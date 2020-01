Oferta spółki Intercor w wysokości 499,8 mln zł została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę odcinka autostrady A2 od węzła Kałuszyn do węzła Groszki. To liczący ok. 12 km fragment A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce - podała w poniedziałek GDDKiA.