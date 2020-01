"Dotąd nasz wskaźnik skłonności firm do podnoszenia płac był dość dobrze skorelowany z faktycznymi, późniejszymi danymi o wynagrodzeniach – wyprzedzał je o około rok. Gdyby ta korelacja miała się utrzymać, oznaczałoby to, że rok 2020 przyniesie wyraźny spadek dynamiki płac w Polsce – z obecnych około 7% nominalnie do około 4" - czytamy w materiale.



"Świetna sytuacja na rynku pracy, jaką obserwujemy od dwóch-trzech lat, oczywiście jest zjawiskiem pozytywnym dla pracowników, jednak dla pracodawców rodzi spore komplikacje – wzrosły im koszty pracy, mnożyły się wakaty i rosły koszty rekrutacji. Ta sytuacja zaczyna się jednak zmieniać. Odczuwalne lekkie wyhamowanie wzrostu gospodarczego sprawia, że pracodawcy nieco mocniej trzymają się za kieszeń i nie zamierzają już szaleć z podwyżkami płac. Do rynku pracodawcy jeszcze nam daleko, ale oznaki przesilenia są już widoczne" - powiedziała partner departamentu outsoursing Monika Smulewicz, cytowana w materiale.



W przypadku planów zatrudnienia obecnie 24% (wskaźnik netto) średnich i dużych firm planuje tworzenie nowych miejsc pracy w 2020 roku, co oznacza, że jest to podobny wynik z ub.r. (23%) i najwyższy w dziesięcioletniej historii badania.



Badanie wykazało, że pracodawcy nadal mają problem z dostępem do odpowiednio wykwalifikowanych kadr - tj. 49% średnich i dużych firm twierdzi, że jest to dla nich „silna" bądź „bardzo silna" bariera w rozwoju wobec 60% rok temu.



Wskazano, że tegoroczne 49% pomimo spadku dynamiki, to nadal bardzo wysoki odsetek w ujęciu historycznym, ponad dwukrotnie wyższy niż w latach 2010-2014.



"Brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników nadal pozostaje więc – mimo pierwszych sygnałów spowolnienia gospodarczego – bardzo silną barierą w rozwoju firm, zdecydowanie silniejszą np. od braku zamówień na oferowane towary i usługi" - czytamy dalej.



Badanie prowadzone jest co roku metodą CAPI na losowej grupie 10 tys. przedstawicieli zarządów średnich i dużych firm z 32 krajów świata, w tym 200 firm działających w Polsce.



