, analityk rynku w CommSec.

Notowania Alphabet szły w górę o 1 proc. - spółka-matka Google'a osiągnęła bilion dolarów kapitalizacji rynkowej, co czyni ją czwartą firmą w Stanach Zjednoczonych, po Apple, Amazon i Microsoft.

Apple zwyżkował o 0,5 proc. Morgan Stanley podniósł cenę docelową dla akcji koncernu do 368 USD z 296 USD.

Portal społecznościowy Pinterest rósł 1,5 proc., ponieważ Wells Fargo podniósł rekomendację dla akcji firmy do "przeważaj" z "równoważ".

Notowania firmy odzieżowej Gap zniżkowały 1,5 proc. Spółka zrezygnowała z planu przekształcenia działu Old Navy w oddzielną spółkę giełdową.

Inwestorzy otrzymali w piątek sporą porcję najnowszych danych z amerykańskiej gospodarki.

Produkcja przemysłowa w USA w grudniu 2019 r. spadła o 0,3 mdm - podała Rezerwa Federalna. Oczekiwano -0,2 proc. mdm, wobec: +0,8 proc. w XI, po korekcie z: +1,1 proc.

Przetwórstwo przemysłowe wzrosło o 0,2 proc. Prognozowano -0,1 proc., wobec +1 proc. miesiąc wcześniej po rewizji z +1,1 proc.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w styczniu wyniósł 99,1 pkt. - podano we wstępnym wyliczeniu. Analitycy szacowali wskaźnik na 99,3 pkt. wobec 99,3 pkt. miesiąc wcześniej.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w grudniu wyniosła 1,608 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,375 mln, po korekcie z 1,365 mln.

Komitet Doradczy ds. Ekonomii American Bankers Association – w skład którego wchodzą główni ekonomiści z dużych banków, w tym Citigroup Inc. i Morgan Stanley - prognozuje, że dynamika wzrostu PKB USA zwolni do 1,9 proc. w 2019 r. i pozostanie na tym poziomie w 2020 r.

"Niepokojące jest to, że nadal istnieje duża niepewność co do relacji handlowych, zarówno między USA i Chinami, jak i wieloma innymi regionami świata” - powiedziała Catherine Mann, przewodnicząca komitetu i główna ekonomistka Citi.

W niedzielę sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin powiedział, że spodziewa się, iż w 2020 r. wzrost gospodarczy w USA wyniesie 2,5 proc. (PAP)